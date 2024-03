Revue de Presse PSG : Barcola, Marquinhos, EdF, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 24 mars 2024. Des nouvelles des états physiques de Marquinhos et Bradley Barcola avant le sprint final, la défaite logique de l’équipe de France face à l’Allemagne (0-2), Ousmane Dembélé seul Français au niveau…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les états de santé de Marquinhos et Bradley Barcola. Et les deux Parisiens se dirigent vers un forfait pour le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille au retour de la trêve internationale, le dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 27e journée de Ligue 1. Ils sont même incertains pour le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 avril) au Parc des Princes. Concernant le Brésilien, il est absent des terrains depuis le 17 février dernier en raison d’une douleur au tendon d’Achille. Le capitaine parisien est toujours en phase de reprise et manquera donc le Classique face à l’OM. « C’est très peu probable qu’il soit apte », glisse-t-on dans son entourage. Son absence est estimée à encore deux semaines. Le PSG se montre très prudent avec ce type de blessure, surtout que cela peut avoir de grave conséquence comme ce fut le cas pour Presnel Kimpembe. Ainsi, un retour du Brésilien est espéré pour le quart de finale aller face au FC Barcelone le 10 avril prochain.

Pour Bradley Barcola, sa blessure est plus récente. Avec les Bleuets de Thierry Henry, l’ailier de 21 ans a été touché à l’arrière de la cuisse gauche lors du match amical face à la Côte d’Ivoire vendredi soir. Avant de rentrer à Paris, le numéro 29 du PSG a passé une IRM samedi matin à Châteauroux, qui a confirmé qu’il souffrait d’une lésion au stade deux au niveau de l’ischio-jambiers. Un pépin physique qui devrait l’éloigner des terrains pendant les deux prochaines semaines. Il faudra encore patienter pour connaître la durée exacte de son indisponibilité, car cela dépendra de la réaction de son corps aux premiers soins et au repos. L’ancien Lyonnais manquera à coup sûr le Classique face à l’OM et la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (3 avril). Un coup dur avant le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Mais cela permettra aussi à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani de saisir leurs chances et marquer des points pour tenter de convaincre Luis Enrique avant la double confrontation en C1 face au club catalan. « Cela voudrait dire que Kylian Mbappé reviendrait dans le couloir gauche, au moins dans le cas de la titularisation du Portugais. Lee Kang-In peut également être une option pour l’entraîneur espagnol confronté à des absents de marques alors que les matches à enjeu s’enchaînent », conclut L’E.

🚨 Marquinhos devrait manquer le match contre l’OM. Le PSG espère le récupérer pour le 1/4 de finale aller de LDC face au Barça (10 avril) 🤕🇧🇷



[L'Équipe]

Le quotidien sportif fait sa Une sur la défaite logique de l’équipe de France face à l’Allemagne (0-2) en match amical à Lyon. Un score qui aurait même pu être plus sévère tant les Français ont joué à l’envers au Groupama Stadium ce samedi soir. À moins de trois mois de l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet), les Bleus ont subi face à la supériorité technique allemande, « et s’il ne faut jamais se tromper d’objectif, ni oublier que les Bleus avaient gagné un match sur six avant la Coupe du monde 2022, la soirée lyonnaise aura étendu l’ombre d’un doute sur un horizon qu’on imaginait plus clair », analyse Vincent Duluc. Au bout de sept secondes de jeu, la Mannschaft avait déjà donné le ton de cette rencontre avec une belle réalisation de Florian Wirtz (0-1, 1′). La seule réaction française est intervenue lors de la deuxième moitié de la première période quand Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont été plus facilement trouvés. Mais les vice-champions du Monde n’ont jamais réussi à prendre à défaut Marc-André ter Stegen. Kai Havertz a doublé la mise dès le retour des vestiaires (0-2, 49′), sur une belle action collective.

Même privés d’Antoine Griezmann, les Bleus n’auraient jamais dû montrer un visage aussi peu séduisant. « Ils avaient oublié leur refus de la défaite quelque part, n’ont pas été capables de la moindre intensité, de la moindre réaction collective, ni de la moindre humeur, et ce n’est pas ainsi que se comporte une équipe vice-championne du monde, ni une équipe tout court, d’ailleurs. » Capitaine de cette équipe, Kylian Mbappé n’était pas dans un grand soir. Les choix de Didier Deschamps peuvent aussi être pointés du doigt à l’image des grandes difficultés affichées par Marcus Thuram en attaque. Seul Ousmane Dembélé en première période a tenté d’apporter du danger. L’équipe de France subit donc une deuxième défaite en l’espace de sept mois face à l’Allemagne, après le revers de septembre (2-1) à Dortmund. « La première fois, cela pouvait être un accident. La deuxième fois, cela a été une leçon », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la blessure de Bradley Barcola lors de cette trêve internationale. L’ailier de 21 ans devrait manquer au minimum deux semaines de compétition. « L’IRM, passé samedi dans la matinée, a confirmé qu’il souffrait d’une lésion aux ischios. » Il est donc forfait à minima pour le Classique face à l’Olympique de Marseille (31 mars) et aussi très certainement pour la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (3 avril). Une blessure qui arrive au plus mauvais moment pour le PSG, qui aborde le sprint final avec notamment la double confrontation face au FC Barcelone (10 et 16 avril) en approche. Devenu un titulaire en puissance chez les Rouge & Bleu aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola a pris part à 30 matches cette saison pour un total de 1.531 minutes (3 buts et 6 passes décisives), rappelle LP.

🚨 Confirmation : Bradley Barcola sera indisponible AU MOINS 2 semaines.

Il est incertain pour le match aller contre le Barça ⏳🇫🇷



[@B_Quarez]

Le quotidien francilien revient aussi sur la claque reçue par l’équipe de France face à l’Allemagne ce samedi soir (0-2). Une défaite qui aurait pu être plus sévère pour les hommes de Didier Deschamps, tant ils sont passés à côté de leur sujet. Les Bleus ont manqué de tout au Groupama Stadium comme le sens du combat, des idées offensives, un pressing et un contrôle de la partie. Ils « ont déçu et n’ont pas respecté le dress code du match amical : emballer, rassurer, préparer l’Euro. » Aligné en attaque, Kylian Mbappé n’a pas été en réussite lors de son duel face à Marc-André ter Stegen, son futur adversaire lors de PSG / Barcelone en Ligue des champions. La 150e sélection de Didier Deschamps sur le banc de touche aura donc été un échec, « mais on ne lui reprochera pas d’avoir tenté, tester, essayer – la nature même des rencontres amicales », rappelle LP. Sans jouer ou être titulaires, des joueurs comme Ibrahima Konaté, Jonathan Clauss et Théo Hernandez ont marqué des points.

Enfin, Le Parisien fait un focus sur le match d’Ousmane Dembélé avec les Bleus. Même s’il a fait preuve d’inefficacité dans le dernier geste, l’attaquant du PSG a été le principal danger des Tricolores en première période. L’ailier de 26 ans « a amené cette petite étincelle et cette dose d’insouciance nécessaire pour réveiller un collectif tricolore bien pâle et en manque d’imagination. » Après avoir occupé un rôle de meneur lors des dernières rencontres avec les Rouge & Bleu, l’ancien Barcelonais a cette fois-ci retrouvé son poste d’ailier où il peut faire valoir ses qualités de provocation. Il a été a peu près à l’origine de toutes les situations dangereuses des vice-champions du Monde.

Pour sa première titularisation avec l’Allemagne, Maximilian Mittelstädt a connu des difficultés face aux crochets du Parisien. « Entreprenant et dans le sens du jeu, Ousmane Dembélé reste encore et toujours ce joueur capable de réveiller un Groupama Stadium bien endormi, tout en générant une certaine forme de frustration dans sa capacité à manquer d’efficacité dans le dernier geste », constate LP. Il a notamment eu deux occasions de marquer, mais il a manqué de précision face à Marc-André ter Stegen, qu’il retrouvera en Ligue des champions. Son compteur but reste toujours bloqué à deux réalisations toutes compétitions confondues (1 but au PSG et 1 chez les Bleus), un bilan trop faible pour un joueur de ce talent. « De quoi expliquer, peut-être, les sifflets venus des tribunes à la 83e minute au moment de son remplacement par Kolo Muani… Une soirée à oublier, pour lui et tous les Bleus. »