Revue de Presse PSG : Brest, Ligue 1, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 janvier 2024. La belle affiche de Ligue 1 face au Stade Brestois, confirmer sa mainmise sur le championnat, la montée en puissance de Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Brestois ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de confirmer leur mainmise sur le championnat et de reprendre huit points d’avance sur l’OGC Nice, vainqueur du FC Metz (1-0). Mais la tâche s’annonce ardue pour les joueurs de Luis Enrique face au surprenant 3e du championnat. Cette soirée est « le moment de profiter d’une des dernières onces de suspense, peut-être, avant que le champion sortant ne plie définitivement la question de sa succession. » De son côté, le coach brestois, Eric Roy, est conscient de la saison inattendue de sa formation et ne souhaite pas mettre de pression sur son équipe au Parc des Princes, comme il l’a rappelé en conférence de presse : « Il n’y a pas de pression à avoir. C’est plutôt un privilège de se déplacer au Parc avec 34 points en 18 journées. J’ai envie qu’on croque dans ce match à pleines dents, qu’on joue comme on sait le faire. Peut-être qu’on ne pourra pas mettre en place tout ce qu’on souhaite mais il y aura la volonté d’être acteur de ce match. »

Mais Luis Enrique se souvient aussi du match compliqué à l’aller où les Rouge & Bleu avaient arraché la victoire (2-3) dans une fin de rencontre très tendue. Les Brestois sont invaincus depuis début novembre et une défaite face à l’AS Monaco (0-2) mais n’ont pas réussi à battre un membre du top 5 cette saison en Ligue 1. Au contraire, le PSG affiche un bilan très sérieux, qu’importe le niveau de l’adversaire en face. Ce match sera aussi perçu comme un test au niveau de l’intensité pour le trio Dembélé-Mbappé-Barcola à deux semaines de la Ligue des champions. Mais Paris peut surtout mettre son adversaire du soir à 12 points en cas de victoire et s’approcher encore plus d’un nouveau titre.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la montée en puissance de Bradley Barcola. Après des débuts difficiles, l’ancien Lyonnais a su saisir sa chance pour devenir un élément incontournable du onze parisien. Pourtant, après sa signature contre un chèque de 45M€ l’été dernier, le joueur de 21 ans n’était pas programmé pour devenir le troisième attaquant de la ligne offensive parisienne, surtout face à la concurrence de Gonçalo Ramos (80M€), Randal Kolo Muani (90M€) – achetés à prix d’or lors du mercato estival – et Marco Asensio (arrivé libre), tous internationaux en A. Cinq mois plus tard, la donne a complètement changé. Mais, il n’est pas si étonnant que cela de voir Bradley Barcola s’imposer aussi rapidement. Luis Enrique ne craint pas de lancer les jeunes joueurs et de maintenir leur place dans le onze de départ. Après une saison aboutie avec l’OL (31 matches dont 20 titularisations, 7 buts et 9 passes décisives), Luis Enrique n’a pas échappé au potentiel du joueur. « Depuis son arrivée à Paris, Barcola a étalé les qualités nécessaires à son intégration. »

Le joueur avait montré du caractère pour son retour tendu au Groupama Stadium le 3 septembre dernier, où il a été accueilli sous les sifflets par son ancien public. « Dans un premier temps, la direction sportive du PSG, consciente de ce risque, s’était montrée réticente à l’idée de le convoquer dans le groupe. Elle souhaitait le protéger, lui épargner ce moment prévisible. Mais l’ancien Lyonnais n’a pas vacillé : il voulait en être, il voulait jouer », explique L’E. L’international Espoir français a aussi montré de l’intelligence. Plus discret que timide, Bradley Barcola a su nouer des liens de complicité avec Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery. Sur le terrain, son entente avec Kylian Mbappé saute aux yeux. Avec le repositionnement axial du numéro 7, l’ailier de 21 ans a su adapter ses déplacements à ceux de Mbappé. Enfin, le Français montre aussi de l’influence dans l’animation offensive parisienne. « Depuis que Luis Enrique le titularise, il dessine une vraie menace offensive, même s’il pourrait gagner encore en efficacité », constate L’E. L’altruisme et la manière de se fondre dans un collectif sont des données qui ont permis à Barcola de connaître des débuts réussis à Paris. Ce sont aussi des qualités qui ont séduit le technicien espagnol. Désormais, la prochaine étape pour le joueur sera de soigner ses statistiques (2 buts et 3 passes décisives en 19 matches au PSG).

Les dernières prestations de Bradley Barcola n’ont pas échappé au staff de l’équipe de France, mais elles ne font pas encore du numéro 29 un international en puissance dans le groupe de Didier Deschamps. À priori, il ne figurera pas dans la prochaine liste des Bleus lors du rassemblement de mars et « ses chances de participer à l’Euro sont minces à l’heure actuelle », estime L’Equipe. Et cela peut s’expliquer pour deux raisons : son rendement statistique assez faible et la concurrence féroce à son poste en équipe de France avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Kingsley Coman.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette affiche de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Brestois ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 19e journée de championnat. Et à deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février), cette rencontre face aux Brestois est perçue comme un test. Equipe surprise de cette saison, le SB29 fait partie des meilleures défenses de L1 aux côtés de Nice, Paris et Lille, « comme prélude à ce qui attend Marquinhos et ses partenaires contre les Espagnols, avec cette même énergie collective au service d’une équipe. » La montée en puissance du PSG est donc attendue, comme l’avait promis Luis Enrique en fin d’année 2023. Et le technicien espagnol pourra compter sur son trio offensif du moment, Dembélé-Mbappé-Barcola. Les trois Français « peuplent la ligne offensive parce qu’ils sont les meilleurs de l’effectif et que tous les autres se sont éliminés d’eux-mêmes, sauf peut-être Marco Asensio qui conserve un coup à jouer », estime LP.

Le quotidien francilien a également obtenu un entretien avec le milieu du Stade Brestois, Hugo Magnetti. Et le joueur de 25 ans veut sa revanche contre le PSG après la défaite du match aller (2-3) dans une ambiance tendue entre les deux formations. Les meilleurs extraits de cette interview sont à retrouver ici sur notre site.