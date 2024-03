Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, staff médical…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 mars 2024. Kylian Mbappé possiblement remplaçant contre Marseille, un staff médical qui interroge…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le Classico et la possibilité de voir Kylian Mbappé débuté ce OM / PSG sur le banc. Le quotidien francilien explique que l’attaquant, accroc à la compétition et aux affiches de prestiges, souhaite enchaîner les matchs avec le PSG et disputer ces grands rendez-vous. « À ses yeux, le déplacement ce week-end au Vélodrome entre également dans la catégorie de ces rencontres immanquables, malgré un enjeu sportif relatif avec vingt points d’écart séparant les deux équipes. » Mais avec la nouvelle gestion de Luis Enrique, on ne sait pas s’il sera sur le terrain ou sur le banc au début de la rencontre. « Mbappé lui-même ne sait pas encore si sa soirée de dimanche débutera sur le banc des remplaçants ou en tant que patron de l’attaque parisienne », avance Le Parisien. Désormais, son nouveau statut en club rend incertain ses titularisations en Ligue 1, où l’entraîneur espagnol fait généralement abstraction de l’adversaire quand il s’agit de choisir l’identité de son onze, explique le quotidien francilien. « Il n’est pas à exclure qu’un petit turnover soit mis en place à Marseille afin de préserver plusieurs éléments, à trois jours de recevoir le Stade Rennais. Car la Coupe de France, très prisée par les joueurs et le staff, est l’affaire des cadres, comme le démontre la gestion de Gianluigi Donnarumma, redevenu numéro 1 depuis les 8es de finale. » Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique gardera son choix secret jusqu’au bout et le communiquera à ses joueurs environ deux heures avant le coup d’envoi. Sa décision de titulariser ou non Mbappé sera scrutée, décortiquée et disséquée, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque le staff médical du PSG. Le quotidien sportif explique qu’à l’intersaison, le club de la capitale a changé de médecin chef. Christophe Baudot, en raison de profonds différends avec Luis Campos a décidé de quitter le club et a été remplacé par Patrick Flamant. « « Il fallait trouver un docteur Campos compatible », souffle-t-on au club. Flamant l’est : il a travaillé avec le Portugais à Monaco puis à Lille. » L’Equipe explique que depuis le début de saison, la gestion des blessés et la temporalité de leur retour à l’entraînement intriguent, quand elles n’inquiètent pas. Des approximations ont créé des incompréhensions et perturbé le travail de l’équipe des kinés. « Plusieurs exemples viennent étayer ces difficultés. Le dernier en date est celui de Marquinhos, qui s’est blessé à un tendon d’Achille à Nantes (2-0) le 17 février. Son club avait dans un premier temps évoqué un problème à un mollet puis annoncé que le capitaine reprendrait l’entraînement trois jours avant le 8e de finale retour de Ligue des champions (2-1) face à la Real Sociedad, le 5 mars. Depuis, le Brésilien n’a toujours pas rejoué, et sa présence dimanche pour le Classique reste incertaine, même s’il a participé aux deux derniers entraînements. » A-t-on mis la pression sur le staff médical pour que Marquinhos soit rétabli pour la C1 ? Cette hypothèse circule en interne, avance l’Equipe. Autre exemple, la blessure au pied de Marco Asensio début septembre. Le PSG avait communiqué sur une période de soins de deux semaines, minimum. Mais l’international espagnol a finalement été absent des terrains deux mois. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville avec la France, il était annoncé forfait pour la fin d’année 2023. Le titi avait finalement repris la compétition deux semaines plus tard. « Il a fallu l’intervention d’Hakim Chalabi, le directeur médical du club, pas présent au quotidien à Poissy, pour revoir le diagnostic et le délai de reprise de Zaïre-Emery« , indique le quotidien sportif. Ces errements, en plus d’avoir créé des difficultés en interne au sein du staff médical, ont pour conséquence que les joueurs parisiens n’hésitent pas à consulter à l’extérieur, notamment des médecins ou des kinés, pour prendre un avis supplémentaire sur certaines pathologies. Si cette pratique n’est pas totalement nouvelle, elle s’est accentuée depuis le début de saison, conclut l’Equipe.