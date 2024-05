Revue de Presse PSG : défense, LdC, Coupe de France féminine…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 mai 2024. Les différentes options pour accompagner Marquinhos en défense centrale, les joueurs qui doivent une revanche face au Borussia Dortmund, les Parisiens de retour à l’entraînement, les Féminines du PSG se préparent pour la finale de Coupe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe liste les différentes options qui peuvent accompagner Marquinhos en défense centrale pour la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), suite à la blessure au genou de Lucas Hernandez. L’international français diffusait un sentiment de sérénité. Le remplacer ne sera donc pas la mission la plus facile pour Luis Enrique. Mais le technicien espagnol a plusieurs choix face à lui. Milan Skriniar semble le moins prêt pour occuper l’axe central. Le Slovaque est revenu récemment de sa blessure à la cheville et a connu seulement deux titularisations dont un match dans son intégralité (1-4 face au FC Lorient). « Le voir débuter mardi ressemblerait à un pari osé. Et ses matches depuis son retour n’inspire que très peu de confiance. » Sa titularisation pousserait Marquinhos à évoluer au poste d’axial gauche. En revanche, l’ancien de l’Inter pourrait être un atout dans le duel physique imposé par Niclas Füllkrug. Autre solution, Danilo Pereira. Le Portugais semble être la solution la plus fiable à ce jour. Expérimenté (60 matches de C1), le milieu de terrain est reconverti en défenseur central depuis l’arrivée de Luis Enrique et il sait notamment gérer les temps faibles de son équipe. Son bon jeu de tête pourrait lui permettre de rivaliser avec l’attaquant allemand du BVB. Seul point noir, son manque de vitesse, même si cela peut être compensé par Marquinhos.

Enfin, dernière option : Lucas Beraldo. Arrivé cet hiver, le Brésilien est l’un des chouchous de Luis Enrique. Lorsqu’il est positionné dans l’axe, il a affiché un niveau de jeu plutôt satisfaisant, mais son quart de final aller face au FC Barcelone (2-3) et son heure de jeu face au BVB mercredi (1-0) ont pourtant inquiété. « Elles ont montré, une nouvelle fois, son déficit de culture dans le duel. » Il a notamment souffert face aux déplacements de Niclas Füllkrug. Avec une faible expérience en C1 (318 minutes), le défi sera de taille pour l’ancien de São Paulo. Mercredi, il a eu quelques sautes de concentration qui peuvent être fatales à ce niveau de la compétition. « Au retour, Paris sera en outre confronté à des situations de profondeur, comme sur le but encaissé à l’aller. Sur ce type de séquence, un profil comme Danilo paraît plus fiable », explique L’E. Cependant, la qualité de passe et de relance de Lucas Beraldo pourraient vraiment être une plus-value pour l’équipe parisienne.

Après une journée de repos jeudi, au lendemain de la défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement hier après-midi. « Avec des petites oppositions sur terrain réduit pour les remplaçants de mercredi. Les titulaires de Dortmund ont fait une séance légère basée sur la récupération », rapporte L’E. Dispensés de match ce week-end, les Rouge & Bleu auront un nouvel entraînement ce samedi à 11 heures.

Enfin, le quotidien sportif se penche sur la finale de la Coupe de France féminine ce samedi (15h sur France 4 et beIN SPORTS 2) entre les Féminines du PSG et le FC Fleury. Ce derby francilien se disputera dans le Stade de la Mosson de Montpellier et 8.000 billets ont été édités hier soir pour cette finale. Après avoir sorti l’OL en demi-finales, le FC Fleury 91 disputera sa première finale de Coupe de France. En face, le club de la capitale va connaître sa neuvième finale dans une compétition déjà remportée à trois reprises (2010, 2018, 2022). Et au PSG, on assume ce côté favori, comme l’a indiqué Sakina Karchaoui en conférence de presse, tandis que le coach Jocelyn Prêcheur « a appelé son groupe à beaucoup d’humilité », rapporte L’E. En fin de contrat en juin, l’entraîneur de 41 ans sait qu’il joue une grosse partie de son avenir ce samedi puisque « sa présence sur le banc parisien la saison prochaine sera conditionnée par les résultats en cette fin de saison. »

De son côté, Le Parisien met en avant les quatre joueurs qui devront élever leur niveau de jeu face au Borussia Dortmund mardi. Ces joueurs possèdent l’une des clés de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Au Signal Iduna Park, Nuno Mendes a vécu un enfer face à Jadon Sancho. En plus de ses difficultés défensives, le latéral gauche n’a jamais apporté le surnombre offensivement. « Surtout, le Portugais a manqué d’agressivité. Il n’est jamais entré dans le match alors qu’il avait donné le tempo contre Barcelone au match aller même s’il était trop seul dans ce domaine ce soir-là. » Il ne pourra pas faire pire que sa prestation de mercredi et il devra augmenter son sens du combat. Autre joueur sur le couloir gauche, Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais a trop peu participé au jeu. Alors qu’il a été un véritable poison face au FC Barcelone au tour précédent, l’ailier de 21 ans n’a pas eu son influence habituelle. « Trop cadenassé dans un rôle tactique qui lui a coupé les ailes. Défensivement, il n’a pas semblé avoir les jambes pour aider Nuno Mendes, percuté par Jadon Sancho », constate LP. Mais l’international Espoirs français n’est pas connu pour gamberger après une mauvaise prestation et sa faculté de rebond pourrait être un véritable atout pour Luis Enrique.

Sur l’aile droite, Ousmane Dembélé a aussi déçu face à son ancienne formation. Le numéro 10 du PSG s’est montré trop brouillon et aurait dû convertir son occasion de la 80e minute. Face au club catalan, il avait montré qu’il était un joueur illisible pour ses adversaires. « Son registre, c’est la folie, le geste que personne n’a vu venir ni compris, l’ouverture d’espaces, exécutés avec vitesse. » Contre le BVB, il devra retrouver sa qualité de percussion. Enfin, Kylian Mbappé devra aussi montrer un visage plus séduisant. Le capitaine des Bleus sera surtout jugé sur sa capacité à marquer. Il est le meilleur buteur de son équipe dans la compétition (8 réalisations). « Il manque son nom sur l’affiche des demi-finales et sans un 9e but dans la compétition, sa formation aura du mal à voir Wembley le 1er juin. » L’attente le concernant sera une nouvelle fois considérable.

