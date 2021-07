Revue de presse PSG : Donnarumma, ventes, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 2 juillet 2021 dans la presse hexagonale… une Italie de Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti qui fait la Une.

L’Équipe revient longuement sur “l’esprit d’épique” montré par les Italiens lors de leur victoire face à la Belgique (2-1) et le journal a surtout mis en avant la grosse performance du futur parisien, Gianluigi Donnarumma. Le prochain portier du PSG a été récompensé par la note de 8/10 par le quotidien sportif qui souligne ses multiples arrêts et “ses sorties pleines d’autorité sur les derniers coups de pied arrêtés belges.” Marco Verratti de son côté a obtenu la note (assez sévère) de 6/10.

Après le succès difficile de l’Espagne face à la suisse (1-1; TAB 3-2), Pablo Sarabia lui reçu un 4/10, ce qui représente la note la plus basse de son équipe.

Le média fait un focus sur les “chiffres de la démesure” que s’apprête à dépenser le PSG avec des pertes s’élevant à 250-300 millions d’euros dans son bilan prévisionnel de la saison 2021/2022. Ce chiffre peut être réduit “avec la vente” de certains joueurs et l’objectif étant d’atteindre le chiffre de 180M€ en “cession de joueurs”, ce qui serait une première sous QSI. L’Équipe révèle que “plusieurs grandes écuries européennes sont attentives au mercato du PSG” et qu’elles ne verraient “pas d’un bon œil” si celui-ci est trop “ambitieux”…

Le Parisien du jour n’est pas vraiment revenu sur la performance des joueurs Rouge & Bleu à l’Euro, mais s’est concentré sur une des futures recrues du PSG : Achraf Hakimi. Et quoi de mieux, pour connaitre davantage l’international marocain, d’interroger son ancien entraineur Lucien Favre.

Nous avons partagé une partie de cet entretien dans un article ce vendredi soir (ICI). D’un point de vue tactique, le coach Suisse estime que le latéral droit est “capable” de jouer dans un système à quatre et à cinq défenseurs en plus de pouvoir s’adapter à “plusieurs schémas différents et de tenir plusieurs positions”. Plutôt prometteur…

Le quotidien régional revient aussi sur la rumeur du futur entraineur des féminines du PSG, et le nom de Didier Ollé-Nicole revient avec insistance. Si “aucun accord” n’a été trouvé pour le moment, les négociations vont “se poursuivre dans les prochains jours.”