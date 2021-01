Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 janvier 2021 : Jessica, Marco, Téji, Jordan et les autres.

Jessica Aidi, la future épouse de Marco Verratti, “va participer à la nouvelle saison des Marseillais sur W9″, nous apprend Le Parisien. La mannequin va encadrer les candidats dans leurs activités. “Quand j’en ai parlé à Marco il m’a dit : « Tu veux vraiment faire une émission sur les Marseillais ? Tu sais quand même que je suis un joueur du PSG… » C’est mon côté femme, ça, je ne suis pas fan de foot, moi, je ne réfléchis pas en termes d’hostilité sportive. (Rires.) Cela ne m’était pas venu à l’esprit que ça puisse poser problème. Mais, finalement, c’est une émission sympathique, ce n’est pas vraiment dérangeant”, confie la compagne de Verratti au journal. “Dans la vie, Marco est très doux, très calme. On ne s’embrouille jamais. Il est toujours dans la compréhension alors que, sur le terrain, on ne peut pas dire qu’il soit toujours indulgent. (Rires.) On ne peut pas le calmer, c’est plus fort que lui. Mais, au quotidien, je n’ai pas besoin de jouer les garde-fous car le Marco que j’ai à la maison n’est pas du tout le Marco que vous voyez sur le terrain. […] En 2021, on peut me souhaiter un joli mariage et une Ligue des champions. Ce serait le top. J’y crois, ils ont le talent et le potentiel pour la gagner. Entre les blessures et le Covid, il n’y a pas grand-chose qui aide. Mais ça ne m’empêche pas de croire que ça peut être pour cette année.”

Après les confidences de la Montpelliéraine, celles d’un joueur de Montpellier, adversaire demain du PSG au Parc des Princes. Le milieu de terrain Téji Savanier s’exprime dans le Midi Libre. Et il adore… Marco Verratti : “J’ai toujours rêver de jouer contre lui, quand j’étais en L2 par exemple. Je l’admire énormément et je lui ai dit encore la dernière fois. Pour moi, c’est ce qui se fait de mieux en ce moment au milieu.” Sinon, côté MHSC, pas de Jordan Ferri demain, il est suspendu pour le match contre le PSG. Ce sera le seul absent à moins que les tests Covid en décident autrement. Pour le suppléer, Michel Der Zakarian dispose de plusieurs options (Damien Le Tallec ou à Joris Chotard), rapporte le journal héraultais. “Montpellier, qui a pris trois gifles successives au Parc des Princes depuis 2017 (4-0, 5-1, 5-0), mettra l’accent sur l’aspect défensif pour défier Neymar, Mbappé, Di Maria, Kean“, lit-on.

Le mouvement social se poursuit à L’Equipe. Pas de journal depuis le 8 janvier.

PSG – Montpellier Hérault SC (vendredi, 21h)

Arbitre principal : Willy DELAJOD

Arbitres assistants : Philippe JEANNE, Erwan FINJEAN

4e arbitre : Olivier THUAL

Arbitres assistants vidéo : Antony GAUTIER, Guillaume DEBART