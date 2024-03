Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 28 mars 2024. L’avenir de Luis Campos en pointillé, Marquinhos de retour à l’entraînement, Marco Asensio apte pour le Classique, Randal Kolo Muani se veut ambitieux avec le club parisien, Kylian Mbappé sans génie avec les Bleus, les Parisiennes doivent valider leur ticket pour les demi-finales de l’UWCL…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Luis Campos au PSG. Sous contrat jusqu’en 2025, le conseiller sportif des Rouge & Bleu pourrait ne pas résister au départ libre à la fin de la saison de Kylian Mbappé. Si Luis Enrique restera le metteur en scène du projet et Nasser al-Khelaïfi le superviseur, quid du futur de Luis Campos ? Depuis plusieurs semaines, l’idée d’un départ du Portugais fait son chemin. Il « serait dans une position rendue d’autant plus inconfortable que Mbappé va s’en aller et qu’il avait été recruté, justement, pour convaincre l’international français d’étirer son séjour à Paris le plus longtemps possible. » Pour l’heure au club, personne ne confirme ce possible futur départ, mais personne ne semble s’y opposer non plus en haut lieu. De son côté, Luis Campos dit bien se sentir à Paris et fait comme s’il s’inscrivait sur le moyen terme avec le club. « Il travaille sur plusieurs dossiers en vue de la saison prochaine, honore des rendez-vous avec des agents de joueurs ciblés par ses soins, vante le projet du club de la capitale même sans Mbappé », précise L’E.

Mais, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco n’est pas dupe et il sait pourquoi il a été recruté il y a deux ans et pourquoi il risque de partir cet été. « En privé, sur le ton de la boutade, il lui arrive de lancer que ‘le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas’. » En interne, certains lui reprochent sa trop grande proximité avec l’international français. Cette saison, deux épisodes où il a pris la défense du joueur plutôt que celle du club a agacé, notamment Nasser al-Khelaïfi : lors de la mise au loft de l’attaquant et plus récemment lorsque le Français a annoncé son départ à l’issue de la saison. Pourtant, la relation entre les deux dirigeants s’était détendue en fin de saison dernière. Depuis le départ de Christophe Galtier et l’arrivée de Luis Enrique, Luis Campos a aussi perdu de l’influence. Avec le technicien espagnol, le Portugais n’a pas son mot à dire dans le vestiaire, là où il pouvait souvent intervenir avec le Français. Si l’ancien coach du FC Barcelone a toujours loué le travail du conseiller sportif, il « ne serait pas le premier avocat de Campos si le club décidait de s’en séparer. En fait, en interne, pas grand monde ne plaiderait sa cause. » De plus, Luis Campos ne goûte pas trop au fait qu’Antero Henrique soit revenu un peu aux affaires à Paris, conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi le point sur le groupe du PSG à J-3 du déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Et Luis Enrique a décidé de laisser deux jours de repos complets aux internationaux après leurs différents rassemblements. Ceux qui ont joué le mardi soir reviendront au Campus PSG le vendredi pour la séance de l’après-midi (17h). « Le besoin de souffler se fait ressentir chez certains ces derniers jours et cette décision a été prise avant même le début de la trêve internationale. » Les non-internationaux ont eu le droit au même traitement en début de semaine avec deux jours de repos le lundi et mardi. Concernant la séance de mercredi, une bonne nouvelle est arrivée. Absent des terrains depuis le 17 février en raison de douleurs au tendon d’Achille, Marquinhos a effectué son retour sur les terrains avec ses coéquipiers et il « a participé à l’ensemble de l’entraînement, plutôt léger », rapporte L’E.

Enfin, L’Equipe fait le point sur le rassemblement compliqué de l’équipe de France. Concernant Kylian Mbappé, il est passé complètement à côté, avec seulement une passe décisive pour Youssouf Fofana lors de la victoire face au Chili (3-2). Alors que cette trêve de mars pouvait être perçue comme une parenthèse enchantée pour l’attaquant de 25 ans, qui dispute seulement 70 minutes en moyenne en Ligue 1 avec le PSG, « Kylian Mbappé a traversé les rendez-vous bleus de mars sans laisser de trace. » Et il est difficile de croire que sa situation chez les Rouge & Bleu lui pèse, surtout qu’il venait d’inscrire un triplé face au Montpellier Hérault (2-6). « Mais le décalage entre sa manière publique d’assumer sa situation personnelle et son rendement a été un peu troublant. De tous temps, les stars du football français se sont désintéressées du printemps avant les phases finales, mais c’est la manière du Parisien d’être présent sans vraiment être là qui a surpris », remarque L’E. Pour autant, il ne faut pas trop s’inquiéter pour le capitaine des Bleus avant l’Euro (14 juin – 14 juillet), surtout que d’autres secteurs de jeu montrent de plus grandes défaillances.

De son côté, Le Parisien se demande si on va enfin voir le vrai Randal Kolo Muani au PSG. L’international français sort d’une belle prestation avec les Bleus face au Chili (3-2) avec un but et une passe décisive. En sélection, l’attaquant de 25 ans garde la confiance de Didier Deschamps même pendant ses périodes de moins bien. Et ce mardi, l’ancien Nantais a rendu la confiance que lui accorde son sélectionneur. Le numéro 23 des Rouge & Bleu a apporté de la percussion, a remporté des duels (12/18), et a aussi réalisé des dribbles tranchants et des courses à répétition. Derrière sa réalisation, c’est surtout sa célébration qui est perçue comme une libération, « comme si son sourire traduisait l’idée qu’il se sent aimé et désiré dans le cocon tricolore. » Une belle prestation qui lui a valu les félicitations du défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté : « Il ne m’a pas surpris. Il a eu un début de saison assez difficile avec le PSG mais je pense qu’il a montré à tout le monde ses qualités. J’espère que ça va lui donner une confiance supplémentaire et qu’il va, excusez-moi, du terme tout arracher avec le PSG. »

Reste désormais à savoir si cette bonne passe se prolongera au PSG. Ce vendredi, Randal Kolo Muani retrouvera le chemin de l’entraînement avec les Rouge & Bleu et il aura à l’idée de prolonger cette dynamique en club. La blessure de Bradley Barcola pourrait lui offrir un temps de jeu plus conséquent lors des prochaines rencontres. S’il a pu constater ces derniers mois un changement au niveau de l’attaque avec le trio Barcola-Mbappé-Dembélé, Luis Enrique semble revenir au plan originel avec Mbappé à gauche, Dembélé à droite et un duel Ramos-Kolo Muani dans l’axe de l’attaque. Si le Portugais semble partir avec une longueur d’avance, l’international français reste sur deux passes décisives face au Montpellier Hérault (2-6) juste avant la trêve internationale. « Au centre d’entraînement, Luis Enrique, qui confie à son joueur être satisfait de son travail, n’hésite pas à lui distiller quelques conseils sur son placement et son jeu sans ballon. De manière plus personnelle, Kolo Muani travaille sur les décrochages, le jeu combiné avec l’idée de plus participer à l’instar de ce que peuvent faire des attaquants comme Firmino ou Benzema », rapporte LP. Après un début de saison tronqué par une préparation incomplète, Randal Kolo Muani retrouve une bonne condition physique et « traverse une bonne période qu’il doit transformer en efficacité sous le maillot parisien. »

Le quotidien francilien apporte une autre bonne nouvelle avant le Classique OM / PSG de ce dimanche. Outre le retour à l’entraînement de Marquinhos ce mercredi, dont sa participation dépendra de ses sensations ces prochains jours, Marco Asensio est disponible pour cette rencontre au Vélodrome. « Ces derniers jours, l’Espagnol a continué normalement sa reprise, accompagné sur les terrains par… Milan Skriniar. » Côté Marseillais, c’est l’hécatombe avec onze joueurs à l’infirmerie. Sur les six joueurs convoqués pendant la trêve internationale, quatre sont revenus blessés : Ulisses Garcia, Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Jonathan Clauss. Des absences qui s’ajoutent à celles de Valentin Rongier, Samuel Gigot, Bilal Nadir, Simon Ngapandouetnbu, Jean Onana, Bamo Meïté et Michael Murillo.

Enfin, Le Parisien se penche sur le quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League des Féminines du PSG ce jeudi soir (21h sur DAZN) face au BK Häcken. Après leur victoire en Suède (1-2), les Parisiennes devront valider leur ticket pour les demi-finales de l’UWCL, où elles affronteront l’OL en cas de qualification. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur restent sur 21 matches sans défaite toutes compétitions confondues et comptent bien poursuivre leur série au Parc des Princes. Elles devront confirmer leur dynamique actuelle pour atteindre les demi-finales de Ligue des champions pour la septième fois en dix saisons. Mais le coach parisien devra composer sans trois joueuses importantes qui se sont blessées en l’espace d’une semaine: Jackie Groenen, Lieke Martens et Clare Hunt. Des absences qui s’ajoutent à celles de Thiniba Samoura (suspendue), Oriane Jean-François, Paulina Dudek (blessées) et Ramona Bachmann, qui devrait rejoindre un club aux Etats-Unis. Enfin, Sakina Karchaoui et Elisa De Almeida sont sous la menace d’une suspension pour la demi-finale aller en cas d’avertissement ce jeudi soir. Mais comme souvent cette saison, les Rouge & Bleu pourront s’appuyer sur l’intenable Tabitha Chawinga, buteuse à l’aller (23 buts en 24 titularisations cette saison). « Et ça tombe bien : lorsque Chawinga marque, le PSG ne perd pas. Les Parisiennes n’ont besoin que d’un nul pour filer en demi-finales », conclut LP.