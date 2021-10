Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 octobre 2021 : Focus sur les remplaçants, Bernat, Hakimi, la compo probable contre Angers…

Le Parisien fait la liste des joueurs remplaçants du PSG et leur situation. Tout d’abord Sergio Rico qui est 3e ou 4e dans la hiérarchie, lui « n’a pas souhaité partir cet été et pourrait le regretter. » Colin Dagba n’a toujours pas disputé la moindre minute à cause d’une entorse à la cheville datant de mai dernier et pourrait jouer ce soir contre Angers. Thilo Kehrer de son côté a « disparu de l’équipe depuis un mois » alors qu’il enchaînait les rencontres en début de saison. Abdou Diallo « n’a pas convaincu » au poste de latéral gauche et subi la concurrence avec Nuno Mendes tandis que Layvin Kurzawa « n’entre pas dans les plans du staff technique ». Leandro Paredes est perçu comme le « grand perdant de cette intersaison » où il « paye une préparation tronquée et la forme olympique de Gueye ou Herrera. » Danilo Pereira ne s’est « jamais imposé au poste de sentinelle » et Wijnaldum « a laissé passer sa chance en début de saison avec des prestations très mitigées. » Enfin offensivement Rafinha n’a pas la confiance de Pochettino, Draxler a aussi vu « son temps de jeu se réduire considérablement depuis un mois » et Icardi est désormais remplaçant avec l’arrivée de Messi même s’il a su se montrer efficace.

Le quotidien local s’attarde sur Juan Bernat, qui devrait faire son grand retour dans le groupe Rouge & Bleu contre Angers. Le joueur a reçu le feu vert du staff médical et « s’il paraît hypothétique qu’il démarre le match ce vendredi, rien que le fait de le voir s’asseoir enfin sur un banc de Ligue 1, enverrait des signaux positifs. » Maintenant reste à savoir « s’il retrouvera sa meilleure forme dans les prochaines semaines. »

Le 11 probable du PSG contre Angers selon Le Parisien : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (cap.), Ab. Diallo – Herrera, Danilo Pereira, Verratti – Draxler, Mbappé, Icardi.

L’Équipe explique que le PSG « doit se racheter » face à Angers après sa défaite contre le Stade Rennais avant la trêve internationale (2-0). Mauricio Pochettino a répété en conférence de presse ne pas « chercher d’excuse » malgré l’absence des Sud-Américains. Comme face à Clermont en septembre dernier, le coach argentin devrait aligner un onze de départ mélangeant cadres et remplçants, avec en tête la réception du RB Leipzig ce mardi. Celui-ci devrait « être attentif au temps de jeu de ses internationaux, surtout ceux qui ont joué en milieu de semaine (Hakimi, Mendes, Gueye…). » On pourrait donc revoir des joueurs comme Danilo Pereira, Julian Draxler ou Rafinha. Voire « assister aux premières minutes de Bernat, qui figurera dans le groupe retenu par Pochettino, plus d’un an après son opération pour une rupture du ligament croisé. »

Le journal sportif s’intéresse à la situation d’Achraf Hakimi qui “règne en maître dans le couloir droit. Pièce incontournable du puzzle de Mauricio Pochettino, il est le joueur le plus utilisé, à égalité avec Presnel Kimpembe (986 minutes). Le quotidien met en avant le fait qui lui soit arrivé de passer à côté (Bruges et surtout Rennes) dans certaines rencontres mais “son apport est indiscutable et le bilan largement positif.” L’Équipe métaphorise la situation en écrivant que les courants d’air qui passent régulièrement dans son dos rappellent combien le poste est exposé dans cette équipe, le repli des offensifs étant un sujet de débat récurrent. Hakimi (22 ans) mise sur son volume de course et sa vitesse pour rattraper les coups à l’arrière. » Colin Dagba devrait être son remplaçant n°1.

