Roche : « On a surtout vu trois très grands joueurs »

Le PSG a surclassé Clermont hier soir (1-6) grâce à deux triplés de Kylian Mbappé et Neymar, mais également un triplé de passes décisives de Lionel Messi. Après son large succès contre Lorient la semaine dernière (5-1), le PSG a récidivé sur la pelouse du promu. Alain Roche a aimé le match sérieux des Parisiens.

« On a eu un match très sérieux du PSG même si les dix dernières minutes de la première mi-temps ont laissé un peu d’espoir aux Clermontois, analyse le consultant sur le plateau de Soir de Ligue 1 sur Canal Plus. Ce penalty a été le facteur déclenchant de la tornade parisienne. On a surtout vu trois très grands joueurs ce soir. Ce trio a parfaitement fonctionné ce soir. Tout a été fluide, précis.«

L’ancien défenseur du PSG qui estime que l’homme du match se nomme Neymar. « Je l’ai trouvé impliqué défensivement, surtout en deuxième mi-temps. Il était aussi en mouvement. Ce qui était aussi agréable, c’était sa simplicité. Quand il joue aussi simple, personne ne peut l’arrêter. Que ce soit Messi ou Kylian Mbappé, ils ont toujours voulu combiner. Ils se sont vite libérés du marquage, récupérer vite le ballon. Ils sont inarrêtable. Ce garçon a un énorme talent, il l’a prouvé ce soir.«