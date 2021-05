Appadoo et la possible entente pour que Mbappé reste au PSG jusqu’en 2023

Kylian Mbappé jouera bien au PSG la saison prochaine, le président Nasser al-Khelaïfi l’a assuré dimanche soir devant la presse, malgré un contrat qui ne court que jusqu’en 2022. L’attaquant demande des garanties sportives, d’être sûr qu’il est dans le club qu’il faut pour triompher. Pour le journaliste de France Football Dave Appadoo, on peut s’attendre à un PSG qui met le paquet pour le convaincre à ce niveau.

“Moi je pense que Kylian Mbappé va rester au PSG pour une raison assez simple finalement : c’est le principal objectif du club, je n’apprends rien à personne, mais c’est l’enjeu en vue d’un événement encore plus important, c’est cette fameuse Coupe du monde au Qatar à l’automne 2022. Donc il va d’agir de garder Kylian Mbappé au moins jusqu’en 2023. Cela c’est pour la partie PSG”, a commenté le journaliste sur le plateau de l’EDS. “Car la crise économique a aussi touché un club comme le Real Madrid qui est la destination rêvée de Kylian Mbappé. Quid de l’avenir de Zidane ? Quid de l’avenir de cette effectif sur la fin et qu’il va falloir rebâtir ? Kylian Mbappé n’aura pas plus de garanties d’avoir une équipe compétitive au Real Madrid, c’est à dire un grand Real champion d’Europe. Moi, je pense qu’il peut y avoir une forme d’entente pour qu’il reste jusqu’en 2023. Car le contexte de n’y prête pas et parce que le PSG a besoin de lui. Ils peuvent s’entendre là-dessus. C’est un sentiment, mais aussi le bruit qui revient des négociations même si rien n’a encore été tranché. Je me dis qu’on peut se diriger vers quelque chose comme ça.”