Revue de Presse PSG : équipe-type monde 2025…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 3 janvier 2026. Huit joueurs évoluant au PSG dans l’équipe-type monde 2025 de L’Equipe…

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile son équipe-type monde de l’année 2025. Et pas moins de huit joueurs ayant évolué au PSG en 2025 y figurent. La rédaction du quotidien sportif ainsi que les internautes ont constitué la même équipe. « Il pouvait difficilement en être autrement. Le Paris-SG a vécu une année 2025 paradisiaque : six trophées remportés, dont la première Ligue des champions de son histoire, et un jeu qui a su séduire au-delà des frontières françaises. Retrouver une majorité de joueurs parisiens dans notre onze type n’est donc pas une surprise, pas plus que l’identité de ‘leur’ entraîneur, Luis Enrique. » Auteur d’une année 2025 historique avec le PSG et transféré à Manchester City cet été, Gianluigi Donnarumma figure dans ce onze. Il est accompagné d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Seuls William Saliba (Arsenal), Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappé (Real Madrid) n’ont pas évolué au PSG en 2025.

Le XI de la rédaction L’Equipe et des internautes : DonnarummaHakimi, Saliba, Pacho, Nuno Mendes – Yamal, J.Neves, Vitinha, Doué – Mbappé, Dembélé / Luis Enrique

La difficile demi-saison des joueurs prêtés par le PSG

De son coté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.

