Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 6 mai 2024. Le dernier match européen de Kylian Mbappé au Parc des Princes, l’attaquant parisien se montre confiant avant le match retour, Zaïre-Emery incarne le futur du PSG, les pouvoirs publics craignent des débordements en cas de qualification, Luis Enrique est devenu le chouchou des supporters parisiens…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Kylian Mbappé, qui va disputer son dernier match européen au Parc des Princes avec le PSG. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 des Rouge & Bleu a décidé de partir libre de tout contrat à l’issue de la saison et a de forte chance de rejoindre le Real Madrid. En sept ans, son histoire a connu des hauts et des bas avec le public parisien. Pourtant, l’international français cochait toutes les cases pour devenir le chouchou du public. « Au lieu de quoi, il n’aura jamais fait l’unanimité, ou alors de façon conditionnée et éphémère, et il demeure un décalage entre sa trace dans l’histoire sportive du club et celle dans le coeur des fidèles », constate L’E. En revanche, sa popularité est réelle auprès du grand public et des jeunes. Il est le joueur le plus applaudi aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Mais au yeux du public du Parc des Princes, il n’aura jamais l’aura d’un Raí, Marco Verratti ou encore Javier Pastore. « On a essayé que la greffe prenne. Il a eu son chant, il a eu son drapeau qui était comme celui de Zaïre-Emery actuellement. Il y a eu un peu d’amour, mais il n’a jamais eu un super body language. C’est surtout chez les ultras qu’il y a débat, pour nous les stats ne font pas tout. En fait, il y a toujours eu les pour et les contre : il est clivant », explique un historique d’Auteuil.

Durant les sept années au PSG, la carrière de Kylian Mbappé a été rythmée par des échos de départ et de prolongation de contrat quasi chaque été. « Comme s’il y avait toujours eu une certaine retenue à vénérer un joueur dont il était acquis dès son arrivée qu’il était juste de passage. » De manière générale, l’attaquant de 25 ans a souvent tenu une distance avec les ultras parisiens, « quand certains joueurs (ou leurs proches) se prêtent à de discrètes rencontres, offrant des maillots ou jurant fidélité en embrassant l’écusson. » Un rapprochement a eu lieu au moment de sa prolongation de contrat en mai 2022. Mais rapidement, cette « Mbappemania » a été éclipsée par de nouvelles crispations lors de la saison 2022-2023 avec « le deuxième penaltygate avec Neymar, un mal-être visible après le mercato 2022, puis la perspective d’un départ enclenché au printemps 2023. » Aujourd’hui, le Parc semble s’être fait une raison de son départ et profite des derniers instants de Mbappé sous le maillot parisien, où il est notamment le joueur le plus applaudi à chaque rencontre à domicile. Il devra désormais finir sur une note très positive ce mardi face au Borussia Dortmund.

Le quotidien sportif évoque aussi le cas de Warren Zaïre-Emery. Après une excellente première partie de saison, le Titi du PSG connaît un coup de mou depuis début 2024 mais est considéré comme l’avenir du club, avec lequel il a récemment prolongé jusqu’en 2029. Dans l’esprit des dirigeants, « WZE » est appelé à succéder à Kylian Mbappé pour incarner l’avenir du club. Et si le PSG peut encore rêver en Ligue des champions, il le doit beaucoup à Warren Zaïre-Emery, qui avait marqué un but salvateur face au BVB lors de la dernière journée de la phase de groupes (1-1), en décembre dernier au Signal Iduna Park. Le club avait tout fait pour compter sur son milieu de terrain, qui s’était blessé à la cheville quelques semaines avant avec l’équipe de France. « Comme si sa présence était une nécessité absolue, sous peine de ne pas pouvoir franchir ce cap sans lui. Cet état de fait soulignait l’importance prise par le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) en quelques mois au sein de l’effectif de stars du PSG », remarque L’E.

Warren Zaïre-Emery avait tapé dans l’oeil de Luis Enrique dès les premiers entraînements du nouveau coach l’été dernier. Le technicien espagnol a apprécié la capacité à casser les lignes balle au pied du joueur ainsi que sa qualité à récupérer les ballons, sa maturité et son écoute. Impressionnant jusqu’à sa blessure avec les Bleus, le milieu de terrain de 18 ans marque le coup ces derniers mois. « Avec son baccalauréat à passer dans quelques semaines, sa nouvelle dimension et son statut d’international, son entourage s’attendait à ce qu’il subisse un contrecoup, et fait tout pour ne pas l’exposer, en conséquence. » Et depuis le début de la phase retour, Luis Enrique le ménage un peu plus en Ligue 1. Preuve de son importance au PSG, le Titi a débuté la totalité des matches à élimination directe en Ligue des champions, à l’exception du quart de finale aller face au FC Barcelone (2-3).

Enfin, L’Equipe rapporte que les pouvoirs publics anticipent les scènes de liesse qui peuvent avoir lieu après le match, en cas de qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Quelques 2.000 supporters du BVB sont aussi attendus au Parc des Princes ce mardi soir, « dont 300 à 350 ultras, et parmi eux quelque 50 individus considérés à hauts risques. » Depuis quelques mois, la Préfecture de police de Paris limite à 2.000 le déplacement européen des supporters visiteurs. Comme il y a huis mois, en phase de poules, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a de nouveau prévu de classer le match niveau 3 sur une échelle de 5. Aux abords du Parc des Princes, « 3 à 4 forces de police (une force équivaut à environ 80 fonctionnaires) doivent être déployées à la demande de la Préfecture. »

Les pouvoirs publics ne craignent pas de débordements autour du stade car il n’existe aucun contentieux entre les supporters des deux équipes. Mais, c’est dans Paris le jour de match que les autorités craignent des affrontements et la vigilance sera donc accrue. « Lors de la réunion de vendredi, les participants ont aussi évoqué des scènes de liesse sur les Champs-Élysées en cas de qualification du PSG pour la finale. Une surveillance de la célèbre avenue parisienne et de ses alentours sera mise en place également », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque l’avant-match vécu par Kylian Mbappé ce dimanche à Paris. Dans le cadre de l’opération « Victory Mode » coorganisée par Nike et sa fondation Inspired By KM, l’attaquant du PSG était présent sur les Champs-Elysées auprès de quelques 2.000 enfants. Tout le monde a été réuni autour d’une épreuve de course à pied, de breakdance, de tennis, de football et de basketball. Et l’attaquant parisien a indiqué que cette sortie était importante à ses yeux pour préparer au mieux le match face au BVB : « Je suis déjà en préparation. Mais il y a le joueur et l’homme. L’homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur dans sa préparation que d’assister à un événement comme celui-là (…) J’ai entendu beaucoup de : Il faut gagner ! Et ils ont raison, il faut gagner ! En tout cas, une journée comme ça sert à l’épanouissement de l’homme que je suis. Et c’est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale. » Kylian Mbappé s’est aussi projeté sur cette demi-finale retour face à Dortmund : « Le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale. »

Le quotidien francilien fait également un focus sur Luis Enrique. Le coach parisien est rapidement devenu le chouchou du public parisien. Près de dix mois après son arrivée, l’ancien sélectionneur de la Roja a vu sa cote de popularité monter en flèche. S’il continue à garder un petit lien avec son pays d’origine, le technicien espagnol est parvenu à s’adapter à son nouveau quotidien au fil des mois. « Luis Enrique est devenu une figure emblématique du club en incarnant ce nouveau projet plus humain, plus collectif et davantage tourné sur le sportif. » Il pourrait devenir le premier coach parisien à amener le PSG en finale de Ligue des champions sous sa forme classique, de quoi lui donner un peu plus de crédit aux yeux des supporters parisiens. Même les anciens joueurs du club de la capitale sont admiratifs du travail du coach de 53 ans, à l’image de Jimmy Algerino : « Il est en passe de devenir l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du club en même pas une saison. On lui a donné les clés du camion et il le conduit vers une saison historique. Au-delà des résultats, ce qui frappe, ce sont ses choix forts, qu’aucun entraîneur n’avait osé faire avant lui. Il n’est pas lisse ! On parle souvent d’institution à Paris, mais aujourd’hui, c’est lui qui en pose les bases. Sur la concurrence, la stratégie globale, Luis Enrique impose sa patte. Ce qu’il réalise est d’une cohérence chirurgicale. Il vit sa meilleure vie ici ! »

Recruter pour amener son expérience au club et de la stabilité, Luis Enrique a dépassé les espérances. « Son management, l’état d’esprit qu’il diffuse en interne ou encore son implication totale au quotidien lui confèrent un statut particulier », rapporte LP. S’il peut parfois paraître cassant ou arrogant, le coach parisien se soucie peu de l’image qu’on peut se faire de lui. Un côté qui n’est pas pour déplaire aux supporters parisiens. Mais, c’est surtout sa sérénité à l’approche des grand rendez-vous et son optimiste qui le rendent populaire. « Sous ses apparences d’homme bourru, Luis Enrique se dit d’ailleurs très touché par les marques d’affection que lui envoie le public parisien au quotidien », rapporte LP.

