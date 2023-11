Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 2 novembre 2023. Marco Asensio très proche d’un retour à la compétition, la générosité de Kylian Mbappé pour les associations…

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de Marco Asensio. Après un jour de repos mardi, les joueurs du PSG ont retrouvé l’entraînement ce mercredi après-midi afin de préparer la réception du Montpellier Hérault en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (vendredi 3 novembre à 21h sur Prime Video). Et Luis Enrique a pu avoir une bonne nouvelle avec le retour partiel à l’entraînement de Marco Asensio. « Ses coéquipiers ont d’ailleurs fêté ce moment en lui faisant une petite haie d’honneur dans laquelle il devait passer en recevant de petites tapes, comme chacune des nouvelles recrues », rapporte L’E. L’international espagnol est tout proche d’un retour à la compétition mais cela n’aura pas lieu ce vendredi. Les sensations sont bonnes et le pied n’est plus douloureux. Concernant Keylor Navas, il souffre toujours au niveau des lombaires et reste incertain pour le match face a MHSC.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le rôle de Kylian Mbappé avec la jeunesse. L’international français a pris la parole lors d’une opération organisée par l’un de ses sponsors en partenariat avec son association. En réponse à la question d’un enfant, l’attaquant du PSG s’est exprimé sur le Ballon d’Or : « Oui mais la vérité, c’est que même avec ce triplé, on n’a pas gagné (la finale de la Coupe du monde). Dans la vie, tu verras, c’est dans les moments difficiles qu’on apprend parfois le plus de choses. Tirer les leçons de ce qu’on ne sait pas faire, c’est ce qui permet la plupart du temps de t’améliorer et d’avancer. Il faut savoir garder la tête haute et rester correct, même quand ce n’est pas toi qui gagnes ! » Ce mardi, sous l’une des pyramides du centre éponyme de Port-Marly (Yvelines), l’attaquant de 24 ans a échangé avec une centaine d’enfants. « Tous, bien sûr, faisaient partie des 1.000 Franciliens issus de milieux défavorisés que la fondation OneSight EssilorLuxottica, qui s’est associée à Oakley, la star du ballon rond et son association IBKM ont testé et équipé gratuitement de lunettes correctrices et solaires sur l’année qui vient de s’écouler », précise LP. Lors de cette campagne, l’international français a répondu à quelques questions dont les meilleurs extraits sont à retrouver ici sur notre site.

Le quotidien francilien évoque aussi la générosité de Kylian Mbappé pour les causes et associations qu’il parraine. « Kylian n’est pas de ceux qui versent des fonds et qui ne se soucient plus de rien derrière. Il adore les gamins, alors il ne compte pas son temps, c’est parfois nous qui sommes obligés de le freiner. Surtout, il ne fait pas ça pour se montrer, il lui arrive régulièrement de faire des interventions dans les hôpitaux et nous demande de ne pas l’ébruiter », explique Sébastien Ruffin, directeur général de l’association Premier de Cordée dont Kylian Mbappé est l’un des ambassadeurs. L’attaquant français a aussi décidé de reverser toute ses primes en équipe de France à la Fondation Abbé Pierre en 2022. « Il a été le premier footballeur à reverser l’entièreté de ses primes aux associations. C’est grâce à lui qu’on a survécu au Covid », rappelle aussi Sébastien Ruffin en évoquant les 300.000€ qui avaient notamment aidé Premier de cordée à voir venir et à embaucher une éducatrice spécialisée sur plusieurs années.