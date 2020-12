Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce mardi 15 décembre 2020. La disparition de Gérard Houllier à l’âge de 73 ans. Il fut, entre autres choses, l’entraîneur du premier titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain en 1986. C’était sa première saison dans le PSG de Francis Borelli.

“Champion de France avec le PSG et Lyon, vainqueur de la Coupe de l’UEFA avec Liverpool, Gérard Houllier a connu une riche carrière d’entraîneur, seulement entachée par son fiasco comme sélectionneur des Bleus lors du cruel France-Bulgarie de 1993”, écrit l’AFP. “Brillant champion de France avec le PSG (le premier titre de champion du club de la capitale) en 1986 sur les ailes de Luis Fernandez et Safet Susic, puis coach de la plus compétitive équipe de l’Olympique lyonnais de l’histoire, en 2006 puis 2007, motivateur hors pair n’aimant rien tant que de prendre ses joueurs un par un avant le match en leur démontrant leur supériorité sur leur adversaire direct du soir (des oreilles ont sifflé), il fut aussi le sélectionneur du «crime contre l’équipe», le lynchage en direct du pauvre David Ginola devant endosser médiatiquement, le 17 novembre 1993, le pire fiasco jamais essuyé par la sélection tricolore éliminée de façon rocambolesque”, lit-on dans Libération.

Le journal L’Equipe consacre dix pages à Gérard Houllier. Le quotidien sportif parle aussi de la “drôle de semaine” qui attend son lointain successeur sur le banc du PSG : Thomas Tuchel. Un entraîneur “de nouveau fragilisé” depuis dimanche soir et la piteuse défaite contre l’OL (0-1). Cela alors que Paris reçoit Lorient, demain, et se déplace à Lille, dimanche prochain. “Le droit à l’erreur ne paraît plus trop permis pour l’Allemand à la veille des fêtes”, lit-on. “Aux yeux de la direction, la phase aller ne peut se conclure en ayant été incapable de battre un seul des quatre principaux concurrents domestiques. Et pour l’heure, Paris a perdu contre Lyon, Marseille et Monaco. En interne, il se dit qu’un point sera fait pendant la trêve de Noël sur la situation de l’entraîneur. […] Aucun contact n’a été établi avec d’autres entraîneurs. Allegri, Pochettino, Thiago Motta commencent tous à trouver le temps long sans banc de touche. Doha aura son mot à dire. Pour rappel, c’est l’émir al-Thani qui avait choisi Tuchel au printemps 2018. Il est probable que ce soit lui qui choisisse de mettre fin à son aventure. Tout dépendra de l’impression générale laissée à l’issue du match de dimanche prochain.”

Le PSG a tiré le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Il s’agira des 12e et 13e rencontres entre les deux clubs le 16 février au Camp Nou, puis le 10 mars au Parc des Princes. Ce seront bien sûr les retrouvailles entre les deux meilleurs ennemis depuis la funeste “remontada” de mars 2017. ET le retour de Neymar dans son ancienne antre, celle de son ami, Lionel Messi. “Dans deux mois, la perception de la difficulté du tirage aura évolué, les équilibres auront changé“, pense L’Equipe. “Aujourd’hui, le PSG ne paraît pas beaucoup plus vaillant que le Barça, dans les faits. L’un est 3e de son Championnat, 6 défaites toutes compétitions confondues au compteur, l’autre est huitième de Liga (avec des matches en moins sur ses rivaux). Mais en février, les deux formations seront peut-être irrésistibles, invaincues en 2021 et avides des plus grandes conquêtes, qui sait. Ce qui est sûr, c’est que cette 4e confrontation en 8 ans lors d’un rendez-vous à élimination directe fera un grand vainqueur et un immense perdant. Et à la différence des trois fois précédentes, le match retour aura lieu au Parc.”

Neymar et le PSG ont eu très peur avec le tacle non-maitrisé de Thiago Mendes à la 97e minute du PSG-OL. Mais le Brésilien s’en tire avec une entorse de la cheville. Il sera là à la reprise en janvier. “Tous les ingrédients étaient réunis pour revivre un psychodrame”, commente le journal sportif. “De nouveaux examens doivent être effectués ces prochaines heures pour affiner la durée d’indisponibilité mais, a priori, elle ne dépassera pas trois semaines.”

“Neymar est attendu sur les terrains de football dès le mois de janvier 2021. Ce qui aurait été interprété comme une mauvaise nouvelle pour le PSG il y a quelques jours encore apparaît aujourd’hui comme un moindre mal”, explique Le Parisien. “Un véritable soulagement pour le staff médical du club qui craignait que le n°10 ne revive le cauchemar de ses deux premières blessures de février 2018 puis janvier 2019. A l’époque, une entorse de sa cheville droite avait abouti à chaque fois à une fracture du cinquième métatarsien (le petit orteil du pied). […] Quand il a quitté l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en fin de matinée après avoir passé une IRM, Neymar ne s’appuyait pas sur des béquilles et n’avait besoin de l’aide de personne pour marcher. […] Son indisponibilité devrait selon toute vraisemblance avoisiner les trois semaines. Ce que les nouveaux clichés devront confirmer. Neymar devrait donc être opérationnel pour la Ligue des champions au mois de février. Pour le reste, il sera à Paris jusqu’à mercredi car pourrait ensuite se poser la question de son départ anticipé au Brésil. Hier aucune décision n’avait été prise dans ce sens au sein du club. Mais on sait qu’il a l’habitude de regagner son pays natal pour les fêtes.”