Revue de Presse PSG : Coupe de France, US Orléans, turn-over…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le 16e de finale de Coupe de France entre l’US Orléans et le PSG ce samedi (20h45 sur beIN SPORTS 1) au Stade de la Source. Un court déplacement qui pourrait permettre à Luis Enrique de faire tourner son effectif, même si l’état de la pelouse inquiète le coach parisien. Comme avant la rencontre face à l’US Revel (0-9) au tour précédent, le technicien espagnol a été questionné sur la possibilité de faire une rotation d’effectif : « C’est une situation étrange et différente que celles qu’on connaît d’ordinaire. En premier lieu, si toutes les circonstances autour de ce match étaient normales, ce serait l’occasion de donner des opportunités aux jeunes mais, en tenant compte des circonstances du match, du terrain de jeu, et considérant notre expérience à Clermont (0-0, le 30 septembre) avec une pelouse qui avait été changée peu de temps avant notre match, je déciderai qui jouera après avoir vu l’état du terrain. Je ne veux pas faire prendre de risques physiques aux joueurs. L’investissement que le club prend est très grand et il n’y a pas besoin de prendre des risques. » La nouvelle pelouse, fraîchement posée par le club amateur, inquiète grandement le coach parisien.

De toute façon, Luis Enrique devra composer sans certains joueurs pour cette rencontre (Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Manuel Ugarte et Lee Kang-In). Contre l’US Revel, Luis Enrique avait aligné une équipe compétitive avec neuf internationaux A (Navas, Ugarte, Danilo, Mukiele, Soler, Kolo Muani, Asensio, Mbappé et Ramos) et face à un adversaire plus expérimenté, « il devrait encore lancer une majorité de joueurs expérimentés », estime L’E. En l’absence de Gianluigi Donnarumma, la titularisation d’Arnau Tenas ou Keylor Navas devrait permettre de savoir qui est le gardien numéro 2 cette saison derrière l’Italien. Puis, il restera à trancher le cas de Kylian Mbappé. Ces derniers temps, « Luis Enrique avait avoué ne pas forcément décider complètement, en lâchant que quand le capitaine des Bleus voulait jouer, il jouait. Tout en marquant le plus souvent, ce qui facilite bien la destinée de son équipe. »

De son côté, Le Parisien se concentre aussi sur ce 16e de finale de Coupe de France entre l’US Orléans et le PSG. Auteur d’un sans-faute depuis la reprise (3 victoires, 13 buts marqués, 0 encaissés), le club de la capitale devra afficher le même état d’esprit sur la pelouse du club de National. Les Rouge & Bleu « dégagent une forme de sérénité qui ne demande qu’à être confirmée, car toute autre résultat qu’une victoire serait un accident industriel inimaginable à cet instant de la saison. » Grand recordman de la compétition, le PSG n’est pas du genre à se faire peur dans ce type de confrontations. Le dernier revers contre un club de National remonte à la saison 2008-2009 en 8es de finale face à Rodez (3-1). Les Parisiens se déplacent donc dans le Loiret avec une grande confiance. Le principal doute se trouve du côté de l’état de la pelouse, qui a été changée en début de semaine. De quoi inquiéter Luis Enrique. « Très méfiant, le technicien espagnol n’a aucune envie de se prendre les pieds dans ce tapis vert dont il craint une transformation en champ de patates qui viendrait mettre en danger l’intégrité physique de ses joueurs. »

Dans un mois de janvier avec une seule rencontre par semaine, le bon dosage devra être trouvé au niveau des joueurs alignés. Il faudra donner du rythme à certains cadres, alors que la prochaine rencontre aura lieu dans huit jours (PSG / Brest le 28 janvier) et en même temps offrir des minutes à des éléments en manque de temps de jeu et « qui voient cette Coupe de France comme un moyen de se montrer et de retrouver de la confiance », explique LP. On pense forcément aux cas Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Achetés pour 160M€ l’été dernier, le Français et le Portugais sont les deux grands perdants de ce début d’année. « Déclassés, ils doivent désormais se contenter de miettes et d’une scène plus étroite pour tenter de faire partie intégrante de cette seconde partie de saison. »

Enfin, le quotidien francilien se demande quel gardien sera aligné ce samedi soir au Stade de la Source. Avec l’absence de Gianluigi Donnarumma, touché à un genou face au RC Lens (0-2), Luis Enrique devra trancher entre Arnau Tenas et Keylor Navas. Titulaire face à l’US Revel (0-9) lors du tour précédent, le portier costaricien avait profité de l’absence de son collègue pour disputer son premier match de la saison. Mais cette fois-ci, l’Espagnol pourrait avoir les faveurs de Luis Enrique, estime LP. Cette rencontre sera aussi l’occasion pour Cher Ndour de connaître sa deuxième titularisation. Alors qu’il était annoncé sur le départ cet hiver, la tendance aujourd’hui est qu’il reste au PSG. Reste aussi à trancher le cas de Nordi Mukiele. Convoité par le Bayern Munich, le défenseur français a reçu un violent ballon sur le visage à l’entraînement jeudi. « Au regard des questions qui entourent son avenir, il conviendra quand même de suivre ce que décidera Luis Enrique le concernant », conclut Le Parisien.