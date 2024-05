Revue de presse PSG : Hakimi, Dortmund, Mendes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 mai 2024. Des changements dans le onze contre Dortmund, le passage à Dortmund d’Hakimi, des doutes sur le niveau athlétique de Nuno Mendes…

Dans deux jours, le PSG reçoit le Borussia Dortmund – au Parc des Princes – pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Battu à l’aller, le club de la capitale devra s’imposer contre les Allemands pour espérer se qualifier en finale. Comme après le FC Barcelone, Luis Enrique semble confiant. Comme le rapporte Le Parisien, le coach du PSG a été interpellé par des supporters hier devant le Campus PSG en lui demandant d’essayer de tout faire pour gagner mardi soir. Il a alors répondu « On va gagner. » Sans qu’une once d’incertitude, dans le regard ou dans la voix, ne vienne trahir la conviction nichée dans son propos, analyse le quotidien francilien. « Le message diffusé en interne par Luis Enrique tend à convaincre tout le monde, de la base au sommet, que malgré le revers en Allemagne la qualification est à portée de mains. » Au regard de la sérénité affichée ces derniers jours à l’entraînement, les joueurs, eux, en sont déjà intimement persuadés, indique Le Parisien. Ce dernier explique que l’entraîneur du PSG pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ pour mardi. Pour remplacer Lucas Hernandez, deux joueurs seraient en balance, Lucas Beraldo et Danilo Pereira. Pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu, Luis Enrique pourrait donner sa chance à Lee Kang-in, avance Le Parisien. « Enfin, en attaque, il n’est pas à exclure non plus que la prestation insipide de Bradley Barcola, conjuguée à l’inefficacité de Kylian Mbappé dans l’axe, voit le capitaine des Bleus retrouver le côté gauche. Une option qui laisserait l’opportunité à Gonçalo Ramos, voire à Randal Kolo Muani, de débuter en pointe aux côtés d’Ousmane Dembélé« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi le passage d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020. Un passage dans la Ruhr qui a lancé sa carrière du numéro 2 du PSG, indique Le Parisien. « Même s’il comptait déjà une Ligue des champions à son actif, et 13 sélections en équipe nationale marocaine sous le mandat d’Hervé Renard, Achraf Hakimi restait une promesse à son arrivée en Bundesliga. » Son audace et son amour pour le jeu offensif lui causent parfois du tort, comme c’est toujours parfois le cas avec le club de la capitale, note le quotidien francilien. Son entraîneur de l’époque, Lucien Favre, indiquait à propos de l’international marocain : « Il nous a fait gagner des matchs à lui tout seul. Je me souviens que la saison où on est sorti du groupe de Ligue des champions où figuraient Barcelone et l’Inter (2019-2020), il était pour beaucoup dans le fait qu’on retourne le match contre Milan à domicile. Au Slavia Prague, aussi, c’est lui qui avait marqué les deux buts de la victoire. » Cette saison-là, le Borussia Dortmund avait été éliminé par…le PSG. De retour au Real Madrid en 2020, sa valeur marchande ayant tellement grimpé, « il était devenu presque impossible à conserver. » Il partait à l’Inter Milan pour 40 millions d’euros avant de signer un an plus tard au PSG contre 65 millions d’euros.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Nuno Mendes. Après son match raté contre le Borussia Dortmund, le quotidien sportif s’interroge sur le niveau athlétique du numéro 25 du PSG. À la veille du match aller, « sans être dans la retenue dans le duel, le latéral s’était préservé au moment des exercices de frappes. Comme s’il ressentait le besoin de ne pas trop se solliciter musculairement », lance le quotidien sportif. Face à Sancho, Nuno Mendes a donné l’impression de se chercher, dans ses premiers appuis, ses orientations de corps comme dans quelques-unes de ses courses, analyse l’Equipe. « Mais est-il capable, en ce moment, de jouer ce type de match à haute intensité ? Dans son entourage, tout en laissant ouverte l’hypothèse qu’il ne soit pas à 100 %, on se refuse à tout commentaire sur son niveau athlétique actuel. » Ses tests effectués fin janvier dans le cadre de sa réathlétisation ont été concluants. « Dit autrement, la période actuelle traversée par Nuno Mendes répond à un calendrier normal d’un joueur qui n’a pas disputé de matches pendant dix mois », indique le quotidien sportif. Au vu de ses antécédents de blessures, le PSG ne veut prendre aucun risque avec Nuno Mendes. « Le défenseur est, en outre, utilisé différemment de la période avant sa blessure. Le plus souvent, il assure l’élément à gauche de la structure de relance à 3 (avec Hakimi plus haut). » Mardi, il aura une revanche à prendre. Si l’international portugais est conscient d’avoir passé une soirée difficile mercredi, ne semble pas marqué par cet épisode. « En tout cas, il ne l’a pas verbalisé », avance l’Equipe. « Certains de ses proches se veulent convaincus de sa capacité de rebond immédiat et donnent rendez-vous mardi pour la demi-finale retour, persuadés de voir Nuno Mendes comme « l’un des joueurs du match ». En interne, on se montre confiant, estimant que « dans les prochains jours, il donnera sur le terrain une réponse » aux critiques », conclut le quotidien sportif.