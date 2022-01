Revue de Presse PSG : Covid-19, Messi, Titis, Hamraoui…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 janvier 2022. Le retour de Messi au Camp des Loges, deux nouveaux joueurs positifs à la Covid-19, la situation de Kheira Hamraoui avec les Féminines, et le point sur l’avenir de certains Titis parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le retour de Leo Messi au Camp des Loges et les absences d’Ángel Di María et Julian Draxler face à l’OL. Après avoir été testé positif en Argentine, le numéro 30 du PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement ce jeudi. Il reste ainsi deux séances à la Pulga (aujourd’hui et samedi) « pour peaufiner sa condition et ainsi pouvoir envisager d’effectuer le déplacement à Lyon » ce dimanche en Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Mauricio Pochettino ne prendra aucun risque avec l’Argentin. Concernant Ángel Di María et Julian Draxler, ils sont tous les deux positifs à la Covid-19. Ils s’ajoutent à la longue liste des joueurs à l’isolement : Sergio Rico, Gigio Donnarumma, Nathan Bitumazala, Layvin Kurzawa et Danilo Pereira. Pour ce choc face à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur argentin ne pourra toujours pas compter sur Neymar Jr (cheville). Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont eux présents avec leur sélection pour disputer la CAN. Cependant, Thilo Kehrer et Sergio Ramos sont aptes pour retrouver la compétition.

Le quotidien francilien évoque également la situation de Kheira Hamraoui chez les Féminines du PSG. Deux mois après son agression, l’avenir de la milieu de terrain est incertain. Même si elle a réintégré le groupe le 7 décembre dernier, ses relations avec ses coéquipières, dont Aminata Diallo victime collatérale de cette affaire, sont tendues. « Elle se mettait un peu de côté, n’était pas très à l’aise. On voyait qu’elle n’était pas à 100 % avec nous », rapporte un témoin des entraînements. L’amitié entre les deux internationales françaises a pris fin et la rancune d’Aminata Diallo envers sa coéquipière est « immense. » De leur côté, les dirigeants parisiens « comprennent qu’un retour à la normale sera difficile », même si Ulrich Ramé (manager général des Féminines du PSG) multiplie les interventions devant le groupe. Kheira Hamraoui aurait même confié : « si le groupe ne veut plus de moi, on s’arrête là. » Mais les dirigeants ont balayé cette hypothèse « en rappelant à l’ancienne joueuse de Lyon son statut de victime et la volonté d’accompagnement. » Aujourd’hui, l’ancienne barcelonaise « se sent mieux et ne devrait pas quitter la capitale cet hiver. » Elle postule même à une place dans le groupe pour le match de Coupe de France face à Dijon ce dimanche, une première depuis le 31 octobre.

De son côté, L’Equipe fait un point sur l’avenir de certains Titis du PSG. Après leur présence avec le groupe pro ces dernières semaines, « presque tous ont été rapatriés vers les séances de moins de 19 ans. En interne, on explique que le groupe pro était trop volumineux pour les conserver au quotidien. » Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2023, Eric Dina Ebimbe (21 ans) n’est pas satisfait de son temps de jeu, même s’il est conscient de la concurrence à son poste. Alors que les discussions pour une prolongation de contrat n’avancent pas, le club de la capitale est ouvert à un départ cet hiver (prêt ou transfert), mais pour le moment « il n’y a pas de piste sérieuse. » La situation de Xavi Simons (18 ans) est plus complexe. Les Rouge & Bleu tentent de le prolonger, mais le Néerlandais, déçu de son déclassement l’été dernier, temporise. Deux options s’offrent à lui, soit une prolongation de contrat avec un prêt dans un club de l’élite ou une intégration avec le groupe pro, soit un départ libre cet été.

Ismaël Gharbi (17 ans) connaît la même situation. En fin de contrat en juin, le milieu offensif « réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière. » Il est notamment suivi par plusieurs clubs de Bundesliga. Concernant Edouard Michut (18 ans, 2025), il est déçu de sa gestion, qui est loin du projet présenté lors de sa prolongation l’été dernier. Il attend de voir l’évolution de sa situation. Enfin, El Chadaille Bitshiabu (16 ans, 2024) « s’attendait, au regard des discours en début de saison, à bien plus que quelques bancs et deux maigres entrée en jeu. » Quelques clubs en France (National, L2 et Angers) sont prêts à l’accueillir pour lui permettre de poursuivre sa progression.

Enfin, le quotidien sportif donne quelques détails sur la reprise de Leo Messi au Camp des Loges. L’Argentin de 34 ans « a eu droit à un travail en salle puis sur le terrain en individuel avec un préparateur physique. » Selon ses sensations, il pourra postuler pour une place face à l’OL ce week-end. De leur côté, Julian Draxler et Ángel Di María sont positifs à la Covid-19 mais ne souffrent d’aucun symptôme. « Mauricio Pochettino doit espérer que les autres cadres échappent à cette vague de contamination, notamment Kylian Mbappé qui porte l’équipe depuis plusieurs semaines. »