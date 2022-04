Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 avril 2022, jour d’élection ! La très belle victoire du PSG et tout particulièrement de la MNM. La montée en puissance du trio d’attaque, analyse du match de Ramos, la victoire écrasante, les notes…

Le Parisien fait un focus sur la performance de la triplette Rouge & Bleu et explique qu’à « défaut de pouvoir revendiquer un passé, la MNM a encore un avenir » même « s’il risque d’être court, et de laisser un goût d’inachevé si Mbappé devait quitter le PSG cet été. Mais sur ce qu’elle a montré ce samedi soir face à Clermont, l’association offensive entre Messi, Neymar et Mbappé a joué une partition époustouflante en même temps qu’elle a fait naître quelques regrets dans les rangs des suiveurs parisiens. » La MNM est impliquée sur les six buts du PSG avec trois buts pour le français et le Brésilien en plus d’un triplé… de passes décisives pour l’Argentin. Kylian Mbappé est seul meilleur buteur… et meilleur passeur de la Ligue 1 (20 buts et 14 passes). Mais « l’éclosion tardive de la MNM est en tout cas bienvenue pour donner un peu de relief à cette fin de saison et empocher le 10e titre de champion de France du club le plus rapidement qui soit » pour le quotidien francilien. En deuxième période, « le trio n’a rien perdu de sa magie ». L’international argentin a évolué à un niveau quasi « barcelonais » selon Le Parisien qui rajoute qu’il « est excitant de voir la Pulga retrouver ses vrais standards à quelques encablures du clasico face à l’OM, dimanche prochain. » Le média regrette par ailleurs la cassure entre les supporters et leur équipe.

Le journal local fait un focus sur Mbappé qui « ne s’arrête plus de marquer et de faire briller ses équipes. Ce samedi soir à Clermont (6-1), il a inscrit un triplé, servi par Lionel Messi (2 fois) et Neymar, et porte son total en Ligue 1 à 20 unités. »

Le numéro 7 Rouge & Bleu pourrait être meilleur buteur du championnat pour la 3e saison de suite, ce qui serait une première en Ligue 1 depuis Jean Pierre Papin entre 1988-1990. L’ancien monégasque a marqué à onze reprises cet hiver du côté Manchester United. Il restera sous la pression de Wissam Ben Yeder et Martin Terrier (18 buts). Le joueur a terminé en étant capitaine parisien et applaudi par les 12 000 spectateurs auvergnats après son triplé.

En terme de palmarès, Mbappé pourrait rejoindre Zlatan Ibrahimovic (2013, 2014, 2016) et Edinson Cavani (2017, 2018) pour remporter le titre de meilleur buteur du championnat.

Notes des joueurs parisiens selon Le Parisien : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Kimpembe 6, Ramos 6, Nuno Mendes 5 – Verratti 6, Danilo 6, Gueye 5 – Messi 8, Mbappé 9,5, Neymar 9

Pour L’Équipe, cette victoire du PSG est « l’oeuvre collective de trois artistes, bien aidés, il est vrai, par une défense en carton » et cette triplette a appuyé un peu plus fort, sur le fait que ça ravive quelques regrets à propos de leur complicité tardive. » Au total il y a eu trois buts, une passe décisive pour le Français et le Brésilien, trois passes décisives pour l’Argentin. Le public du Gabriel-Montpied a même salué la performance de l’attaquant des Bleus avec de nombreux applaudissements . Tout le contraire du « Ney » qui en réponse aux sifflés reçus a demandé au public de… siffler encore plus fort. Puis, incapable de contenir son agacement grandissant au fil des minutes, il a récolté un avertissement pour un geste d’humeur. Le constat est difficile pour l’ancien barcelonais. En effet selon le média, des trois étoiles parisiennes, « Neymar est sans doute celle qui peut s’éteindre aussi vite qu’elle a scintillé très fort et c’est là tout le problème. » Le quotidien sportif donne la note de 9/10 à l’Auriverde et à notre « Kyky national » et un 8/10 à Messi.

Sergio Ramos, qui a fait son retour en tant que titulaire a obtenu la note de 6/10. L’Équipe se demande si c’est enfin le vrai début de l’Espagnol avec les Parisiens, lui qui a été absent près de 200 jours suite à sa dernière blessure au mollet. Hier, face à une faible équipe de Clermont, le champion du monde 2010 n’a pas trop eu à s’employer. « Ramos a été moins à l’aise quand le jeu était en profondeur et il a été un peu passif sur la réduction de l’écart clermontoise. Il s’est aussi signalé par deux ou trois charges viriles sur des adversaires qui lui ont valu des remontrances verbales de l’arbitre. Cet engagement à la limite était sa marque de fabrique au temps de sa splendeur. Pour la revoir elle aussi au PSG, il faudrait qu’il puisse enchaîner » conclut l’article.

Notes des joueurs parisiens selon L’Équipe : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Kimpembe 7, Ramos 6, Nuno Mendes 5 – Verratti 7, Danilo 6, Gueye 5 – Messi 8, Mbappé 9, Neymar 9

Le journal local clermontois, La Montagne, estime qu’il n’y a pas pas eu de miracle battu dans les grandes largeurs par le PSG, samedi soir (6-1). « Neymar et Mbappé ont chacun signé un triplé, pour permettre à l’équipe parisienne de prendre le large dans les vingt dernières minutes ». Il voulait « juste kiffer ». Et pour ça, « il se moquait bien de « prendre une branlée ». Benjamin, supporter clermontois, a donc été servi samedi. Et tant pis si ça doit un peu piquer, pour lui aussi » conclut le média.