Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 mars 2024. La victoire de l’équipe de France face au Chili (3-2), la très belle prestation de Randal Kolo Muani, le rassemblement sans relief de Kylian Mbappé, Lucas Beraldo en difficulté face à l’Espagne (3-3)…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire de l’équipe de France face au Chili (3-2) grâce à une belle prestation de l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani. Sans briller, les Bleus ont renoué avec la victoire après leur défaire inquiétante face à l’Allemagne (0-2) le week-end dernier. « Il reste que ce succès nécessaire s’accompagne encore de sujets d’inquiétude et de débats, à commencer par les largesses récurrentes d’une défense aussi instable dans sa composition, depuis la Coupe du monde, que dans ses performances », analyse Vincent Duluc. Les vice-champions du Monde ont encore encaissé deux buts et leur bilan défensif est de seulement un clean-sheet lors des sept derniers matches (face à Gilbraltar 14-0, le 18 novembre). L’EdF avait très mal commencé son match avec un but encaissé au bout de 5 minutes par Marcelino Nunez (0-1, 6e). Avec neuf changements par rapport au match face à la Mannschaft, les joueurs de Didier Deschamps ont rapidement réagi par l’intermédiaire de Youssouf Fofana (1-1, 19′) et une tête de Randal Kolo Muani sur un excellente centre de Théo Hernandez (2-1, 25′). Dans ce premier acte, les Bleus ont aussi perdu sur blessure Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga. Le premier cité a de grandes chances de manquer le Classique de ce dimanche face au PSG.

Déjà buteur, l’attaquant parisien a ensuite servi sur un plateau Olivier Giroud pour le troisième but français (3-1, 72′). Concernant Kylian Mbappé, titulaire, il a été la cible des sifflets du public du Vélodrome. Le capitaine des Bleus n’a pas montré grand chose dans cette rencontre. « Le Parisien a exaucé le voeu du public marseillais de ne pas le voir marquer au Vélodrome, mais si jamais il doit le faire une fois dans la semaine, il aurait peut-être mieux valu pour l’OM que ce soit mardi soir. La vérité, quand même, est que le capitaine des Bleus ne s’en est jamais approché, et que sa fenêtre internationale aura été sans relief. » Après ce rassemblement, peu de joueurs ont gagné des points à l’exception de Randal Kolo Muani, Théo Hernandez ou encore Youssouf Fofana. « Dans un mois et demi, Didier Deschamps annoncera sa liste des 23 joueurs pour l’Euro, qui ne seront pas très différents de ceux qui ont traversé péniblement ces quelques jours de mars, après une année 2023 réussie. Quand viennent les phases finales, en général, ils se transforment. Ce ne serait pas une mauvaise nouvelle », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait un focus sur la belle prestation de Randal Kolo Muani, auteur d’un but et d’une passe décisive. Positionné au poste d’ailier droit, l’attaquant du PSG a conforté un peu plus sa place pour l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet). Ce mardi, le joueur de 25 ans a montré qu’il était un véritable joueur de côté, même s’il devra confirmer la belle impression laissée. « Mais sa prestation et les statistiques qui l’accompagnent pour sa quinzième sélection plaident la cause du Parisien et confortent sans aucun doute Didier Deschamps dans son idée d’insister avec lui, moins dans l’axe qu’à droite. » Son but de la tête et sa passe décisive pour Olivier Giroud après un bon travail individuel lui ont permis de réaliser sa prestation la plus aboutie chez les Bleus. Pourtant, il avait débuté sa rencontre avec un déchet technique important lors du premier quart d’heure de jeu, pas non plus aidé par les sifflets du public du Vélodrome pendant l’échauffement et la présentation des équipes.

Mais après son but de la tête, le numéro 23 des Rouge & Bleu a retrouvé des jambes et s’est montré disponible et volontaire. « Il a multiplié les appels, ne renonçant pas lorsqu’il n’était pas servi. Et lorsqu’il l’a été, notamment par Jules Koundé (72), il a plutôt fait les bons choix. » Il a été remplacé par Moussa Diaby à la 83e minute. À un mois et demi de l’annonce de la liste pour l’Euro, « RKM » a marqué des points ce mardi. « Mais, pour se prémunir d’un éventuel retour de Christopher Nkunku, celui qu’il avait remplacé au pied levé à la Coupe du monde 2022, il lui serait peut-être utile de retrouver du temps de jeu avec le PSG. Et ça, c’est une autre histoire. »

À noter que l’équipe de France connaît la dernière équipe qu’elle affrontera dans son groupe à l’Euro 2024. Vainqueure du pays de Galles aux tirs au but (0-0, 4-5 t.a.b), la Pologne a obtenu son ticket pour la compétition estivale. Elle rejoint le groupe D en compagnie de la France, les Pays-Bas et l’Autriche.

Enfin, L’Equipe revient sur le match nul spectaculaire entre l’Espagne et le Brésil (3-3) ce mardi soir. Dans une rencontre marquée par trois penalties généreux sifflés, les deux formations ont livré un beau spectacle au Stade Santiago Bernabeu. Titulaire en défense centrale, Lucas Beraldo a été en difficulté dans cette rencontre, en concédant l’un des penalties transformé par Rodri (87′). Le défenseur parisien avait déjà été victime d’un petit pont sur le but de Dani Olmo (36′). Rapidement menée 2-0, la Seleção brasileira a égalisé par l’intermédiaire de Rodrygo et Endrick, avant de voir Lucas Paqueta arracher le 3-3 dans les ultimes secondes sur penalty (90’+6′). Du côté de la Roja, l’ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal (16 ans), a été intenable.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire de l’équipe de France face au Chili (3-2). Mais ce succès difficilement obtenu n’efface pas les doutes à trois mois de l’Euro 2024, notamment dans le secteur défensif. Trois jours après l’ouverture du score très précoce face à l’Allemagne, les Bleus ont une nouvelle fois rapidement concédé un but après cinq minutes de jeu. « Avec les mêmes maux : la passivité, un manque d’impact et d’envie, une circulation chilienne du ballon tranquille jusqu’au but de Marcelo Nunez, qui avant de frapper aurait eu le temps d’envoyer deux SMS (0-1, 6e). » Dans une médiocrité qui aura duré un quart d’heure, les champions du Monde 2018 ont repris leur marche en avant avec l’égalisation de Youssouf Fofana et le but de Randal Kolo Muani en l’espace de sept minutes.

Buteur et passeur décisif pour Olivier Giroud, l’attaquant du PSG a été un véritable poison pour la défense chilienne. « Le Parisien, peu sifflé par les Marseillais comme s’il n’appartenait pas vraiment au PSG, a justifié la confiance indéfectible du sélectionneur et montré qu’il restait un attaquant puissant et combatif. Avec du mental, compte tenu de la période qu’il traverse en club. » En revanche, Kylian Mbappé n’a pas brillé lors de ce rassemblement. Le capitaine des Bleus a été neutre voire mauvais sur les deux rencontres des Bleus. Sifflé par le public du Vélodrome, il aura l’occasion de revenir ce dimanche lors du Classique face à l’Olympique de Marseille.

Le quotidien francilien met aussi en avant la prestation aboutie de Randal Kolo Muani. En difficulté en club, l’attaquant du PSG a rendu une copie propre face au Chili avec un but et une passe décisive. Ce rassemblement a agi comme une cure de jouvence pour l’attaquant de 25 ans. Didier Deschamps tient le joueur en haute estime. Le sélectionneur des Bleus apprécie l’état d’esprit et la polyvalence de l’ancien de Francfort et lui maintient sa confiance. « Il pratique, aussi, la câlinothérapie pour le placer dans les meilleures dispositions mentales. » Positionné au poste d’ailier droit, Randal Kolo Muani a été explosif et percutant en ne ménageant pas ses efforts.

Déjà impliqué dans l’égalisation de Youssouf Fofana, le numéro 23 des Rouge & Bleu a ensuite donné l’avantage à son équipe. En seconde période, il a continué sur sa lancée en offrant sur un plateau le 57e but en EdF d’Olivier Giroud. « Ce mardi soir, il n’a pas seulement marqué un but. Il a, aussi, imprimé les esprits. Nul ne sait si ce rebond opportun redistribuera les cartes au PSG où l’exigeant Luis Enrique lui préfère régulièrement Bradley Barcola », rappelle LP. Mais la blessure de l’international espoirs français pourrait lui donner une belle opportunité à saisir, à commencer par le Classico face à l’OM ce dimanche.