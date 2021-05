Revue de presse PSG : Brest, Ligue 1, Mbappé, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 mai 2021, lendemain de 38e journée de Ligue 1 avec des victoires de Paris à Brest (0-2) et de Lille à Angers (1-2). Conséquence, le LOSC est le champion de France 2021, les Rouge & Bleu deuxièmes.

“Cette victoire aura compté pour rien, dans cette course infernale à un nouveau titre de champion de France pour le PSG, écrit l’AFP. Tout aurait pu être plié plus tôt si Neymar avait transformé son penalty, la partie a été pliée par un nouveau but de Kylian Mbappé. Après avoir remporté la Ligue 1 trois fois d’affilée (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), les Parisiens terminent donc la saison avec un seul trophée, celui de la Coupe de France.” A laquelle il faut ajouter le Trophée des champions.

“Le PSG, vainqueur hier à Brest, avait accusé trop de retard sur Lille pour le dépasser sur la ligne de la 38e journée comme il l’espérait, commente L’Equipe. Il y aura des regrets, forcément, ce matin, pour le PSG, à l’heure de revisiter sa saison et d’en ressasser les tournants. […] Le PSG, avec son vestiaire de stars et ses investissements massifs, n’est pas programmé pour achever un exercice de Ligue 1 dans un autre costume que celui de champion. Malgré tout, il vient de traverser une année pas comme les autres, où son épopée européenne aura entretenu les rêves les plus fous et où son titre en Coupe de France lui a évité une deuxième saison sans titre sous l’ère du Qatar, après la première, en 2011-2012, une autre époque. […] Al-Khelaïfi sait que le chantier prioritaire est de conserver Mbappé, une nouvelle fois le détonateur de la victoire hier. Annoncer sa prolongation de contrat serait un bon moyen pour commencer à faire oublier la perte du titre. Mais, de loin, cela semble aussi difficile que cela le fut de déloger le LOSC de la première place.”

Les notes dans L’Equipe pour le PSG : Navas : 6 / Dagba : 6 / Marquinhos : 5 / Kimpembe : 6 / Diallo : 6 / Herrera : 5 / Danilo : 5 / Rafinha : 6 / Di Maria : 7 / Mbappé : 6 / Neymar : 4

Les notes dans Le Parisien : Navas : 7 / Dagba : 5 / Marquinhos : 5 / Kimpembe : 5 / Diallo : 6 / Herrera : 5 / Danilo : 6 / Rafinha : 6 / Di Maria : 7 / Mbappé : 7 / Neymar : 4

Le flou sur l’avenir de Kylian Mbappé “reste immense”, juge Le Parisien. “D’un côté, il évoque (au micro de C+) son amour du club: “Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. J’ai toujours été reconnaissant envers le président, mes différents coachs. J’ai toujours été très heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles.” De l’autre, Mbappé pose des mots sur ses revendications : “Ce que je veux, moi, c’est gagner. Le projet sportif est primordial. Je veux sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose. On discute avec le club. On va faire les choses dans l’ordre et comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre.” Place aux interprétations, donc. Un homme fait preuve de son optimisme : Nasser Al-Khelaïfi. “Je ne suis pas inquiet”, glisse le président parisien, annonçant les “ambitions du PSG cet été” sur le marché des transferts. En choisissant de ne rien annoncer, Mbappé confirme toutefois qu’il souhaite prendre tout son temps. Son entraîneur ne le lâchera pas : “On restera en contact avec Kylian et tous les joueurs pour leur expliquer notre projet.”