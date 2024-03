Revue de presse PSG : Classico, Mbappé, Vitinha…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 31 mars 2024. Le dernier Classico de Kylian Mbappé avec le PSG, Vitinha un élément important du PSG, un classico important pour les deux équipes…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur le Classico entre Marseille et le PSG ce dimanche soir. « Déséquilibré depuis bientôt quinze ans maintenant et l’entrée en scène du Qatar dans le décor de la Ligue 1, le Classique a pris des airs de mission impossible au fil des blessures qui ont clairsemé l’effectif marseillais ces dernières semaines, creusant encore la distance entre deux équipes aux ressources très différentes, comme en témoignent les vingt points qui les séparent au classement du Championnat », avance le quotidien sportif. Malgré ça, ce duel reste une affiche à part. L’Equipe indique que le PSG se présente au Vélodrome avec un agenda chargé à venir, alors qu’il entre dans la période des matches décisifs, une demi-finale de Coupe de France contre Rennes mercredi soir, puis un quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça dans dix jours. « Aura-t-il la tête seulement à Marseille, ou bien déjà un peu occupée par d’autres enjeux ? », se demande le quotidien sportif. « Le mieux pour l‘OM serait que Luis Enrique pense déjà à la suite, et que les Parisiens se montrent aussi empruntés que face à Reims (2-2, le 10 mars), par exemple. Car si Paris n’a plus perdu en Championnat depuis le 15 septembre (2-3 contre Nice), il lui arrive de lâcher des points en chemin », conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi le dernier match de Kylian Mbappé avec les Rouge & Bleu au Vélodrome. Invaincu au Vélodrome depuis le début de sa carrière, le numéro 7 du PSG voudra poursuivre cette belle série ce soir. « Il doit être guidé par l’envie de finir en beauté aux yeux des supporters du PSG. Et vu qu’il y a été abondamment conspué, mardi dernier, lors de France-Chili (3-2), alors qu’il était le capitaine des Bleus, il a sûrement quelques comptes à régler avec ceux de l’OM. » Depuis qu’il a rejoint le PSG, il a marqué à quatre reprises au stade Vélodrome, rappelle le quotidien sportif. Et souvent des buts qui ont compté. « Comme s’il voulait ramener ce rival des années Canal à un niveau qui n’est plus celui de Paris, Mbappé n’en a jamais rajouté dans l’extase. Un peu plus dans le mépris, en revanche. […] Mais, peu à peu, Mbappé a tout de même pris conscience que ce n’était pas non plus tout à fait une rencontre anodine. Ce qui ne l’a pas empêché de distiller quelques salves. » L’Equipe conclut en expliquant que Kylian Mbappé pourrait devenir le deuxième joueur à atteindre les 10 buts dans le Classique après Zlatan Ibrahimovic (11). Il a en effet marqué neuf buts avec le PSG contre Marseille. En marquant au moins une fois ce soir, il pourrait devenir le premier à atteindre 10 buts contre l’OM dans l’élite depuis Delio Onnis en 1985, lui qui a marqué ses neuf buts contre Marseille en Ligue 1.

L’Equipe fait également un focus sur Vitinha. Le quotidien sportif estime que l’international portugais s’est imposé comme un élément important du PSG même si son impact est encore loin de celui qu’avait Marco Verratti. L’Equipe explique tout de même que les deux joueurs ne sont pas utilisés de la même manière sur le terrain. « Marco Verratti était considéré comme un meneur de jeu reculé. Il touchait beaucoup plus de ballons que Vitinha. Luis Enrique souhaite que ses joueurs arrivent à atteindre les attaquants et plus particulièrement les ailiers beaucoup plus rapidement que ne le voulait Christophe Galtier. Les milieux sont donc beaucoup moins sollicités avec le ballon et ce sont plutôt les défenseurs centraux qui se retrouvent à la première relance. » Logiquement, Verratti faisait plus de passes en moyenne lors du précédent exercice que Vitinha cette saison (102 contre 73), disputait plus de duels (13,2 contre 8,1) et récupérait plus de ballons (7,2 contre 6,6), analyse le quotidien sportif. Mais Vitinha est largement plus présent devant le but. « Ses six réalisations toutes compétitions confondues et cinq passes décisives en font un élément offensif important quand Verratti pointait à une seule passe décisive sur l’ensemble de la saison dernière. » L’Equipe explique que l’international portugais a vécu des moments compliqués dans le vestiaire du PSG la saison dernière. « Sa relation avec Lionel Messi, et les plus proches coéquipiers de l’Argentin, s’est vite délitée à la suite d’un accrochage involontaire à l’entraînement. Jusqu’à influer sur ses prestations. » Les départs de l’été lui ont fait beaucoup de bien. Aujourd’hui, le Portugais est un élément apprécié, avance le quotidien sportif. Sa connaissance du Français lui permet de pouvoir se mêler à tous les groupes. Le club n’hésite d’ailleurs pas à l’utiliser de plus en plus à travers sa communication.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Kylian Mbappé et son ultime déplacement au stade Vélodrome avec le maillot du PSG sur le dos. Si Luis Enrique a laissé planer le doute sur sa présence au coup d’envoi du Classico ce soir, du côté de l’attaquant, aucun doute ne plane sur sa volonté d’être sur le terrain d’entrée. « Aucun doute ne plane non plus sur son envie de marquer de son empreinte sa dernière sortie au Vélodrome. » Luis Enrique, qui a participé à 32 rencontres entre le Barça (14) et le Real Madrid (18) en tant que joueur, ne peut ignorer la place que représentent les chocs face à l’OM pour le Parisien qu’est Mbappé, lance le quotidien francilien. « Le numéro 7 du PSG a beau être obnubilé par la double confrontation face à Barcelone, il espère, aussi, se voir donner l’occasion de marquer de son empreinte son dernier passage au Vélodrome. » L’international français qui est d’ailleurs invaincu contre les Marseillais. Il sait aussi que l’accueil qu’il a reçu contre le Chili mardi soir, n’est qu’une version light, sans aucun doute, de ce qu’il l’attend ce dimanche, conclut Le Parisien.

A voir aussi : Luis Enrique garde espoir pour une prolongation de Mbappé

Le Parisien évoque bien évidemment le Classico et l’intensité qu’ont mise les joueurs du PSG à l’entraînement cette semaine malgré la fatigue générée par les matches amicaux de la trêve internationale. Cela montre l’importance de cette affiche aux yeux des joueurs, note le quotidien francilien. Ce dimanche, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Bradley Barcola et Milan Skriniar devraient manquer à l’appel. Pour ce dernier, il pourrait retrouver une place dans le groupe parisien d’ici à deux semaines, avance Le Parisien. Lors de cette rencontre, le choix de Luis Enrique de titulariser ou non Kylian Mbappé sera scruté. S’il était remplaçant, « ce choix comporterait une certaine logique, mais ôterait une bonne dose de piment au gueuleton du soir. » Pour la dramaturgie de ce Classico, on aimerait que Luis Enrique pense avec passion, émotion, qu’il applique à la lettre sa conception de son sport, avance le quotidien francilien.