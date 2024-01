Revue de Presse PSG : Kimmich, Ekitike, Coupe de France…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 9 janvier 2024. Le PSG tente d’inclure Joshua Kimmich dans le deal Nordi Mukiele avec le Bayern Munich, un nouveau prétendant pour Hugo Ekitike, le club parisien hérite de l’US Orléans en 16es de finale de Coupe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le mercato du PSG. Et dans le dossier Nordi Mukiele, le champion de France tente d’inclure le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich. En fin de contrat en juin 2025, l’Allemand de 28 ans est tenté par une première expérience à l’étranger mais le club bavarois et le coach Thomas Tuchel ne comptent pas se séparer d’un élément incontournable de l’effectif. Pour tenter d’attirer Nordi Mukiele, le club allemand aurait transmis une offre de prêt assortie d’une option d’achat de 25M€ à leurs homologues parisiens. Mais dans les négociations qu’ils mènent avec le Bayern Munich, les dirigeants parisiens tentent d’inclure l’international de la Nationalmannschaft. « De sources allemandes, le PSG aimerait laisser Mukiele quitter le club en y ajoutant une somme significative pour enrôler l’international allemand. Le montant que Paris est disposé à offrir n’a pas filtré », rapporte L’E.

Malgré les contraintes qui peuvent faire obstacle dans ce dossier, Paris est prêt à se lancer dans les négociations. Le board parisien voit en Joshua Kimmich l’élément parfait pour combler les manques de l’effectif. Le joueur de 28 ans pourrait remplacer Achraf Hakimi dans le couloir droit pendant la CAN et pourrait ensuite retrouver son poste au milieu de terrain lorsque l’international marocain sera de retour. « Kimmich correspond surtout à la nouvelle mentalité souhaitée par la direction parisienne (…) Il est aussi un leader du vestiaire, un fort caractère et un meneur de groupe. » Tant de qualités qui font de l’Allemand un élément important pour Paris. Mais le Bayern Munich n’est pas vraiment décidé à accepter le jeu de chaises musicales proposé par le PSG. Les chances de réussite sont extrêmement minces.

Le quotidien sportif évoque aussi le cas Hugo Ekitike. Mis à l’écart par le PSG, le Français de 21 ans doit trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal. « Un souhait exprimé à la fois par le joueur et par le club, mais dont la complexité financière ne permet jamais d’être complètement optimiste. » Depuis plusieurs jours, Wolfsburg étudie la possibilité de faire venir l’attaquant sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat. Les dirigeants allemands ont fait comprendre à leurs homologues parisiens leur intérêt pour le joueur mais n’ont pas encore formulé de proposition officielle.

Mais l’ancien Rémois a vu un autre prétendant s’intéresser à sa situation. Le club anglais de Wolverhampton est officiellement entré dans la course pour la signature d’Hugo Ekitike, rapporte L’Equipe. Les Loups se sont approchés du PSG pour un prêt avec option d’achat. Et dans cette affaire, le club parisien pourrait s’appuyer sur Jorge Mendes. L’agent a déjà géré plusieurs dossiers avec le club anglais et dispose de solides relations avec le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos. « En attendant, Hugo Ekitike n’a pas encore donné sa préférence. L’attaquant attend d’avoir à sa disposition toutes les options concrètes qui vont s’offrir à lui », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur les affiches des 16es de finale de Coupe de France. Et le tirage au sort a réservé une équipe de National pour le PSG. Les joueurs de Luis Enrique affronteront l’US Orléans. Deux affiches entre clubs de Ligue 1 auront lieu : Stade Rennais / Olympique de Marseille et Clermont Foot / RC Strasbourg. Le petit Poucet de la compétition, l’AS Saint-Priest (N3), défiera le SO Romorantin (N2). Ces affiches auront lieu le week-end du 19, 20 et 21 janvier.