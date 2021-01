Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 janvier 2021 :

Angel Di Maria (32 ans), qui, en fin de contrat, a reçu en fin d’année 2020 une proposition du club. “Si les deux parties négocient, l’envie est la même : continuer ensemble”, explique L’Equipe. “Les conditions ne satisfont pas pour l’heure le joueur et aucun accord n’est encore trouvé. Le PSG a proposé une baisse de salaire à celui qui perçoit actuellement environ 1M€ brut mensuel. Di Maria, qui comprend que dans le contexte actuel tout le monde doit faire des efforts, souhaite deux années de contrat supplémentaires afin de finir à Paris sa carrière en Europe. Il se sent très bien dans la capitale, sa famille aussi et c’est un argument prépondérant dans sa réflexion. […] Des proches du dossier se montrent optimistes quant à une résolution rapide des discussions. […] L’Inter, la Juventus et Tottenham le suivent et l’ont approché pour lui vanter leur projet. Mais c’est bien à Paris qu’il doit, sauf contretemps, prolonger son chemin.” Pour rappel, en 243 matches sous le maillot du PSG, Angel Di Maria a inscrit 86 buts et délivré 102 passes décisives. Autre information dans le quotidien sportif, Zoumana Camara devient coordinateur sportif au centre de formation. L’ancien adjoint du coach pourrait prendre la tête d’une des équipes de jeunes du PSG la saison prochaine.

Sinon, Thomas Tuchel va rejoindre Chelsea, à la suite du limogeage de Frank Lampard. Le technicien allemand remercié à Noël par le PSG doit parapher un contrat jusqu’en juin 2022, avec une année en option. Un rebond rapide. Grâce à l’intermédiaire Pini Zahavi. “Les négociations ont débuté avant son limogeage du PSG, mais elles portaient sur l’été prochain. Chelsea a réussi à le convaincre de venir plus tôt, inquiet de la situation sportive. Les Blues aiment sa réputation de tacticien, sa relation avec Thiago Silva (qu’il voulait prolonger au PSG) et le fait qu’il puisse relancer deux recrues allemandes de l’été dernier, Kai Havertz et Timo Werner”, écrit Le Parisien. Est-ce une progression ? Plutôt, répond étonnamment le journal francilien… “La réponse est double. En soi, oui. Parce que la Premier League est plus prestigieuse que la L1 et qu’il débarque dans un club qui a déjà remporté la Ligue des champions. Mais il n’est pas sûr que Chelsea soit une plus grande équipe que le PSG à l’heure actuelle. Objectivement, il existe plus de chances de remporter la C1 avec Paris qu’avec Chelsea, classé parmi les outsiders.” En outre, dans ce journal on trouve un focus sur le staff de Mauricio Pochettino et les statistiques de Neymar, centenaire au PSG. Enfin, Le Parisien rapporte que Marquinhos et Presnel Kimpembe se sont entraînés normalement lundi.

Du côté de France Football, beaucoup de choses. Dont une prise de position fâcheuse : Kylian Mbappé doit quitter le PSG. “On n’est pas là pour savoir si ses sentiments d’affection et d’attachement au PSG sont feints ou non, seulement pour (se) dire que la trajectoire prévue et sur laquelle il est focalisé depuis toujours demeure sa priorité“, lit-on sous la plume de Thomas Simon. “À terme, la L1 est une limite à son évolution en même temps qu’une barrière à la pleine expression de ses ambitions. Y rester est une sécurité, peut-être une facilité. Pas certain que ce soit le genre de la maison, ni le sens d’une conquête et d’un accomplissement qu’il ne voit qu’en très grand. […] Changer d’adversaires et d’oppositions collectives le pousserait à varier son jeu sans le trahir, à élargir sa palette sans chercher à imiter le voisin star d’à côté, et surtout à reprendre le fil d’une progression qui s’est davantage étiré vers la stagnation. Il est l’heure d’entamer un nouveau cycle ascensionnel. […] Cantona, Henry, Trezeguet, bien avant lui, Benzema et Griezmann, plus récemment, ont tous acquis une reconnaissance supérieure en s’épanouissant à l’étranger, tout en écrivant un morceau de légende des clubs qu’ils ont fait gagner et incarnés. C’est le sens de l’histoire.”