Vu et lu dans la presse hexagonale ce lundi 15 novembre 2021. La lourde défaite des Féminines du PSG (1-6) face à l’OL dans le choc de la D1 Arkema, les barrages pour le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira après le revers face à la Serbie, et Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde actuellement ?

Dans son édition du jour, L’Equipe met sur sa Une la large défaite de l’équipe féminine du PSG face à l’OL (1-6) dans le choc de la 8e journée de D1 Arkema. Après une semaine marquée par la révélation de l’agression subie par Kheira Hamraoui et la garde à vue de plusieurs heures d’Aminata Diallo, « on se demandait dans quel état mental les Parisiennes allaient se présenter sur la pelouse du Groupama Stadium. » Et les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont vécu un début de match cauchemardesque avec deux buts encaissés et une expulsion d’Ashley Lawrence après seulement 26 minutes de jeu. Pour une équipe qui n’avait encaissé aucun but cette saison, la défense des Rouge & Bleu a craqué en seconde période pour un score final de 6 à 1 pour l’OL. Malgré les demandes de report du PSG, refusées par la FFF, les absences de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ont pesé lourd avec la titularisation d’Elisa De Almeida en sentinelle pour compenser. « On a deux numéros six, qu’on a relancées, qui ont dû travailler pour revenir. Depuis, tout est parti en vrille. Il fallait trouver une solution, c’est la joueuse qui me semblait la plus apte à jouer dans ce rôle. Elle ne fait pas le match qu’on attendait d’elle car elle était très touchée, pas une fille autour d’elle n’a répondu présent », a déclaré le coach parisien après le match. Avec ce succès, l’OL prend trois points d’avance en tête du classement.

Les notes des Parisiennes (L’Equipe) : Votikova 3 – Lawrence (non notée), Ilestedt 2, Dudek 3, Karchaoui 4 – Geyoro 3, De Almeida 3, Däbritz 3 – Diani 2, Katoto 4, Baltimore 3 (Bachmann 3)

Le quotidien sportif revient également sur la sensation de ce dimanche soir lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Opposé à la Serbie, le Portugal pouvait se qualifier pour le Mondial en cas de victoire ou match nul. Mais la Seleção s’est inclinée dans les dernières minutes (1-2) et devra passer par les barrages « sous forme de tournoi à quatre en mars. » Titulaires, les deux Parisiens, Nuno Mendes et Danilo Pereira, n’ont pas brillé lors de ce match. Sur l’égalisation serbe, le milieu parisien a légèrement détourné la frappe de Tadic, qui a ensuite provoquée une grosse faute de mains de Rui Patricio. Après l’heure de jeu, Danilo Pereira est passé dans une défense à trois aux côtés de José Fonte et Ruben Dias. De son côté, Nuno Mendes a grandement souffert et « a perdu confiance au point de créer plus de danger dans sa propre surface que chez l’adversaire, et bien des entraîneurs l’auraient extrait de ce piège malgré l’absence de spécialiste de son poste sur le banc », explique L’Equipe. Avec ce succès, la Serbie a obtenu son ticket pour le Mondial au Qatar.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en Une Kylian Mbappé et sa forme étincelante du moment. Le quadruplé de l’attaquant du PSG face au Kazakhstan (8-0) a été longuement commenté par la presse européenne et le quotidien se demande si le joueur de 22 ans « est en ce moment le meilleur joueur du monde ? » Une réponse qui dépend évidemment des goûts de chacun. Si certains continuent de mettre au-dessus Leo Messi et Cristiano, Mohamed Salah, Karim Benzema ou encore Robert Lewandowski sont préférés par d’autres. De son côté, l’attaquant parisien réalise un bon exercice 2021-2022, après un été tumultueux, et il « s’est imposé depuis le début de saison comme le leader de l’attaque du PSG. » De plus, le champion du monde 2018 semble avoir fluidifié son jeu et affiche quelques nouvelles qualités comme son jeu de tête. Pour Olivier Rouyer, il n’y a pas meilleur que Mbappé actuellement. « Pour le moment, il est devant tous les autres. Il a réalisé samedi un exploit extraordinaire qui confirme qu’il est toujours en progrès et qu’il maîtrise de mieux en mieux son football de haut niveau. » De plus, l’attaquant parisien semble profiter des présences de Karim Benzema en sélection et de Leo Messi en club et en même temps « il apparaît comme celui qui facilite le plus leur intégration dans leur nouveau monde. » Enfin, Le Parisien rappelle que ses équipes « ne sont articulées autour de lui » comme ça peut être le cas pour Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski. Le Français semblent les dominer « dans la capacité à créer du jeu et à se multiplier. »

Le quotidien francilien revient également sur la large défaite des Féminines du PSG au Groupama Stadium face à l’OL (1-6). Après la rencontre, l’entraîneur des Parisiennes a pesté contre le non-report de cette rencontre suite aux récents évènements extra-sportifs survenus au sein du groupe. « L’équipe a été très entourée depuis quelques jours par une cellule psychologique indépendante qui avait trouvé le groupe très touché, d’ou la réflexion du club de demander le report. Le championnat a certainement été faussé ce soir. » Avec cette défaite, les Parisiennes comptent désormais trois points de retard sur leur rivale et ont encaissé par la même occasion les six premiers buts de leur saison.