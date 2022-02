Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 février 2022. L’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit loin des Rouge & Bleu, les performances inquiétantes de Mauro Icardi, le mercato de Layvin Kurzawa et le calendrier plus allégé.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la situation de Mauricio Pochettino au PSG. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2023, le coach argentin devrait quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Avec déjà deux titres perdus (Trophée des Champions et Coupe de France), les objectifs du PSG se concentrent désormais sur la Ligue 1 et la Ligue des champions. Mais les dirigeants parisiens ont bien conscience que Mauricio Pochettino n’est pas l’homme du projet et « lui ont cherché un successeur dès ce mois de janvier », en vain. Déjà envieux de rejoindre Manchester United il y a quelques mois, l’ancien de Tottenham fait toujours partie des prétendants pour occuper le banc des Red Devils la saison prochaine. Ainsi, selon les informations de LP, la direction du PSG « a tenté en vain de débarquer le technicien argentin cet hiver, à mi-saison. Encore en janvier, elle a insisté auprès d’entraîneurs pour les convaincre de s’asseoir sur le banc parisien. » Cependant, l’opération Zinedine Zidane n’a pas abouti car l’ancien du Real Madrid ne voulait pas arriver dans ce contexte, en jouant face à son ancien club en Ligue des champions. De plus, « le fonctionnement interne au PSG et les contours de l’effectif ne lui conviennent pas à ce stade. » Ainsi, Mauricio Pochettino devrait toujours occuper le banc ces prochains mois et l’effectif parisien reste concentré sur les autres enjeux de la saison, surtout que le choc face au Real Madrid (15 février / 9 mars) approche à grand pas.

Le quotidien francilien évoque également la saison très difficile de Mauro Icardi. Alors qu’il fêtera ses 29 ans le 19 février prochain, l’Argentin voit ses chiffres faiblir depuis son arrivée au PSG à l’été 2019. Après une première saison à 20 buts puis la suivante à 13, l’ancien de l’Inter affiche aujourd’hui un maigre bilan de 5 réalisations (en 1.254 minutes). Face à l’OGC Nice ce lundi, le numéro 9 était aligné pour la 13e fois en tant que titulaire mais son bilan a été famélique pendant ses 64 minutes sur le terrain. Seulement 6 ballons touchés, dont celui du coup d’envoi, soit « le pire total pour un joueur ayant disputé plus de 45 minutes d’une rencontre avec Paris depuis qu’Opta dispose de cette donnée toutes compétitions confondues (2014-2015). » Un bilan qui inquiète l’ancien Parisien, Mickaël Madar. « C’est hyper inquiétant. C’est même alarmant. J’ai l’impression que ce n’est plus le même joueur (…) Il est souvent mal positionné. Il n’est pas avare d’efforts mais tu as l’impression qu’il est toujours à contre-courant et jamais là où il faut. »

Enfin, Le Parisien se demande si le calendrier plus allégé du PSG pourrait être bénéfique avant le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. En effet, avec leur élimination en huitièmes de finale de Coupe de France, les Rouge & Bleu disputeront un match en moins (les quart de finale de Coupe prévus le 9 février) avant le choc européen au Parc des Princes le 15 février. Une bonne nouvelle au niveau de la fraîcheur physique mais moins « pour les automatismes et les joueurs en manque de rythme. » En effet, face à la pauvreté de ses prestations, le club de la capitale « ne semble pas vraiment en mesure de se priver d’un rendez-vous plus que nécessaire dans le processus de mise à niveau des chocs au sommet. » De plus, le manque de rythme de certains joueurs, comme Leo Messi, peut également être préjudiciable avant ce match face aux Madrilènes.

De son côté, L’Equipe revient également sur l’avenir de Mauricio Pochettino et les objectifs qui lui restent avec le PSG. L’élimination en Coupe de France ne change pas grand chose pour l’Argentin, qui va jouer son futur sur la Ligue des champions. À deux semaines du match aller face au Real Madrid, « aucune révolution de palais n’est à attendre, ni même aucune réflexion en cours jusqu’à ce rendez-vous capital. » Cependant, l’Argentin perd encore un peu de crédit aux yeux des dirigeants. En treize mois sur le banc des Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino « a davantage perdu de titres qu’il n’en a gagnés malgré un effectif de premier ordre. » De plus, ses difficultés à faire briller son équipe n’échappent pas aux décideurs parisiens ni aux observateurs « qui mettent régulièrement en cause son management. » Concernant son avenir au PSG, l’ancien de Tottenham ne se fait pas d’illusion « sur la suite de son aventure au-delà de l’été prochain » et l’aurait même confié en privé à ses proches.

Lors de son arrivée en janvier 2021, « il est tombé de haut sur pas mal d’aspects du fonctionnement du club, et sa relation avec le directeur sportif Leonardo n’est pas la plus chaleureuse qui soit. » Cependant, rien n’est encore acté sur son avenir, assure-t-on en interne. Son futur « dépendra plus que jamais du parcours en Ligue des champions. » Ainsi, si le PSG parvient à atteindre la finale de Ligue des champions à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain « difficile de croire que l’Argentin serait sacrifié. » Mais une élimination précoce pourrait changer pas mal de choses au sein du club, aussi bien au niveau du coach que « pour d’autres postes à responsabilité. »

Le quotidien sportif fait également le point sur le mercato de Layvin Kurzawa et les intérêts des clubs à son égard. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu, le joueur de 29 ans se devait de trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal. « Il a été proposé à toutes l’Europe du football, peu ou prou, mais soit parce que les clubs n’étaient pas intéressés, soit parce que lui ne l’était pas de son côté », il est finalement resté à Paris. Il a notamment été proposé à Bordeaux et le LOSC en cette fin de période des transferts. Les dirigeants des Girondins auraient voulu un prêt qui devient payant en cas de maintien, mais ils ne souhaitaient pas prendre en charge le salaire du joueur, même en partie, qui s’élève à 500.000 euros brut mensuel, selon L’Equipe. Désireux de voir son joueur partir, le PSG « n’était pas non plus disposé à régler l’addition en intégralité. » De son côté, le latéral gauche n’était pas favorable à rejoindre un club qui luttait pour ne pas descendre. Ainsi, « la perspective de rejoindre le LOSC lui semblait plus alléchante. »

Alors qu’il avait refusé de quitter Paris l’été dernier, Kurzawa n’était cette fois-ci pas contre un départ mais pas n’importe où ni à n’importe quel prix. L’autre choix intéressant était un départ en Angleterre où un seul club s’est manifesté, West Ham. Mais, le club londonien n’a pas réussi à se séparer de son joueur, Arthur Masuaka. Dernier espoir, une porte de sortie vers la Turquie, dont le mercato ferme ses portes le 8 février.