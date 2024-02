Revue de Presse PSG : FC Nantes, Ligue 1, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 18 février 2024. La victoire du PSG sur la pelouse du FC Nantes, une avance confortable pour les Parisiens en Ligue 1, Kylian Mbappé boudeur puis buteur…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé. Remplaçant au coup d’envoi face au FC Nantes, le numéro 7 du PSG est entré en cours de jeu et a inscrit son 21e but de la saison en championnat sur penalty (0-2). Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, le club parisien se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes avec l’opportunité de prendre 14 point d’avance sur l’OGC Nice. Malgré une prestation quelconque à la Beaujoire, les joueurs de Luis Enrique ont obtenu leur 16e succès en championnat en 22 journées. « Autant dire qu’il faudrait un cataclysme pour que le champion de titre 2023-2024, qui serait le 12e de l’histoire du club, leur échappe en mai. » Si la non-titularisation de Kylian Mbappé au coup d’envoi a pu faire naître quelques interrogations, le PSG s’est imposé sans trembler trois jours après son succès face à la Real Sociedad (2-0) en Ligue des champions. Les Parisiens restent notamment sur une série impressionnante de 18 matches sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 (14 victoires, 4 nuls) et égalent leur record datant d’avril 2015 à février 2016.

Face aux Canaris, le PSG a laissé l’image d’une équipe avec une possession de balle stérile (près de 80% de possession à la pause). Au coup d’envoi, Luis Enrique avait décidé de faire une revue d’effectif avec cinq titulaires laissés au repos, dont Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Face à une équipe nantaise bien disciplinée et regroupée en défense, les Rouge & Bleu ont manqué de folie dans leur jeu et étaient proche de la catastrophe juste avant la pause sans des interventions de Gianluigi Donnarumma et un tacle héroïque de Marquinhos. Finalement, en seconde période, la délivrance est venue de Lucas Hernandez. Il s’agit seulement du deuxième but en championnat de la carrière du défenseur français, après celui contre Huesca (3-0) avec l’Atlético de Madrid en 2019. Quelques minutes après son entrée, Kylian Mbappé a provoqué puis transformé un penalty. « Une statistique résume la soirée parisienne au Stade de la Beaujoire : le PSG a marqué sur ses deux seuls tirs cadrés. C’est peu, mais ça suffit pour l’emporter », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la soirée de Kylian Mbappé. Alors que le groupe du PSG pour ce déplacement à Nantes n’a pas été communiqué dans la journée, le club explique que cela est dû à un « simple problème de communication interne. » Après un suspense sur la présence ou non de Mbappé, l’attaquant parisien a fini par descendre du car à la Beaujoire avec le visage très fermé et un geste de main très furtif pour saluer les supporters. « Quelques minutes plus tard, on apprenait que la star allait débuter sur le banc. Et c’est peu dire qu’il n’apprécie pas ça. » Pour la quatrième fois de la saison, les Rouge & Bleu allaient se présenter sans le numéro 7 au coup d’envoi (FC Lorient, Toulouse FC, LOSC et FC Nantes). « C’est un choix de Luis Enrique, aucune décision de la direction par rapport à son choix de partir. Il n’y a aucune consigne de passée, l’entraîneur est indépendant dans ses choix. Tout le monde souhaite que l’aventure commune se termine de la meilleure des manières », affirme-t-on en interne.

Le coach parisien a confirmé cela en conférence de presse : « C’est à la fois simple et difficile à expliquer. Nous avons joué un match de Ligue des champions il y a deux jours, on avait besoin d’énergie pour performer. Nos objectifs sont ambitieux, on aura besoin de tous nos joueurs. » Même si depuis le banc, Kylian Mbappé est apparu moins fermé, et parfois même souriant, il a surtout encore montré son côté décisif. Entré en jeu à la 62e minute, il lui a fallu un quart d’heure pour provoquer un penalty et le transformer (78′). Son 21e but en 20 matches de Ligue 1 cette saison.

De son côté, Le Parisien évoque également cette victoire du PSG sur la pelouse du FC Nantes (0-2) ce samedi soir. Dans une semaine folle, avec la victoire en Ligue des champions face à la Real Sociedad et l’annonce du départ de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu abordaient cette rencontre dans une ambiance particulière. Sans forcer, les Parisiens se sont imposés sur le score de 2-0. Sans Kylian Mbappé au coup d’envoi, l’équipe de Luis Enrique a manqué d’efficacité et de génie. « Comme une avance rapide, ce Nantes-PSG a confirmé qu’avec l’absence de la plus grande star de la Ligue 1, Paris referme beaucoup la boîte à fantasmes et à rêves. Et joue de manière stérile. » Avec les entrées d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé après l’heure de ce jeu, cette rencontre entre le FC Nantes et le PSG est enfin devenue intéressante.

En attendant de connaître la vraie vie sans Kylian Mbappé et de savoir comment il sera remplaçé, le leader du championnat s’est présenté avec une ligne offensive composée de Kang-In Lee, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Une attaque brouillonne et sans saveur. « Le Coréen a manqué de justesse et l’International français demeure un mystère alors que certains supporters du PSG aimeraient que lui aussi annonce son départ l’été prochain. Il est toujours là et pèse toujours aussi peu dans une équipe sans beaucoup d’imagination. » Également titulaire, Marco Asensio a eu du mal à avoir son influence habituelle. Dangereux juste avant la pause, les Canaris ont craqué en seconde période et le PSG s’est imposé sans forcer son talent, grâce à Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. « La tournée des adieux de la rock star Kylian Mbappé commence par un petit legs à la Beaujoire comme s’il voulait laisser une trace partout, au moins livrer ses meilleurs tubes avant le récital final en mai », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur la soirée vécue par Kylian Mbappé. Pour sa première apparition après l’annonce de son départ, le numéro 7 du PSG a démarré sur le banc. Trois jours après la victoire face à la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de laisser l’international français sur le banc. « Une rareté qui interroge, surtout quand elle s’accompagne de la moue fermée du Bondynois à son arrivée au stade de la Beaujoire. » Mais ce visage fermé a rapidement laissé place au sourire sur le banc de touche aux côtés de ses amis Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Luis Enrique a expliqué son choix en conférence de presse, en invoquant une vision sur le long terme pour le reste de la saison : « Nous avons joué un match de Ligue des champions il y a trois jours et l’énergie nécessaire pour démarrer un match manquait à certains joueurs, donc il fallait faire tourner. »

Au moment de son entrée en jeu à l’heure de jeu, le public de la Beaujoire a accueilli à sa façon le capitaine des Bleus avec un mélange d’applaudissements et de sifflets. Durant trente minutes, Kylian Mbappé aura tenu son rang dans l’axe de l’attaque, en accélérant et fluidifiant le jeu de son équipe. Il a eu le temps de provoquer et penalty et de le transformer pour sa 21e réalisation de la saison en Ligue 1, loin devant ses poursuivants (Ben Yedder, Lacazette et David, 11 buts). « L’on ne sait pas encore s’il faudra s’habituer à ce que Mbappé soit utilisé avec plus de retenue jusqu’à la fin de la saison. Il faudra, assurément, s’habituer à ce que chacune de ses sorties soit scrutée, commentée, encore plus que d’habitude », conclut LP.