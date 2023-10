Revue de Presse PSG : EdF, Mbappé, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 14 octobre 2023. L’équipe de France valide son ticket pour L’Euro 2024, Kylian Mbappé dépasse Michel Platini en sélection, Randal Kolo Muani toujours pas inspiré à la pointe de l’attaque…

L’Equipe consacre sa Une à la victoire de la France face aux Pays-Bas (1-2) en phase de qualifications à l’Euro 2024. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les Bleus ont validé leur ticket pour la compétition en Allemagne cet été (14 juin-14 juillet), soit une quinzième phase finale d’affilée pour l’équipe de France depuis 1994. Les joueurs de Didier Deschamps ont réalisé un sans-faute avec six victoires en six matches et un seul but encaissé. « Kylian Mbappé s’est occupé de presque tout, le soir même où il a fini par inscrire un but de plus que Michel Platini en équipe de France (42 contre 41). » Si le premier but est à mettre à l’oeuvre du collectif, la seconde réalisation est une magnifique frappe puissante de l’attaquant du PSG en pleine lucarne. L’occasion de lui redonner confiance, lui qui traversait une petite période de disette ces dernières semaines. Si la qualification est acquise, les Bleus doivent encore disputer deux matches dans cette phase de qualifications et auront à coeur de réaliser un Grand Chelem.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la performance de Kylian Mbappé, qui a dépassé Michel Platini en nombre de réalisations en équipe de France. Il n’est désormais plus qu’à deux unités du podium et d’Antoine Griezmann (44 buts). « Cela faisait pas mal d’émotions à gérer pour l’actuel capitaine français, quelques jours après la perte d’un proche de la famille auquel il a dédié chacun de ses deux buts, à la Johan Cruyjff ArenA. » Son deuxième but, dans sa zone préférentielle en partant de la gauche, est seulement sa deuxième réalisation avec les Bleus depuis l’extérieur de la surface. Le premier but avait été inscrit lord de la fameuse finale de Coupe du monde en 2018 face à la Croatie (4-2). Dès la 6e minute de jeu à Amsterdam, le capitaine des Bleus avait ouvert le score. Pourtant, il n’avait pas vraiment pu préparer ce match dans des conditions idéales en raison d’un deuil mercredi. Avec ce sixième succès de rang dans ce groupe, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à remporter chacun de ses six premiers matches en étant porteur du brassard de capitaine depuis Marcel Desailly en 1999. « Comme quoi, aucune icône, même les plus robustes, ne lui résiste », conclut L’E.

Pays-Bas / France : Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe

Lucas Hernandez (6/10) : Le défenseur a souvent dû venir couvrir Ibrahima Konaté sur le jeu long adverse. Ce qu’il a plutôt bien fait. Souvent bien placé pour contrer les frappes adverses, il a cependant lâché Veerman au marquage sur la plus grosse action néerlandaise (27e). Moins efficace que d’habitude également ballon au pied malgré 84 ballons touchés.

Kylian Mbappé (8/10) : Des doutes ? Oui. Il les a balayés. Son doublé qui lui permet de dépasser Michel Platini au classement des buteurs signe son retour en forme. Son 2e but – le 2e en dehors de la surface en Bleus – est un chef-d'oeuvre. Il aurait pu s'offrir un triplé (transversale, 86e). Dans le jeu, tout n'a pas été parfait, avec toujours des difficultés à passer en un contre un. Mais il fut un animateur constant de l'animation offensive.

Randal Kolo Muani (3/10) : Les matches passent et le doute s'installe. Vraiment. A-t-il les outils pour occuper ce poste de 9 titulaire ? Sur ce qu'on a vu en Allemagne ou vendredi, non. Il pèse peu, manque de justesse dans le jeu combiné et même dans les espaces, il est apparu emprunté et il gâche ainsi une transition, (41e). Certes, il est généreux mais c'est beaucoup trop peu. Il finit à droite après la sortie de Coman (71e).

De son côté, Le Parisien évoque aussi la qualification de l’équipe de France à l’Euro 2024 grâce au doublé de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas (1-2) ce vendredi. Les deux buts de l’attaquant « alimentent encore plus sa légende personnelle, deux buts sublimes par ailleurs dans leur construction comme dans la finition. » S’ils ont réagi par moment, les Orange ont rapidement compris qu’ils avaient une équipe de France supérieure en face, dans tous les aspects du jeu. « Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont perdu leur défi du but encaissé mais rêvent encore d’un parcours semé uniquement de victoires. Ce vendredi, c’était la sixième. Série en cours. » Le match face à l’Ecosse mardi pourra permettre à Didier Deschamps de faire tourner son effectif.

Le quotidien francilien met également en avant le doublé de Kylian Mbappé qui lui permet d’envoyer les Bleus à l’Euro et de dépasser Michel Platini en nombre de buts en sélection. Face à l’une de ses victimes préférées en sélection, l’attaquant du PSG a inscrit ses cinquième et sixième réalisations face aux Pays-Bas. Ce doublé lui fera notamment redescendre la pression, lui qui restait sur une période de quatre matches sans marquer, soit presque un mois depuis son dernier but face à Dortmund le 19 septembre dernier. « Une éternité, un monde, pour un joueur de sa trempe qui a l’habitude de carburer à plus d’un but par match en moyenne depuis des années. » À 24 ans, il compte désormais une unité de plus que Michel Platini (42 contre 41) et devient le quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Pays-Bas / France : Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien

Lucas Hernandez (6.5/10) : Intéressant dans la relance, il a dû être rudement vigilant sur les appels des offensifs néerlandais dans son dos. Il contre un tir très dangereux de Simons aux abords de la surface (27e), un autre de Malen (49e), et a désamorcé plusieurs situations chaudes (34e, 45 + 1e).

Kylian Mbappé (8/10) : Il suffisait de demander ! En panne de buts avec le PSG en ce moment, l'attaquant star a remis les pendules à l'heure en sélection. Au terme d'une semaine endeuillée, il vient couper le centre de Clauss (0-1, 7e) et remet ça après la pause d'un tir somptueux à l'opposé après un bon relais avec Rabiot (53e). Efficace et beaucoup plus percutant, il a même tapé la barre (86e).

Randal Kolo Muani (4/10) : Il y avait du répondant en face avec Van Dijk et Aké, deux adversaires qui l'ont bien muselé. Pas toujours inspiré dans ses choix à la pointe de l'attaque, il n'a jamais réussi à inquiéter le gardien adverse. Pas avare de courses pourtant, il glisse à droite avant de céder sa place à Thuram (80e).