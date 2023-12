Revue de Presse PSG : Ekitike, Kurzawa, départ, Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 décembre 2023. Le PSG qui souhaite vendre lors de ce mercato hivernal avec deux priorités, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa, le recrutement de Gabriel Moscardo…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le mercato hivernal du PSG du côté des départs. Si dans le sens des arrivées, le club de la capitale devrait s’offrir Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, il voudrait se séparer de deux joueurs lors de ce mois de janvier, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Les deux joueurs ne figurent pas dans les plans de Luis Enrique cette saison. Ils ont chacun joué huit minutes et ne sont pas inscrits sur la liste pour la Ligue des champions. D’autant plus que l’attaquant (600 000€/mois) et le défenseur (500 000€/mois) ont des salaires conséquents. Il faut dégraisser la masse salariale du club, surtout avec l’arrivée des deux nouvelles recrues. Le Parisien écrit que le départ de ces deux joueurs est une priorité. C’est d’ailleurs le départ de l’ancien rémois qui est visé en priorité par le club. Le média français rappelle que les deux joueurs, sous contrat jusqu’en 2027 pour l’attaquant et jusqu’au 30 juin 2024 pour le latéral, sont en position de force dans les négociations. Après les nombreux refus de départ d‘Hugo Ekitike, il a été mis à l’écart du groupe et est en manque de rythme. West Ham, Crystal Palace ou encore l’OL s’étaient penchés sur son profil. Mais entre son manque de temps de jeu et ses exigences salariales, rien n’est simple. Il garde néanmoins une belle cote en Angleterre et en Allemagne. Il reste jeune avec un beau potentiel et une expérience avec un vestiaire expérimenté. Il est estimé à 15 millions d’euros selon certains sites spécialisés, ajoute Le Parisien. Le prêt est la meilleure formule pour la direction parisienne. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, le profil n’est pas le même mais il vit la même situation que son compatriote. Estimé à 2,5/5 millions d’euros, le latéral gauche français peut signer ailleurs dès le 1er janvier. Le Parisien explique que si le joueur accepte une baisse de son salaire, tout en sachant qu’il aura une prime à la signature élevée, des clubs de Ligue 1 pourraient s’intéresser à lui. À part les deux joueurs cités dans cet article, Luis Enrique n’envisage pas d’autres départs. Des intentions de départs avaient été relevées du côté de Carlos Soler mais la direction parisienne a écarté cette option. « Le PSG vise le triplé – Ligue des champions, championnat et Coupe de France – et pense qu’il aura besoin de tout le monde« , conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe se penche sur le choix du PSG de recruter Gabriel Moscardo. Le club de la capitale a usé de ses habituels réseaux brésiliens pour activer cette piste. « Dans un premier temps, ce dossier était perçu comme un projet à moyen terme. Mais ces dernières semaines, les dirigeants parisiens, parallèlement confrontés à l’incertitude concernant l’indisponibilité de l’Espagnol Fabian Ruiz (épaule), ont activé très concrètement cette piste, de manière à devancer la concurrence« , avance le quotidien sportif. Ce dernier explique que si les dirigeants parisiens avaient attendu l’été prochain, ils auraient pu faire venir le joueur à un montant, fixé par une clause, inférieur aux 20 millions d’euros qu’il va débourser cet hiver. Mais en attendant encore six mois, il aurait pu se faire doubler par ses concurrents, notamment anglais, indique l’Equipe. « Paris a donc profité de son avance dans ce dossier pour le finaliser. Le club de la capitale confirmait mardi qu’« un accord club-club » avait été trouvé, mais qu’il restait des éléments à régler. » Le quotidien sportif se demande avec quel statut il va arriver au PSG. « Peut-il avoir un rôle majeur dans la rotation parisienne sur les six prochains mois ? Au Brésil, son statut de milieu très prometteur, qui a été lancé en équipe première l’été dernier, ne fait aucun doute. On loue sa culture défensive, sa rugosité et son volume de courses. » Capable d’évoluer en numéro 6, dans un rôle de protection, ce solide gabarit (1,85 m) dispose d’autres qualités (une bonne frappe de balle, par exemple) qui peuvent aussi lui permettre d’évoluer plus haut. Une période d’adaptation au rythme du football européen sera forcément nécessaire, conclut l’Equipe.