Revue de presse PSG : Donnarumma, Verratti, Mbappé, Kimpembe

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce lundi 21 juin 2021, l’été qui arrive, et Gigio Donnarumma aussi. Car le gardien de but international italien de 22 ans (libre) doit signer aujourd’hui “alors qu’il a trouvé un accord avec le PSG depuis plusieurs jours”, écrit L’Equipe. Le portier doit passer sa visite médicale à Florence dans la journée avant de signer un contrat de cinq ans.

“Verratti, c’est parti”, titre par ailleurs le journal sportif en référence à sa première avec l’Italie contre le Pays de Galles (1-0) dans le cadre d’un l’Euro. Noté 7/10, le milieu de terrain du PSG (capitaine de la Nazionale en seconde période) a produit “un match de haut niveau où il a été passeur décisif.” Il aura fallu six semaines de convalescence à Marco Verratti pour se remettre de sa blessure au genou droit, toujours strappé. “Le Petit Hibou avait plutôt l’allure d’un aigle impérial”, plaisante L’Equipe. “Il a suffi d’un petit quart d’heure pour qu’il rassure son monde et retrouve son habit de lumière au cœur du jeu comme on replacerait l’église au centre du village. À l’heure des comptes, cela fait donc une passe décisive et 136 ballons touchés, plus qu’aucun autre joueur italien depuis Andrea Pirlo et sa partition majuscule contre l’Angleterre, à l’Euro 2012. Il y a pire, comme référence, et Verratti avait le visage fatigué mais heureux, après avoir joué l’intégralité des 90 minutes.” Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, va devoir trancher maintenant alors que Manuel Locatelli, qui remplaçait Verratti dans le onze, “a réussi un doublé superbe contre la Suisse (3-0, mercredi).” Ca fait 30 matches sans défaite pour l’Italie, prétendant à la victoire finale.

Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé devraient débuter le Portugal-France mercredi. Selon les informations du Parisien, “les Bleus devraient procéder à une rotation assez limitée, avec entre deux et quatre changements.” Et on lit que ces changements “devraient concerner le côté gauche de la défense avec le retour de Hernandez, peut-être un milieu — Tolisso à la place de Rabiot — et le doute concerne Pavard, qui a pris un avertissement contre la Hongrie après avoir encaissé un gros choc contre l’Allemagne. Koundé se tient évidemment prêt, au cas où. Un quatrième changement pourrait éventuellement intervenir, toujours au milieu de terrain, selon l’état athlétique de Kanté et Pogba, qui pour l’instant ne montrent aucun signe négatif.”