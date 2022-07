Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 juillet 2022. Le PSG accélère son mercato avec l’accélération des pistes Ekitike, Skriniar et Scamaca, les discussions avec Renato Sanches prennent leur temps, les 7 défis de Kylian Mbappé cette année, la Coupe du Monde à venir pour le PSG…

Le Parisien révèle dans son édition du jour que le PSG serait très confiant à l’idée de recruter Gianluca Scamacca dans les tous prochains jours. Le géant italien de Sassuolo, qui culmine à 1m95, aurait déjà donné son aval pour rejoindre Paris. Les deux clubs doivent maintenant se mettre d’accord, ce qui serait clairement la tendance aujourd’hui, révèle LP. Antero Henrique se serait ainsi rendu à Milan dans ce but au cours des derniers jours. Sauf retournement de situation, le joueur de 23 ans est même attendu en terre parisienne avant la fin de la semaine. Le transfert devrait se chiffrer aux alentours des 45 millions d’euros, hors bonus. Pour ce qui est de l’autre dossier chaud, à savoir Milan Skriniar, même si Le Parisien ne se montre pas aussi catégorique, une issue identique serait toutefois attendue, là aussi avant la fin de la semaine. L’Inter devrait percevoir une somme d’environ 60 millions d’euros, plus 5 de bonus, pour accepter de céder son taulier slovaque. De cette façon, le PSG aimerait s’envoler pour son stage au Japon le 16 juillet prochain avec ses deux nouvelles recrues afin qu’elles puissent s’adapter au mieux à leur nouvelle équipe.

De plus, Le Parisien fait un point sur le dossier de l’ancien du Benfica. Antero Henrique mène les pourparlers avec Lille pour la signature de Renato Sanches. Mais contrairement à Scamacca et Skriniar, son arrivée ne devrait pas intervenir cette semaine. Le quotidien francilien rappelle que le champion d’Europe 2016 a donné son accord pour rejoindre le PSG mais « les négociations sont âpres avec Lille et son président, Olivier Létang. » Ce dernier voudrait récupérer plus que les 10 millions d’euros proposés par le PSG. « Si la transaction s’opère, il prendra part au stage au Japon (16 au 27 juillet) en marche. »

Très en forme en ce mardi matin, Le Parisien révèle aussi qu’Hugo Ekitike serait « aux portes de Paris », puisque le joueur se verrait « déjà à Paris la saison prochaine » en donnant son accord de principe au club Rouge & Bleu. Alors que l’attaquant a repoussé l’offre de Newcastle, la forte proposition des Magpies (36 millions d’euros + 10 de bonus) bloque aujourd’hui son arrivée au PSG. Les Rémois se baseraient sur cette offre reçue « pour faire monter les enchères » mais la volonté du joueur pourrait voir son club baisser son prix. Le quotidien local écrit qu’Ekitike rêve de se développer « dans l’ombre » de Kylian Mbappé et les réunions entre les décideurs de Reims et du PSG se sont multipliées ces dernières semaines. Si ce dossier se réalise, le joueur pourrait réaliser son rêve, à savoir porter les couleurs Rouge & Bleu.

Le Parisien s’interroge sur l’après Coupe du Monde 2022, elle qui se déroulera à la fin de cette année. Le PSG sera très certainement perturbé par la tenue de cet événement puisque au moins une quinzaine de joueurs de son effectif sera concerné par cette compétition : Navas, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Mendes, Hakimi, Paredes, Vitinha, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Neymar, Draxler, Messi, Sarabia et Mbappé. Entre le 31 juillet et le 13 novembre, le club de la capitale va disputer 22 rencontres en seulement 105 jours. Le journal francilien révèle que le staff Rouge & Bleu table sur un effectif de 22 joueurs compétitifs, sans les jeunes pour toute cette saison.

L’Équipe consacre sa Une à Kylian Mbappé et révèle les 7 défis qui l’attendraient pour cette saison 2022/2023, que ce soit avec le PSG mais aussi avec l’équipe de France.

Devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG

Avec 171 buts, Kylian Mbappé « n’est plus très loin d’entrer dans l’histoire du PSG » puisqu’il se rapproche de 200 réalisations d’Edinson Cavani. L’international français peut aussi rentrer dans l’histoire de la Ligue 1 avec ses 135 buts en 183 matches. Le joueur est loin du leader, Delio Onnis (299), mais peut titiller le top 10 des meilleurs buteurs de l’élite (Gunnar Andersson, 10e, 179).

Affirmer son leadership

Le joueur devrait adopter une véritable position de leader aux côtés d’un Sergio Ramos déjà influent malgré ses blessures. Il pourrait encadrer les plus jeunes mais aussi avoir « des prises de parole régulières dans les moments brûlants. » Le numéro 7 parisien doit parvenir à « rétablir l’équilibre émotionnel du groupe » lors de grandes rencontres comme face au Real Madrid. Mais dans « l’esprit du duo Galtier-Campos, la création d’un état d’esprit encore plus compétitif est essentielle. En privé, les décideurs parisiens estiment que ‘les joueurs doivent être plus connectés’ pour définir cet objectif d’esprit commando qu’ils souhaitent désormais. Mbappé doit participer à cette mue en jouant notamment un rôle de relais entre les camps sud-américains et français (aux relations distendues) » écrit le quotidien sportif.

Retisser le lien avec le public

Pendant plusieurs mois, il a été à l’abri des critiques des supporters parisiens par suite à l’élimination en Ligue des champions. Toutes ces images d’attachement ont peut-être joué dans le choix de prolonger au PSG.

Deux axes de progression

Kylian Mbappé doit avoir davantage d’efficacité sur les coups de pied arrêtés mais sur les corners, « qu’il frappe ponctuellement, le Bondynois a montré qu’il pouvait être précis. » Son jeu de tête doit aussi être amélioré.

Dépasser la barre des 50 buts

Avec 39 buts inscrits la saison passée (42 lors de la saison 2020/2021), l’attaquant français aura pour objectif d’atteindre les 50 buts toutes compétitions confondues et hors sélection. Seuls cinq joueurs ont déjà atteint cette barre au 21e siècle : Messi (à six reprises), Cristiano Ronaldo (à six reprises), Lewandowski (à deux reprises), Suarez (à une reprise) et Ibrahimovic (à une reprise).

S’ouvrir à de nouveaux horizons

« Mbappé peut-il et surtout doit-il se réinventer » se demande L’Équipe. Si chaque joueur doit faire évoluer son jeu, « ses aptitudes athlétiques exceptionnelles doivent le porter vers tous les records pendant au moins cinq à six ans » Comment parvenir à cette évolution sans se dénaturer ? En délaissant parfois la profondeur pour mener le jeu et dicter le tempo de son équipe. Même s’il est difficile de le faire avec le duo Neymar-Messi dans la même zone.

Porter les Bleus au Qatar

Cet hiver, Mbappé peut à nouveau marquer l’histoire des Bleus lors du mondial au Qatar. Si le dernier Euro n’a pas été une réussite pour lui, il aura pour objectif de remporter une deuxième étoile, ce qui iii l’amener au sacre du Ballon d’Or.

L’Équipe écrit par ailleurs que le PSG a enregistré les derniers retours des internationaux à l’entraînement et aussi que le deal avec Skriniar pourrait être conclu d’ici vendredi. Le joueur pourrait être « l’élément idéal » pour compléter la paire Marquinhos-Kimpembe (droitier, Skriniar peut aussi évoluer axe gauche). Le transfert de Gianluca Scamacca n’est toujours pas finalisé puisque son club demande 50M€. Paris en propose 10 de moins et c’est à ce prix que le joueur pourrait rallier la capitale française.