Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 7 mai 2024. Le PSG voudra s’offrir une deuxième finale de Ligue des champions, Mbappé voudra briller pour son dernier match de C1 au Parc des Princes avec le PSG, le trio d’attaque devra se montrer performant, Vitinha et son replacement en sentinelle réussi…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Le quotidien sportif estime que le PSG a les arguments pour balayer le club allemand et se qualifier pour la finale. L’Equipe explique que le club allemand « avait eu l’occasion d’achever la bête, le 13 décembre, lors de la dernière journée dans le groupe F (1-1). Plutôt que d’insister en fin de match et de tenter de reprendre l’avantage, il a cessé de jouer, laissé le temps s’écouler, garanti la première place de sa poule et permis aux Parisiens d’arracher leur qualification pour les huitièmes. » Il pourrait le regretter ce soir, quand il pénétrera dans un Parc des Princes en fusion, lance le quotidien sportif. « Le Borussia sera prêt à vendre chèrement sa peau. Mais il affiche aussi quelques lacunes qui pourraient se montrer rédhibitoires. Pour ce que l’on a vu de sa défense, la logique des oppositions sur les côtés pourrait peser dans la soirée. » Évidemment, si Paris ne cadre que trois tirs sur quatorze, comme à l’aller, l’affaire risque d’être compliquée. Mais poussés par leur public, les Parisiens peuvent vite régler la mire. Et transformer cette demi-finale retour en un petit moment d’histoire, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif fait également un focus sur le trio d’attaque du PSG, Dembélé-Mbappé-Barcola. Si sa titularisation au match aller ne faisait aucun doute au match aller, c’est moins le cas avant la rencontre au Parc des Princes. Comme au Signal Iduna Park, le PSG devrait se retrouver contre une équipe qui joue bas. « Ce qui interroge, alors, sur le profil des attaquants à aligner. Celui de Gonçalo Ramos, plus joueur de surface, pourrait être mieux adapté à la situation. » En ce qui concerne Barcola, Luis Enrique aime sa qualité de percussion, sa capacité à éliminer et son côté décisif dans les trente derniers mètres. « La complicité de Barcola avec Nuno Mendes, sa propension à libérer le côté gauche à Mbappé lorsque ce dernier s’y présente, et sa soif de revanche seraient autant d’arguments qui plaideraient en une reconduction de l’ancien Lyonnais », avance l’Equipe. Ce dernier évoque aussi la possibilité de titulariser Gonçalo Ramos. « Face à un bloc dense et regroupé, sa capacité à se déplacer entre les lignes, à jouer dos au but, en pivot, et à sentir les coups permettrait de diversifier les sources de danger. Ramos ne renâcle pas non plus à se replacer. Il pourrait être celui qui bloque la relation avec Emre Can, ce qui libérerait Dembélé de cette tâche. » Le quotidien sportif indique aussi que Luis Enrique s’applique à entretenir le mystère quand on l’interroge sur son onze pour ce soir. L’Equipe explique que même si Barcola a fait un mauvais match à Dortmund, il n’est pas certain qu’il le sacrifie ce soir. « Certains sont tout de même un peu plus sûrs que d’autres de commencer. Pour Mbappé, par exemple, la question ne se pose pas. En revanche, se pose celle de son positionnement le plus efficace pour l’équipe. […] S’il considère que le Borussia évoluera de la même manière qu’à l’aller, ce mardi, il pourrait donc camper sur les mêmes idées de départ », conclut L’Equipe.

L’Equipe fait également un focus sur Vitinha et son replacement réussi par Luis Enrique au poste de sentinelle. Ce choix du coach du PSG « a été l’une des clefs de la saison du PSG, lance le quotidien sportif. Avec, au bout, sans remplacer la trace laissée à ce poste par Thiago Motta, le sentiment qu’un joueur, par son intelligence et sa justesse technique, parvenait enfin à « connecter » le bloc parisien. » Ses qualités dans les orientations, comme dans ses déplacements, sont nées dans ses années de formation à Porto, avance l’Equipe. Une dextérité qui s’est traduite ces derniers mois par des remontées de balle incisives et par des orientations de jeu souvent pertinentes. « La question de son manque de fiabilité sous pression s’est vraiment posée dans les premières semaines. Sur cet aspect, il lui manque la virtuosité de Marco Verratti, capable de se défaire de la pression sur une feinte de corps. Le Portugais use d’autres outils. » En ce qui concerne son activité défensive, elle se traduit par un volume de courses conséquent et par sa capacité à jaillir dans les pieds adverses, analyse L’Equipe. Même s’il est plus reculé sur le terrain, le numéro 17 du PSG « par la qualité de ses déplacements et sa justesse face au but, est devenu l’un des atouts offensifs du PSG. » Cette saison, Vitinha a marqué neuf buts toutes compétitions confondues. « Au-delà de sa technique de frappe très aboutie (et diversifiée), Vitinha bénéficie de la compensation des autres milieux. Le trio qu’il forme souvent avec Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery a montré sa complémentarité. Le Français est celui qui, le plus souvent, compense les montées du Portugais », conclut l’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Contre les Allemands, « le PSG possède la chance inouïe de pouvoir se rattraper et que la tâche ne soit pas insurmontable, deux semaines après avoir retourné comme une crêpe le FC Barcelone après déjà une première sortie loupée. Comme si Paris ne voulait rien faire comme les autres. » Le quotidien francilien estime qu’aimer le PSG demande plus d’efforts et sans doute de sacrifices que pour n’importe quel autre club. Pour retourner la situation, il faudra une attitude collective « dans le vacarme immuable du Parc des Princes, le seul dont tout le monde est sûr qu’il ne manquera pas son match retour. » L’idée autour de ce match est de dégainer une partie de rêve, avance Le Parisien. Ce dernier indique aussi que pour le PSG, c’est le moment d’être un roi et de débarquer en demi-finale avec ses politesses et sa ponctualité.

Le quotidien francilien évoque aussi le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le PSG en Ligue des champions. Ce mardi soir, le public du Parc des Princes « va l’applaudir et lui imaginer un destin de buteur en demi-finale de la Ligue des champions cherchant à grappiller un extra. Il ne jouera plus la C1 au Parc des Princes mais si Paris réussit son feu d’artifice footballistique contre les Allemands, il continuera encore une fois, à Londres, un drôle d’endroit pour une rencontre, une finale de Ligue des champions, qui serait le point final à sept ans de vie commune. » Le Parisien indique que Kylian Mbappé et le PSG désirent la même fin, un clap chic et un choc classe. « Marquer en demi-finale retour, vivre un dernier tour de piste après sept ans de réflexion sur la dernière marche possible pour soulever la Coupe aux grandes oreilles — son but avoué en rejoignant Paris en 2017 — donnerait à ce divorce désormais programmé des airs de fête. Qu’elle commence ! », conclut le quotidien francilien.

Le Parisien fait également un point sur l’avenir de Kylian Mbappé. Même si le PSG venait à remporter la Ligue des champions, cela n’aurait aucun impact sur la décision de son numéro 7. Après sept ans sous le maillot Rouge & Bleu, il poursuivra sa carrière dans un autre club. Même si personne au club n’a officiellement évoqué l’avenir de l’international français, en interne, il a prévenu son président et ses partenaires de son futur départ. « Un mutisme qui dit beaucoup de la « délicatesse » du dossier, du froid aussi qu’il a fait naître entre les deux têtes de gondole du club, mais dont chacun s’accommode pour ne surtout pas mettre en péril cette fin de saison au potentiel historique. » Sa destination ne fait guère de doute, le Real Madrid. Le Parisien indique que son maillot serait déjà prêt, avec le numéro 10. Kylian Mbappé a expliqué à plusieurs reprises que son plus grand rêve serait de gagner une Ligue des champions avec le PSG. « À lui de faire en sorte que sa grande dernière s’accompagne d’une belle première », conclut Le Parisien.