Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 4 janvier 2022. La victoire parisienne face à Vannes (4-0) en 16es de finale de Coupe de France, le triplé de Kylian Mbappé, une belle soirée pour les Titis du PSG et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la victoire du PSG face à Vannes, au Stade de la Rabine. Un match parfaitement maîtrisé et un large succès qui « a ressemblé à un entraînement délocalisé dans le Morbihan, une spécifique attaque défense. » En première période, Presnel Kimpembe a profité d’un excellent corner tiré par Nuno Mendes pour marquer le deuxième but de sa carrière avec son club formateur. « Le Portugais ne fait jamais tout bien mais, quand il réussit quelque chose, c’est souvent remarquable. » En seconde période, le portier vannetais, Clément Pétrel, a multiplié les parades face à un onze remanié. Cette rencontre a également permis à deux Titis de s’exprimer dès le coup d’envoi : Xavi Simons et Edouard Michut. « Le Néerlandais s’est évertué à jouer juste et toujours en première intention, étalant une technique assez sûre et pleine de promesses. »

Le quotidien francilien met également en lumière le triplé de Kylian Mbappé. Peu en évidence lors de la première période, le champion du Monde 2018 a commencé son festival à partir de la 59e minute de jeu. Quelques minutes plus tard (78e), il a inscrit trois buts, portant son total à 150 réalisations avec le maillot des Rouge & Bleu, soit à 7 unités de Zlatan Ibrahimovic (2e meilleur buteur de l’histoire du PSG). « Par respect pour son adversaire du soir, il a choisi de ne pas célébrer ses premiers buts de 2022. » En première période, l’attaquant parisien a notamment affiché quelques gestes « d’agacement, voire d’énervements » envers ses partenaires et les décisions arbitrales.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma : 5,5 – Dagba 5, Kehrer 6, Kimpembe 7.5, Mendes 6.5 – Herrera 6, Verratti 7.5, Michut 6.5 – Wijnaldum 4, Mbappé 8, Simons 6.5

De son côté, L’Equipe consacre sa Une à la performance de Kylian Mbappé pour ce premier match de l’année 2022 du PSG. Et avec ce triplé, le joueur de 23 ans « pose les bases de ses ambitions : il veut tout gagner. » À mi-parcours de la saison, l’international français affiche déjà un total de 18 buts (et 15 passes décisives) toutes compétitions confondues « et à ce rythme, ses statistiques pourraient atteindre des altitudes où l’oxygène se raréfie sérieusement. » Pourtant, jusqu’à son premier but à la 59e minute, le numéro 7 parisien était très peu influent dans le jeu de son équipe avec des signes d’agacement « lorsque le pressing de ses coéquipiers n’accompagnait pas le sien ou lorsque la charnière vannetaise se montrait rugueuse. » Mais, il a montré une nouvelle fois que c’était lui le patron dans ce PSG actuel. Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain et que les rumeurs sur un accord avec le Real Madrid apparaissaient dans les médias espagnols, « au PSG, on est convaincu que ces informations sont infondées et qu’un espoir, mince mais réel, existe encore pour le retenir. »

Le quotidien sportif évoque également la soirée spéciale pour les Titis du PSG. En effet, les Rouge & Bleu ont terminé la rencontre avec sept joueurs formés au club. Avec déjà quatre joueurs présents au coup d’envoi (Colin Dagba, Presnel Kimpembe, Edouard Michut et Xavi Simons), trois autres se sont rajoutés en seconde période suite aux entrées d’Eric Dina Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi. Et les jeunes se sont distingués à l’image des passes décisives d’Eric Dina Ebimbe et du Néerlandais pour Kylian Mbappé. Edouard Michut et Xavi Simons, titulaires au coup d’envoi, « ont livré un match plein (…) ils ont bataillé, souffert, pesé, justifiant la confiance placée en eux hier soir. » Faisant face à une exode de Titis ces dernières années, le PSG « a-t-il décidé de réagir en donnant enfin l’occasion à ses petits d’éclore peu à peu, à un niveau plus abordable qu’une affiche de C1 ? Ou cette soirée à Vannes est-elle un one shot guidé par les circonstances (malade, blessés, Sud-Américains rentrés avant-hier) ? La suite le dira. »

L’Equipe n’a pas noté les joueurs du match mais a dévoilé un top-flop via son site internet. Quatre Parisiens apparaissent dans les tops : Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Edouard Michut. Concernant le champion d’Europe 2021, « son aisance technique a désarmé les Vannetais au point qu’ils ont vite renoncé à exercer tout pressing sur l’Italien. Ainsi libre, il a pu étaler ses angles de passe uniques. Son enchaînement à l’origine du 3e but est un régal (71e). Et, s’il n’a pas tout réussi, il n’a jamais baissé le pied dans les efforts. » Aucun Parisien n’est présent dans les flops.

Enfin, Le Télégramme revient sur l’élimination de Vannes en 16es de finale de Coupe de France. Malgré une entame de match « pied au plancher », le club de National 2 « peinait à ressortir les ballons. » Après l’ouverture du score de Presnel Kimpembe (28′), les Vannetais ont joué plus libérés jusqu’à la pause. Mais en seconde période, le VOC a craqué face à Kylian Mbappé, malgré de nombreux arrêts de son gardien. « Mais les petits Vannetais ont joué leur match et auront peu de regrets à nourrir (si ce n’est un but injustement refusé à Henry dans les arrêts de jeu) de cette belle soirée de Coupe de France. »