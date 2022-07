Roberto Mancini valide la possible arrivée de Scamacca au PSG

Pour renforcer son attaque, le PSG piste depuis plusieurs semaines Gianluca Scamacca. Le joueur a donné son accord pour rejoindre les Rouge & Bleu mais les deux clubs n’arrivent pas à s’entendre sur l’indemnité de transferts. L’offre du club de la capitale varie selon les médias. On a entendu parler de 35 millions d’euros mais aussi de 40+5 millions de bonus. Sassuolo de son côté veut récupérer 50 millions d’euros pour son attaquant encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Interrogé sur la possible arrivée de Scamacca au PSG, Roberto Mancini – qui lui a offert ses premières sélections avec l’Italie – valide ce possible transfert.

« Jouer à l’étranger offre de l’expérience »

« Une mauvaise nouvelle qu’il quitte l’Italie pour le PSG ? Non, au contraire. Je lui conseillerais. Jouer à l’étranger offre de l’expérience, un football différent, des autres situations, ça aide à grandir, assure le sélectionneur italien dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Il a tout pour devenir un grand buteur. Mais il doit encore progresser, surtout dans le caractère : quand le niveau s’élève, les qualités techniques et physiques aident, mais elles ne suffisent pas.«