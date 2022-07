Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 juillet 2022. La préparation du PSG avec la Coupe du monde en milieu de saison, les derniers internationaux de retour au Camp des Loges ce lundi, les dessous de la fausse arrivée de Zinedine Zidane sur le banc parisien et la performance XXL de Grace Geyoro pour le premier match de l’équipe de France à l’Euro 2022.

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant la préparation physique particulière à laquelle doit faire face les joueurs du PSG. Avec la programmation de la Coupe du monde entre le 21 novembre et le 18 décembre, « le PSG doit reconfigurer sa préparation athlétique de manière à attaquer fort sa saison. » Pour la première fois, les différents clubs devront gérer une saison qui sera scindée en deux. Et pour aborder ce rythme intense jusqu’à la mi-novembre (15 matches de L1 et 6 matches de C1), le club de la capitale devra s’appuyer sur un groupe dense qualitativement. « Ce qu’ils veulent construire, c’est un groupe avec, dans l’idéal, deux ‘onze’ presque de niveau équivalent », déclare-t-on dans l’entourage du club. Comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse, les champions de France veulent réduire leur effectif (un groupe de 21 à 23 joueurs plus les jeunes) dans le but de mettre en place une concurrence interne et d’aborder les matches avec une équipe compétitive.

Et face à ce calendrier serré, le PSG souhaite compter le plus rapidement possible sur un effectif au complet, en prenant en compte les potentielles recrues. « Dans ses discussions récentes avec les joueurs courtisés (Skriniar, Scamacca…), la paire Antero Henrique – Luis Campos insiste sur sa volonté de les emmener lors de la tournée au Japon (du 17 au 25 juillet) », assure L’E. Ainsi, cette semaine pourrait être animée dans le sens des arrivées. Et afin d’éviter d’être surpris par une possible décompression post-Mondial, les champions de France savent l’importance d’accumuler des points dès ce début de saison. En ce sens, le retour des sud-Américains (Marquinhos, Neymar Jr, Leo Messi) la semaine passée a été vu d’un bon oeil. Cet enchaînement de matches ainsi que l’après-Coupe du monde pourront notamment être bénéfiques aux jeunes pour accumuler du temps de jeu chez les professionnels.

L’Equipe rappelle aussi que Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé vont effectuer leur retour à l’entraînement ce lundi. Comme les autres joueurs, ils commenceront par des tests physiques et médicaux. Concernant l’attaquant parisien, il avait déjà entamé sa préparation depuis quelques jours à Monaco et disputera son premier match officiel le 6 août face à Clermont (suspendu au Trophée des Champions pour accumulation de cartons jaunes). Pour Presnel Kimpembe, cette reprise sera l’occasion d’éclaircir son avenir avec Luis Campos suite à ses propos tenus début juin. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Julian Draxler et Pablo Sarabia vont également effectuer leur retour au Camp des Loges ce lundi.

Le quotidien sportif revient également sur l’entrée réussie de l’équipe de France féminine à l’Euro 2022. Avec quatre Parisiennes au coup d’envoi (Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto), les Bleues ont surclassé l’Italie sur un large score (5-1). Les cinq réalisations ont été marquées dès la première période avec une Grace Geyoro en état de grâce et auteure d’un triplé pour sa 50e sélection. De son côté, Marie-Antoinette Katoto a débloqué son compteur en compétition internationale (26e but en 31 sélections), tandis que Kadidiatou Diani a été un danger permanent dans son couloir droit. Sans surprise, Grace Geyoro a obtenu la meilleure note dans le journal (9/10). « Elle a bénéficié d’une grande liberté dans le jeu et en a profité pour signer son premier triplé en équipe de France (9e, 40e, 45e). » La capitaine des Féminines du PSG devient par la même occasion la première joueuse de l’histoire de l’Euro à réaliser une telle performance en première période.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la fausse rumeur de Zinedine Zidane sur le banc du PSG. En effet, le 10 juin dernier, de nombreux médias avaient affirmé l’arrivée prochaine de l’entraineur français chez les Rouge & Bleu. Ce jour correspondait également à l’officialisation de Luis Campos dans un rôle de conseiller de football. Et « l’attelage Zidane-Campos, avec Antero Henrique pas loin, ne colle pas au nouveau ‘projet’. » Pourtant, les premiers contacts entre Zidane et le PSG remontaient avant le 10 juin. « Les négociations ont commencé bien avant, à la fin de l’année 2021. » De plus, l’émir du Qatar et le coach français s’étaient aussi rencontrés à Paris le 27 mai dernier, soit à la veille de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Ainsi, la rumeur Zidane au PSG prenait plus d’ampleur. Mais depuis son arrivée dans la capitale, Luis Campos planchait déjà sur le nouveau PSG et avait obtenu les pleins pouvoirs « pour refonder l’effectif professionnel, choisir Galtier et recruter les éléments qu’il a ciblés. Son téléphone, évidemment, chauffe, alimenté par la nouvelle de l’arrivée de Zidane. »

Cependant, le nouvel homme fort des Rouge & Bleu est resté calme et était conscient que l’arrivée de Zinedine Zidane « n’a jamais été évoquée en interne. » De plus, les joueurs parisiens étaient informés depuis fin mai de l’arrivée de Christophe Galtier pour les deux prochaines saisons, rapporte LP. Toujours selon Le Parisien, cette information d’une arrivée de Zidane au PSG a été fuitée par l’entourage du champion du Monde 1998. Le but ? Montrer à la FFF que le coach français « a fait un ‘sacrifice’ énorme en repoussant le PSG et ses Galactiques. » et ainsi se poser comme le candidat idéal pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Reste désormais à savoir si l’actuel sélectionneur poursuivra ou non chez les Bleus après la Coupe du monde 2022.

Le quotidien francilien revient aussi sur la belle victoire de l’équipe de France féminine face à l’Italie (5-1) à l’Euro 2022. Avec ce large succès, les Bleues « ont fait le plein de confiance, pris une option quasi ferme sur la première place du groupe et envoyé un signal aux nombreuses autres sélections rivales. » Grâce à son triplé face aux Italiennes, Grace Geyoro porte désormais son total à 8 buts en 50 sélections. Une excellente performance pour la capitaine parisienne après avoir eu une frayeur pendant la préparation avec une blessure au genou le 21 juin dernier. « Par sa prestation, elle a définitivement éloigné le débat sur l’absence d’Amandine Henry du groupe tricolore. »