Revue de presse PSG : demi-finale, Mbappé, Vitinha, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 avril 2024. Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, Mbappé, Vitinha, Dembélé, trois joueurs pour une qualification, Ousmane Dembélé au rendez-vous…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur la qualification en demi-finale de Ligue des champions du PSG après sa victoire contre le FC Barcelone en quart de finale retour (1-4). Le quotidien sportif rappelle que le club de la capitale est la première équipe française à arracher son billet pour le tour suivant de la Champions League après s’être incliné à l’aller à domicile. « Il doit sa qualification à son talent collectif bien sûr, mais aussi à son refus du renoncement, alors qu’il était mené au score après douze minutes et voyait son horizon européen s’obscurcir un peu plus. » Si le FC Barcelone estimera que le PSG doit sa qualification à l’arbitrage de Monsieur Kovacs, notamment avec l’expulsion d’Araujo, méritée, qui a permis à paris pendant près d’une heure en supériorité numérique, « s’imposer dans ces conditions ne déprécie pas pour autant la prestation des Parisiens, qui ont su pousser les Catalans à la faute, les maintenir dans une situation d’inconfort permanent même lorsqu’ils menaient encore au score, sans jamais céder à la panique. » Le quotidien sportif estime que la charnière centrale du PSG, Marquinhos – Lucas Hernandez, aura été l’une des grandes satisfactions de cette soirée. « Cette soirée porte aussi le sceau de Luis Enrique. Chaque joueur à sa place, les meilleurs du moment dans le onze de départ, pas de nouvelles nouveautés tactiques : il faut croire que l’entraîneur espagnol sait aussi être rationnel et cohérent. » Buteur à l’aller et au retour, Ousmane Dembélé n’a jamais semblé déstabilisé par les sifflets des supporters barcelonais. Sa manière incessante de porter le jeu vers l’avant aura même ­déteint sur ses ­coéquipiers, à l’image de Vitinha qui, comme à l’aller, aura marqué le deuxième but de son équipe (54e), celui qui a remis les pendules à l’heure et Paris au milieu du village, lance l’Equipe. « Mais, pour valider son billet pour les demi-finales, il fallait aussi un Mbappé décisif. Après avoir transformé le penalty (61e), l’attaquant parisien a définitivement classé l’affaire, à deux ­minutes de la fin du temps réglementaire. »

Le quotidien sportif évoque également le trio Vitinha, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui a renversé le FC Barcelone. Pour le dernier cité, l’Equipe explique que son histoire européenne avec le PSG ne pouvait pas s’arrêter là. « On a d’abord bien cru qu’il passait encore à côté de son match. […]Mais n’était-il pas, finalement, en train de respecter les consignes de son entraîneur ? L’attaquant a voulu rester sobre, laissant plus d’espaces à Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. » Au fil du match, les espaces se sont ouverts devant lui. Et c’est là qu’il s’est montré le plus dangereux, lance le quotidien sportif. Avec ce doublé, il a atteint la barre des 48 buts en Ligue des champions, devenant le dixième meilleur buteur de l’histoire de la C1, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et Andreï Chevtchenko. « Mieux, avec 15 buts inscrits à l’extérieur lors des matches à élimination directe, il est le deuxième dans l’histoire de la compétition, ayant dépassé Karim Benzema (14), mais encore loin derrière Cristiano Ronaldo (25). » Avant le coup d’envoi, c’est lui qui a pris la parole sur la pelouse de Montjuïc pour motiver son équipe. En privé, il a répété qu’il était persuadé que le PSG allait se qualifier. Une confiance largement partagée par ses coéquipiers, indique l’Equipe. Buteurs à l’aller et au retour, Vitinha et Ousmane Dembélé sont également des facteurs importants de la qualification. « L’ancien Barcelonais a été, avec Kylian Mbappé, le meilleur Parisien de la première partie de saison, c’est souvent de lui que venait le danger et les différences. Quant à l’ancien du FC Porto, il enchaîne depuis plusieurs semaines des prestations qui lui confèrent une nouvelle dimension dans l’effectif parisien. » Brimé, pour ne pas dire davantage par le duo Neymar-Messi la saison passée, Vitinha explose désormais dans un rôle de milieu de terrain relayeur, même s’il évolue souvent en sentinelle avec Luis Enrique, où sa science du placement dans les intervalles et sa capacité à marquer lui donnent plus de poids, note le quotidien francilien.

Le Parisien revient également sur la victoire du PSG contre le FC Barcelone (1-4) qui lui permet de se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. « Avec dix buts en deux rencontres et en moins d’une semaine, le PSG et Barcelone ont livré un spectacle total, deux grands matchs de football, certes imparfaits dans leur contenu, mais aussi fous que renversants. Ils entrent dans la légende du club de la capitale. » À onze contre dix pendant une heure, le PSG a vu sa tâche se faciliter, mais la pression du résultat augmenter dans le même mouvement, estime le quotidien francilien. « Les côtés parisiens auront été des diables, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pesant considérablement dans la partie. Leur influence règle le débat de l’attaque titulaire », avance Le Parisien. Cette remontada à l’envers du PSG, comme la dernière fois, n’a pu exister sans l’apport majeur de l’arbitrage, mais cette fois, il n’y a rien à redire. L’expulsion et le pénalty sont entièrement justifiés. Comme la qualification du PSG, lance le quotidien francilien.

Le Parisien fait également un focus sur Ousmane Dembélé, élu homme du match après la victoire du PSG contre le FC Barcelone. « Si Paris s’est qualifié hier soir, c’est en très grande partie à Ousmane Dembélé qu’il le doit. » Hué à chaque touche de balle, le numéro 10 du PSG n’a pas été déstabilisé dans cette atmosphère hostile. « Après une première demi-heure compliquée, Dembélé a mis la machine en route et joué les bourreaux avec son ancien club. » Buteur égalisateur, l’international français a inscrit autant de buts avec Barcelone que contre Barcelone en phase à élimination directe de Ligue des champions (2). Hier soir, il a été impliqué sur trois des quatre buts parisiens. « On pourra toujours tancer pour son manque d’efficacité, lui rappeler que, pour un joueur de sa classe et de son talent, il n’a pas toujours le réalisme requis. Mais on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas savoir faire le boulot tant ce mardi, il a fait beaucoup, beaucoup plus que cela », conclut Le Parisien.