Revue de Presse PSG : FC Lorient, Mbappé, Dembélé, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 25 avril 2024. La victoire du PSG sur la pelouse du FC Lorient (1-4), le sacre parisien retardé, la nouvelle grande performance d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, une chance à saisir pour Bradley Barcola à l’Euro 2024…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur le sacre retardé du PSG. Vainqueurs du FC Lorient (1-4) au Moustoir, les joueurs de Luis Enrique devaient attendre un faux pas de l’AS Monaco face au LOSC pour espérer valider le titre de champion de France. Mais l’ASM s’est imposée 1-0 face aux Nordistes, ce qui retarde de quelques jours le sacre parisien.

Dans ses pages intérieures, L’Equipe revient plus en détails sur la belle performance parisienne face aux Merlus. Un succès obtenu de manière aisée sur le score de 4-1, le troisième d’affilée, « ce qui dit beaucoup de sa forme du moment, mais aussi de la faiblesse de l’adversité du soir, plus que lors des deux précédentes victoires sur le même score à Barcelone et face à Lyon. » À la fin du match, pas d’effusion de joie de la part du staff et des joueurs parisiens, qui se sont congratulés avant d’aller saluer les supporters parisiens venus faire le déplacement dans le Morbihan. « Luis Enrique, exigeant en toutes circonstances, a glissé quelques mots de félicitations à certains de ses joueurs. Mais pas que. On l’a aussi vu débriefer avec Randal Kolo Muani des situations que l’attaquant avait visiblement mal négociées à ses yeux. »

Ce beau succès a été acquis grâce à des doublés d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mais les Parisiens n’ont rien pu célébrer à leur arrivée à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle aux alentours de 23 heures. La fête attendra donc face au Havre ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) où une victoire officialisera ce titre de champion de France, sans dépendre d’aucun autre résultat. Comme ce mercredi, Luis Enrique fera sans doute un grand turn-over à quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1er mai). « Le deuxième titre d’un possible quadruplé historique est à portée de crampons. En attendant, hier le PSG a battu un nouveau record. Avec 22 matches consécutifs sans défaite à l’extérieur en L1, il fait mieux que Lyon, qui entre mars 2005 et avril 2006, était resté invaincu 21 rencontres », rapporte L’E.

Le quotidien sportif fait un focus sur les prestations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, chacun auteur d’un doublé au Moustoir ce mercredi soir. Après être restés sur le banc face à l’Olympique Lyonnais (4-1) dimanche, les deux internationaux français faisaient leur retour dans le onze de départ. Et ils ont fait le show. Le numéro 7 parisien a inscrit ses 42e et 43e buts de la saison toutes compétitions confondues, tout simplement le meilleur total de sa carrière (devant les 42 réalisations en 2020-2021). Souvent critiqué pour sa finition, l’ancien Rennais a trouvé la faille lors de ses trois dernières rencontres avec 4 buts au total, une première depuis l’été 2018. « Si le PSG n’a pas présenté son meilleur visage, avec des débuts de mi-temps particulièrement ramollis, cela ne vaut pas pour les deux compères. Eux ont affiché un état d’esprit et une implication exemplaire de la 1re à la dernière minute, à l’image de ce tacle glissé de Mbappé à trente mètres de son but, pas le genre de gestes dont il est coutumier (31e) », note L’E. Au fil de la saison, la complicité technique entre les deux Français n’a jamais paru aussi évidente. Une aubaine pour Luis Enrique avec les grosses échéances qui arrivent. « C’est aussi une frustration si l’on se projette un peu et que l’on pense que leur association vit ses derniers feux sous le maillot du PSG, avec le départ de Mbappé cet été. »

🚨Victoire parisienne au Moustoir !



🤝Tarif habituel désormais : 4-1, Paris est bientôt champion !



🤔 Qui est votre homme du match ce soir ? pic.twitter.com/gcLTr19x5K — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 24, 2024

Enfin, L’Equipe se projette sur l’Euro 2024. Avec le possible élargissement de la liste à 26 joueurs, Didier Deschamps peut s’offrir plus de latitude, notamment dans le domaine offensif. Une belle chance à saisir pour Bradley Barcola, surtout avec le possible forfait de Kingsley Coman, blessé pour plusieurs semaines. L’ailier du PSG sort d’une très belle séquence avec de grosses performances face au FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais. En mars, le sélectionneur des Bleus s’était déjà exprimé sur l’ancien Lyonnais et évoquait « un joueur à fort potentiel », qui avait « fait de belles choses » et qui avait « besoin de s’affirmer aussi dans le contenu. » Et les récentes prestations du Parisien « ne sont pas passées inaperçues. Pour lui, la tendance est clairement positive. À fortiori avec une liste possiblement élargie », rapporte L’E. Pour rappel, Didier Deschamps dévoilera sa liste le 16 mai prochain.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG en terre bretonne sur la pelouse du FC Lorient (1-4). Mais cela n’a pas suffit pour être champion de France, après le succès de l’AS Monaco plus tard dans la soirée (1-0 face au LOSC). La fête sera donc reportée à ce week-end, avec la réception du Havre au Parc des Princes (samedi à 21h). Sans forcer et en y mettant la manière, les Rouge & Bleu se sont largement imposés face à une formation à la lutte pour le maintien, avec notamment trois buts sublimes et un petit relâchement sur la réduction de l’écart des Merlus. Ils alignent un 22e match sans défaite à l’extérieur en Ligue 1, un record dans l’Hexagone. Les Parisiens pourront se fixer le challenge d’être invaincus loin de leurs bases cette saison avec encore deux déplacements à Nice et Metz.

Ce succès à Lorient a été marqué par les doublés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Huit mois après le 0-0 lors de la 1ère journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique n’est plus le même. Le coach espagnol a notamment profité de cette rencontre pour effectuer neuf changements par rapport à la victoire face à l’OL, « avec les seuls Gianluigi Donnarumma et Gonçalo Ramos en redoublants et Yoram Zague et donc Mayulu en apprentis (re) lancés dans le grand monde (…) À 17 ans, ils vont déjà devenir champions de France et comme tout le monde, ils en veulent plus », conclut LP.

Le quotidien francilien fait un focus sur la bonne forme actuelle d’Ousmane Dembélé. Avant le 10 avril et la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions, le numéro 10 du PSG comptabilisait seulement un but dans la saison, face à l’AS Monaco (5-2, le 24 novembre). Deux semaines plus tard, l’international français a quintuplé son total avec 4 buts en l’espace de trois rencontres, une première pour le joueur depuis août-septembre 2018. Face au FC Lorient, l’ailier de 26 ans a inscrit un joli but depuis son côté droit. « Il avait souvent été reproché au champion du monde 2018 un problème dans la finition lorsqu’il multipliait les touches de balle avant de frapper. Cette fois, c’est dans cette situation qu’il a éteint la défense : 7 touches de balle pour lancer Paris sur sa première occasion quand il lui en avait fallu une ou deux sur ses précédentes réalisations », constate LP. Une preuve de son niveau de confiance en cette fin de saison, lui qui traverse sa meilleure période sous le maillot parisien.

En seconde période, le Français a profité d’un excellent travail de Kylian Mbappé pour aggraver la marque. « C‘est bien de marquer, je vais essayer de continuer comme ça, surtout que les matchs importants vont arriver. Ce n’est pas un travail spécifique, je me projette de plus en plus devant le but. Les ballons arrivent et je les mets », a déclaré le principal intéressé après le match. Pour trouver trace du dernier doublé de l’ancien Rennais, il faut remonter au 17 janvier 2019 lorsqu’il portait le maillot du FC Barcelone (3-0 face à Levante en Coupe du Roi). Ousmane Dembélé s’est préparé de la meilleure des manières avant de retrouver un autre de ses anciens clubs, le Borussia Dortmund. « Cinq buts et quatorze passes décisives, Dembélé prend peu à peu une autre dimension avant de revenir au Signal Iduna Park. Mais avant ce rendez-vous, il espère fêter le titre de champion. »