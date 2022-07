Hugo Ekitike fait du PSG sa priorité

Le PSG est de plus en plus actif dans ce mercato. Depuis l’arrivée de Luis Campos, un nouveau projet a été dessiné au sein du club. Plusieurs pistes sont en cours mais pour l’instant seul Vitinha a été recruté officiellement. Pour le moment, les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont en bonne voie. Si le club de la capitale s’intéresse à Robert Lewandowski pour compléter son attaque, il reste très attentif au profil d’Hugo Ekitike.

Ekitike fait l’unanimité au PSG

Selon les informations de Foot Mercato, le jeune attaquant fait l’unanimité au sein du club parisien. En effet, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi, Luis Camps et Antero Henrique soient convaincus par le profil du rémois. En ce qui le concerne, Ekitike rêve de rejoindre le PSG et fait du club parisien sa priorité selon Foot Mercato. Grand fan de Kylian Mbappé, le joueur voudrait évoluer à ses côtés. Ce dernier a notamment été convaincu par le projet présenté par luis Campos et par Nasser Al-Khelaïfi, présent lors des premières discussions entre les deux parties.

Alors que Newcastle a fait une offre de 40 millions d’euros pour l’attaquant, le PSG n’a pour le moment formulé aucune offre, peut-on lire dans Foot Mercato. Les Rouge & Bleu refusent de mettre autant que le club anglais. De sont côté, Ekitike privilégie le PSG ou un club du top 10.