Revue de presse PSG : Gonçalo Ramos, axes d’amélioration…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 23 avril 2024. La métamorphose de Gonçalo Ramos, les joueurs ont identifié leurs axes d’amélioration…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur sur Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé lors de la victoire du PSG contre Lyon dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (4-1). L’international portugais est l’attaquant parisien le plus efficace derrière Kylian Mbappé avec un but toutes les 120 minutes toutes compétitions confondues (1 toutes les 82 pour le numéro 7 du PSG). En 2024, il est le meilleur buteur des Rouge & Bleu en championnat avec sept réalisations (six pour Mbappé). « Ce n’est pas un hasard, alors, s’il est devenu sa doublure en pointe, plutôt que Randal Kolo Muani ou Marco Asensio. Pourtant, son début de saison n’augurait pas d’une telle feuille de stats au printemps, ni d’un tel statut », lance le quotidien sportif. De Dortmund, le 13 décembre, forfait à la dernière minute en raison d’un syndrome grippal, selon le communiqué du PSG, à Dortmund, le 1er mai, demi-finale aller de Ligue des champions au cours de laquelle il aura peut-être son mot à dire, Ramos a vu sa première saison dans la capitale se transformer et ses pépins de santé oubliés, indique l’Equipe. « La qualité des déplacements de Ramos conjuguée aux phases de possession de son équipe lui permettent de se retrouver plus souvent dans des positions proches du but. Le Portugais n’a plus ce temps de retard au démarrage, ce qui fait qu’il peut couper avec tranchant les centres de ses coéquipiers. » Il se démarque aussi par sa faculté à apparaître tout à la fois comme un buteur de surface mais aussi un attaquant de rupture. Dans sa capacité à faire les bons appels dans la surface, comme dans son flair. Son jeu de tête, avec celui de Marquinhos, le meilleur de l’effectif, note le quotidien sportif. « Mais ce qui surprend, ce sont donc aussi ses capacités dans le jeu en transition. »

De son côté, Le Parisien évoque le fait que les joueurs du PSG ont identifié des axes d’amélioration après la victoire contre le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions. À l’entraînement, les joueurs du PSG ont débriefé ce match retour. « Preuve que leur envie de progresser va bien au-delà d’une victoire en terre espagnole, aussi étourdissante soit-elle. » Le quotidien francilien explique que ces discussions se sont portées sur plusieurs points, avec en trame de fond l’idée de s’améliorer, d’être encore plus exigeant dans le money-time de la saison et de ne pas en être arrivé là pour rien. « Ils ont évoqué leur entame de match qui leur a coûté un but en Catalogne. […] Contre Lyon, l’objectif était donc de réaliser des débuts parfaits pour mieux maîtriser la rencontre ensuite et afficher plus de solidité défensive. » Parmi les autres éléments évoqués ces derniers jours, le manque de compacité du bloc parisien et l’envie de bien défendre ensemble lorsqu’ils ne possèdent pas le ballon. Les joueurs ont aussi souligné la fragilité sur les coups de pied arrêtés et la nécessité de voir Gianluigi Donnarumma s’imposer plus lorsque le ballon arrivait dans sa zone, avance Le Parisien. « Les joueurs semblent tournés vers cet objectif, avec l’envie de corriger chaque détail pour mieux préparer l’étape d’après. C’est déjà un progrès en soi, bien loin d’une époque pas si lointaine où le PSG se gargarisait du moindre succès », conclut le quotidien sportif.