Arrivé libre de tout contrat cet été en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a atterri au PSG avec un nouveau statut. Champion d’Europe avec l’Italie et élu meilleur joueur de la compétition, le portier de 22 ans a récemment gagné deux trophées de meilleur gardien de l’année 2021 (Trophée Yachine et les Globe Soccer Awards). De plus, l’international italien gère parfaitement sa concurrence avec Keylor Navas dans le but des Rouge & Bleu. Et avant la fin d’année 2021, Gigio Donnarumma a accordé un entretien à FranceTV où il revient sur son titre de meilleur gardien, la pression au PSG et la Ligue des champions. Extraits choisis.

Comment on se sent dans la peau du meilleur gardien du monde ?

« C’est une émotion incroyable parce que vu d’où je suis parti et voir où je suis arrivé aujourd’hui, être le meilleur gardien du monde, c’est une énorme satisfaction. Mais ce n’est qu’un début, j’ai encore beaucoup de choses à faire pour continuer à m’améliorer et continuer à gagner. »

La pression est-elle plus forte au PSG qu’à Milan ?

« Un petit peu oui. Parce qu’il y a des objectifs différents. Je suis dans une grande équipe qui doit absolument tout gagner, donc forcement il y a un petit plus de pression c’est vrai. »

La Ligue des champions, une obsession au PSG ?

« Ah non, on ne doit pas voir les choses comme ça, parce qu’on se met déjà la pression nous-mêmes. Il faut juste que ce soit un objectif. D’autres grandes équipes veulent la même chose que nous. Donc nous, on doit avancer la tête baissée, travailler très dur et penser match après match. Et à la fin, on pourra faire le bilan. Mais évidement, on espère aller le plus loin possible et gagner. »

Comment gère-il la concurrence avec Navas ?

« Je suis vraiment tranquille. J’ai une très bonne relation avec Keylor Navas. Nous sommes des amis donc il n’y a pas de problème, même si à l’extérieur on essaye d’inventer des histoires alors que non, il n’y a aucun soucis. Nous sommes une grandes équipe et dans toutes les grandes équipes il y a de la concurrence. Nous sommes tous les deux très sereins, nous travaillons bien et après, c’est le Mister (Mauricio Pochettino, ndlr) qui fait ses choix. Nous, on est à sa disposition et on est prêts à tout donner. »