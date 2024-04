Revue de Presse PSG : CDF, Rennes, Mbappé, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 avril 2024. Le PSG en finale de Coupe de France après sa victoire contre le Stade Rennais (1-0), Mbappé l’unique buteur de la rencontre, son duel dans le match face à Steve Mandanda, le retour à la compétition de Marquinhos…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG en demi-finales de Coupe de France face au Stade Rennais (1-0). Titulaire, Kylian Mbappé a disputé l’intégralité de la rencontre en marquant l’unique but du match juste avant la pause (40′), son 39e but de la saison en 39 matches. Les Parisiens affronteront l’Olympique Lyonnais en finale de la compétition le 25 mai prochain à Lille.

Dans ses pages intérieures, L’Equipe revient plus en détails sur la qualification du PSG pour cette finale de Coupe de France, une première depuis 2021. Un court succès sans vraiment souffrir qui permet aux Parisiens de continuer à rêver d’un triplé en fin de saison. Sur leur route, les Rouge & Bleu ont dû affronter trois formations de Ligue 1 à domicile avec le Stade Brestois (3-1) en huitièmes, l’OGC Nice en quarts (3-1) et le Stade Rennais dans le dernier carré (1-0), « trois clubs qui ont affichés les mêmes défauts dans la gestion émotionnelle de leur rencontre de Coupe. » Le SRFC n’a jamais existé dans cette demi-finale de Coupe de France. Trois jours après sa sortie controversé au Vélodrome, Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre (39′), quelques minutes après avoir manqué un penalty face à Steve Mandanda. « Comme s’il avait besoin de démontrer à quel point il était toujours investi, Mbappé s’est même permis deux replis défensifs aussi spectaculaires qu’efficaces, ce qui a éteint les premiers sifflets entendus dans les tribunes au moment de la présentation des équipes. » Face à l’implication de son numéro 7, Luis Enrique a cette fois-ci décidé de ne pas le sortir avant la fin du match. Le coach espagnol n’a pas pris ce rendez-vous à la légère en mettant un place un onze très compétitif.

Le coach parisien a aligné une sorte de 3-3-4 énergique avec Kylian Mbappé côté gauche, Lee Kang-In et Ousmane Dembélé qui alternaient entre l’axe et le côté droit et surtout Achraf Hakimi souvent positionné comme deuxième attaquant de pointe. Cela a permis au PSG de dominer largement le premier quart d’heure avec une formidable intensité avant de voir le rythme retomber. Après la pause, les Parisiens sont revenus dans un schéma plus classique en 4-3-3 et Steve Mandanda a empêché l’addition d’être plus salée. Pas inspiré, le Stade Rennais sera certainement supporter du PSG le 25 mai prochain. En cas de succès final des Rouge & Bleu, la 7e place en Ligue 1 sera qualificative pour la Coupe d’Europe.

Autre bonne nouvelle de la soirée, le retour à la compétition de Marquinhos. Absent des terrains depuis le 17 février dernier en raison de douleurs au tendon d’Achille, le capitaine du PSG a retrouvé la compétition ce mercredi, avec le brassard de capitaine dès le coup d’envoi. Le Brésilien a évolué en charnière centrale aux côtés de Lucas Hernandez. De son côté, Nuno Mendes effectuait aussi son retour dans le onze de départ. En plus d’Achraf Hakimi, ces joueurs pourraient constituer la défense parisienne pour le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone la semaine prochaine (10 avril). Après un mois et demi sans jouer, Marquinhos a logiquement montré quelques petites difficultés face aux Bretons. « Il a été à la peine sur certains duels, à l’image de celui de la 66e minute quand il a été devancé dans les airs par Arnaud Kalimuendo juste devant le but de Gianluigi Donnarumma », rappelle L’E. Mais dans son ensemble, le capitaine du PSG a livré une prestation correcte avant sa sortie à la 75e minute, en lieu et place de Milan Skriniar. « Luis Enrique et son staff doivent être satisfaits d’avoir récupéré leur capitaine et de l’avoir vu plutôt en jambes pour sa reprise. » Ce match face aux Rennais constitue une étape importante pour le Brésilien dans sa quête de rythme. Il lui restera le match face à Clermont ce week-end pour continuer à monter en puissance avant le rendez-vous tant attendu face au FC Barcelone en Ligue des champions (10 et 16 avril).

Enfin, le quotidien sportif revient sur le beau duel entre Kylian Mbappé et Steve Mandanda ce mercredi soir. Auteur de l’unique but de la rencontre, l’international français a buté à plusieurs reprises sur son compatriote. « Quand, après avoir manqué un premier duel face à Steve Mandanda (12e), le numéro 7 parisien a vu, pour la 3e fois sur ses 8 dernières tentatives, son penalty détourné par le gardien, on imaginait la suite : le doute, les sprints moins intenses, les choix brouillons. Bref, ce que l’on voit depuis quelques semaines chez le capitaine des Bleus. Et puis non. » Cinq minutes après son échec, le vice-capitaine parisien a inscrit sa 37e réalisation en Coupe de France, bien aidé par Warmed Omari qui a dévié sa frappe. En bon communiquant à cet instant, l’attaquant de 25 ans s’est excusé devant le Parc des Princes pour son penalty manqué en mettant la main sur son torse.

Avant son départ, le Français n’aura certainement pas l’occasion de dépasser les 44 buts de Delio Onnis et Michel Platini, les deux meilleurs buteurs de la Coupe de France. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé d’aggraver la marque mais Steve Mandanda l’a écoeuré en seconde période. « Dans le jeu, Mbappé, toujours en quête de sensations, n’a pas survolé la rencontre. À gauche, dans l’axe, la star a semblé en quête d’efficacité. Mais cette fois, il avait décidé de mettre de l’engagement. Des duels joués à fond, des coups d’épaule, et même des replis défensifs salués par le Parc (19e, 63e) », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG en demi-finales de Coupe de France (1-0) face au Stade Rennais. Sans trembler, l’équipe de Luis Enrique a rejoint l’Olympique Lyonnais en finale de la compétition le 25 mai prochain au Stade Pierre-Mauroy de Lille. À une semaine de la Ligue des champions, Luis Enrique « a permis à ses troupes de faire le plein de tout face au Stade Rennais, d’assurance, d’allégresse, d’automatismes et de bonnes nouvelles. » Après sa victoire en infériorité numérique face à l’OM dans le Classique, le club de la capitale a rempli l’un de ses autres objectifs en se qualifiant pour la finale de Coupe de France pour la première fois depuis 2021. Et Kylian Mbappé, unique buteur du match, n’a pas été étranger au succès de son équipe, après être resté muet lors de ses trois derniers matches (deux en Bleus et un en club).

Même s’il a galéré à venir à bout de Steve Mandanda, le numéro 7 des Rouge & Bleu a pu profiter d’un PSG avec des certitudes ce mercredi soir et qui dégageait de plus en plus une puissance collective. L’animation offensive a réservé quelques surprises avec une certaine liberté accordée à Achraf Hakimi. Ce qui « a eu le mérite de faciliter la tâche d’un Ousmane Dembélé de plus en plus réjouissant à voir balle au pied. En première période, avec le Marocain et le Coréen Lee Kang-In, l’ancien Barcelonais s’est amusé comme un môme au jardin d’enfants et a régalé les tribunes de toute sa classe et de son audace », remarque LP. Mais comme souvent, le numéro 10 parisien aura manqué d’efficacité dans le dernier geste. À noter aussi que le PSG a réussi à conserver sa cage inviolée pour le deuxième match d’affilée.

Enfin, le quotidien francilien met aussi en avant le beau duel que se sont livrés Steve Mandanda et Kylian Mbappé. Les deux joueurs se connaissent parfaitement. En plus d’avoir partagé le vestiaire de l’équipe de France pendant plusieurs années, ils se sont affrontés à 12 reprises dans leur carrière. Et ce mercredi, c’est l’attaquant parisien, unique buteur de la rencontre, qui est reparti avec le sourire. Bien en jambes, le joueur de 25 ans a perdu un premier duel en début de rencontre, en voyant Steve Mandanda repousser sa tentative sur sa transversale (12′). Après avoir obtenu une faute dans la surface à la 35e minute, la star parisienne a manqué son troisième penalty de la saison (Après Brest le 29 octobre et Le Havre le 2 décembre), bien sorti par l’ex-international français. « Spécialiste du genre, pourtant (40 réussis pour 10 manqués, sans compter les tirs au but), sa frappe sèche mais pas assez croisée était à portée de la très belle allonge de Mandanda, qui n’a pas fait ses 39 ans sur cet arrêt. »

Mais ce n’était que partie remise pour Kylian Mbappé. Sur une frappe anodine déviée par Warmed Omari, l’attaquant parisien a finalement pris le dessus sur le portier rennais, juste avant la pause (1-0, 40′). En seconde période, la note aurait pu être plus salée mais Steve Mandanda a repoussé deux autres tentatives de son compatriote (53′, 58′). « Pour Mbappé, c’est un match animé qui fait du bien après une prestation terne face à l’OM. Et une belle préparation pour le Barça, où Marc-André Ter Stegen voudra au moins lui faire la vie aussi dure que Mandanda ce mercredi soir », conclut LP.