Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Luis Enrique, Turn-over…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 septembre 2023. La métamorphose de Randal Kolo Muani, son transfert qui aurait pu échouer à une minute près, le turn-over très léger de Luis Enrique…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le turn-over très faible de Luis Enrique depuis le début de la saison du PSG. Le quotidien sportif estime que même si le coach espagnol « prône une concurrence totale dans son effectif, cette dernière ne saute pas aux yeux. » Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. L’ancien sélectionneur de la Roja est quelqu’un qui aime challenger son groupe, le sortir de sa zone de confort et le pousser à toujours aller chercher plus loin. « Pour titiller un élément, il est capable de le positionner à un poste inattendu – cette saison, on a pu voir Hakimi latéral gauche ou Marquinhos latéral droit. » Le quotidien sportif explique que si on se penche sur ses six premières compositions, on ne reflète pas une concurrence débridée dans toutes les lignes. Six joueurs ont débuté toutes les rencontres officielles (Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha). L’Equipe explique le l’on peut aussi ajouter Manuel Ugarte, qui est entré en jeu contre Nice. Le milieu de terrain n’était pas titulaire, car il n’était rentré de sélection que deux jours avant la rencontre. « Même si l’intéressé repousse l’expression, Luis Enrique s’appuie bel et bien sur une équipe type.«

Ce manque de turn-over peut s’expliquer par le fait que le PSG n’avait qu’un seul match par semaine. Le fait que l’on soit en début de saison ne plaide pas non plus en la faveur du turn-over, l’objectif étant de trouver des automatismes avec un noyau dur et de les assimiler. « Précisons-le : personne n’est exclu, et à l’entraînement, tout le groupe est concerné par les exercices collectifs, le travail de circuits de passes. » L’Equipe indique que Luis Enrique et son staff ont prévu de donner du temps de jeu durant la saison à tous les joueurs sur lesquels ils comptent. Si on se penche uniquement sur la défense, les absences longues durées de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ont offert peu de solutions de rechange pour l’entraîneur parisien. « Au milieu, c’est plus surprenant, car il y a des options (Fabian Ruiz, Carlos Soler, Cher Ndour, Ethan Mbappé, voire Lee Kang-in, revenu de blessure cette semaine). Dans ce secteur, c’est plus une question de profils : Luis Enrique privilégie des joueurs avec un gros volume. » Le quotidien sportif l’assure, il y aura du turn-over dans les prochaines semaines. « Là où la concurrence est la plus effective, c’est devant. Il y a du choix, mais une hiérarchie assez claire. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont perçus comme des cadres confirmés. » L’Equipe qui conclut en proposant une équipe probable contre Marseille avec Gonçalo Ramos qui remplacerait Randal Kolo Muani comme seul changement par rapport à l’équipe qui a battu Dortmund mardi (2-0).

Le XI probable du PSG contre Marseille (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – O. Dembélé, G. Ramos, Mbappé.

De son côté, Le Parisien évoque le nouvel attaquant du PSG, Randal Kolo Muani. Le quotidien régional estime que son aventure à l‘Eintracht Francfort et ses débuts avec l’équipe de France, lui ont permis de connaître une progression fulgurante dans sa capacité à répéter les efforts et à faire abstraction de la pression. « De sa finale de la Coupe de France 2021 où il fut l’homme du match, en passant par ses premiers matches de Ligue des Champions et de Coupe du Monde, Kolo Muani a régulièrement su se montrer dans les grands rendez-vous. » Le Parisien estime qu’en plus de son mental et de ses qualités de percussions et de vitesse, le numéro 23 du PSG a changé de dimension sur le plan athlétique. « Des atouts qu’il a bonifiés en Allemagne, au cours de séances d’entraînement plus intenses que celles qu’il avait pu connaître jusqu’alors en France. » En Bundesliga, il s’est taillé un costume de buteur complet, altruiste, mais pas trop, note Le Parisien. « Et cet été, lors de ses vacances, RKM a travaillé sur sa capacité à répéter les courses à haute intensité afin de ne plus disparaître et de rester un poison constant pour les défenses.«

Le Parisien évoque aussi le transfert de Randal Kolo Muani au PSG qui aurait pu capoter. En effet, ce dernier a été effectué une minute avant la fin du mercato estival. Une histoire rocambolesque que nous vous avons relatée hier sur Canal Supporters. À la veille du Classico, le quotidien francilien a aussi proposé une composition probable du club de la capitale. La même que contre le Borussia Dortmund avec l’incertitude autour de l’attaquant de pointe.

