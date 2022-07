Avec la nouvelle direction sportive bien installée au PSG, les chantiers peuvent débuter. L’un d’entre eux concerne le dégraissage de l’effectif. En effet, si le club de la capitale fait bien souvent la Une pour les joueurs qu’il recrute, ceux dont ils doivent se séparer sont pourtant tout autant (voire plus) nombreux. C’est en ce sens que des noms de l’équipe Rouge & Bleu sont souvent associés à un départ, et c’est notamment le cas d’Idrissa Gana Gueye.

Une rencontre décisive avec Galatasaray

Alors que des rumeurs parues ce lundi avaient évoqué une rencontre à venir entre le joueur et les dirigeants de Galatasaray cette semaine, le quotidien L’Équipe confirme cet entretien sur son site internet et explique que Gueye “suscite l’intérêt prononcé” du club stambouliote. De plus, le journal sportif annonce qu’un deal pourrait “prochainement aboutir” si un accord est trouvé entre les deux clubs. L’objectif pour le PSG ? Se séparer d’un gros salaire (près de 500 000€ par mois). Les prochains jours devraient donc être décisifs dans ce dossier et sur le sujet des ventes au sein du Paris Saint-Germain.