Le PSG proche de faire coup double avec Scamacca et Skriniar

Nouvel homme fort de la stratégie sportive du PSG, Luis Campos, épaulé par Antero Henrique, se trouve sur tous les fronts. Le conseiller du football a d’ores et déjà bouclé la première recrue du mercato parisien avec l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Mais depuis plusieurs semaines, d’autres dossiers bien précis accaparent son attention, ceux menant à Gianluca Scamacca et Milan Skriniar.

Désireux de se renforcer dans tous les secteurs, le PSG a fait de Gianluca Scamacca et de Milan Skriniar ses priorité afin d’apporter du poids offensif et défensif. Quasi quotidiennement, ces deux joueurs sont donc associés au club de la capitale au sein de la presse transalpine ou hexagonale. De vrais serpents de mer en somme. Et à en croire les informations du Parisien ce jour, il se pourrait que l’attente arrive enfin à son terme.

Le PSG touche au but

En effet, le PSG serait très confiant à l’idée de recruter Gianluca Scamacca dans les tous prochains jours. Le géant italien de Sassuolo, qui culmine à 1m95, aurait déjà donné son aval pour rejoindre Paris. Les deux clubs doivent maintenant se mettre d’accord, ce qui serait clairement la tendance aujourd’hui, révèle LP. Antero Henrique se serait ainsi rendu à Milan dans ce but au cours des derniers jours. Sauf retournement de situation, le joueur de 23 ans est même attendu en terre parisienne avant la fin de la semaine. Le transfert devrait se chiffrer aux alentours des 45 millions d’euros, hors bonus. Pour ce qui est de l’autre dossier chaud, à savoir Milan Skriniar, même si Le Parisien ne se montre pas aussi catégorique, une issue identique serait toutefois attendue, là aussi avant la fin de la semaine. L’Inter devrait percevoir une somme d’environ 60 millions d’euros, plus 5 de bonus, pour accepter de céder son taulier slovaque. De cette façon, le PSG aimerait s’envoler pour son stage au Japon le 16 juillet prochain avec ses deux nouvelles recrues afin qu’elles puissent s’adapter au mieux à leur nouvelle équipe. Une information corroborée par RMC, sans que cette source n’apporte plus de précisions cependant.