Revue de Presse PSG : LdC, Kolo Muani, Zaire-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 décembre 2023. Comment le PSG peut s’améliorer avant les huitièmes de finale de Ligue des champions, le match manqué de Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery déjà indispensable…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande quelles sont les axes d’amélioration du PSG de Luis Enrique jusqu’aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain. Après la qualification sur la pelouse du Borussia Dortmund, le coach parisien a affirmé que sa formation sera beaucoup plus forte dans deux mois. Avec seulement 8 points glanés dans ce groupe et une deuxième place, ce discours a pour objectif de rassurer les supporters parisiens et, peut-être aussi, de forger une certitude en interne. Reste à savoir comment cet effectif peut s’améliorer lors des deux prochains mois. Premièrement, le mercato hivernal (du 1er au 31 janvier 2024) pourrait permettre d’étoffer le groupe parisien. « On peut penser, par exemple, à un milieu au profil plus créatif ou, à l’inverse, à un joueur d’impact qui offrirait plus de garanties. Mais ce n’est pas la tendance pour le moment et si le champion de France se montre actif, ce sera à dose homéopathique », explique L’E. Le board parisien, satisfait des finances du club, ne recrutera pas coûte que coûte. Selon la durée d’indisponibilité de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz, le PSG pourrait alors se montrer actif sur le marché des transferts pour se renforcer en défense et au milieu de terrain. « Pour résumer, il y a peu de chances que le club de la capitale enregistre des renforts de dimension internationale. »

L’autre point qui permettra au PSG de s’améliorer est de confirmer le style de jeu de Luis Enrique. Avec ses forces actuelles, cette formation parisienne est plus à l’aise en transition. Cependant, le technicien espagnol ne compte pas revoir ses plans de jeu et « la progression passera donc par le peaufinage d’automatismes, l’assimilation des préceptes, la quête d’une connexion collective plus efficiente. » Les Parisiens enchaîneront deux mois de compétition où ils pourront peaufiner les automatismes et relancer une machine offensive en panne de confiance. Après la qualification, le président, Nasser al-Khelaïfi, a rappelé que l’équipe était très jeune et qu’elle a été restructurée avec des grandes perspectives devant elle. Autre donné qui pourra permettra aux Rouge & Bleu de s’améliorer avant les huitièmes de finale de Ligue des champions, la réintégration des blessés de longue date. Les retours de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes « pourraient redéfinir une grande partie des équilibres derrière. » Le profil du défenseur français (vitesse, défense en avançant, qualité de relance) colle avec les principes de jeu de Luis Enrique. Alors que son retour était espéré au mois de décembre, il ne devrait finalement pas revenir en 2023. « Peut-il être prêt et surtout performant entre février et mars ? C’est aujourd’hui une réelle énigme, ouvrant des interrogations sur un potentiel recrutement. » Le retour de Nuno Mendes pourra dans un premier temps permettre à Lucas Hernandez d’être réutilisé au poste de défenseur central. Mais le Portugais, grâce à son profil offensif, va aussi complètement modifier les répartitions des attaques parisiennes.

Le quotidien sportif revient également sur le match manqué de Randal Kolo Muani au Signal Iduna Park. Titularisé pour la sixième fois en Ligue des champions, l’international français a une nouvelle fois déçu, en manquant deux grosses occasions de but. Depuis sa signature au PSG, le natif de Bondy « donne surtout le sentiment de peiner à digérer son transfert et ses coulisses, et cela se ressent sur le terrain. » Trois mois après son arrivée, l’ancien de l’Eintracht Francfort compte seulement 5 buts et 2 passes décisives en 16 matches et peine à se montrer influent dans le jeu de son équipe. Pourtant, Luis Enrique lui a souvent accordé sa confiance, soit à la pointe de l’attaque soit sur l’aile droite, mais l’attaquant de 25 ans a souvent déçu. « Kolo Muani aura été au mieux brouillon, au pire introuvable. » Jusqu’au déplacement à Dortmud, le Français touchait en moyenne 25 ballons et 1 tir par match. Mais face au BVB, il a été plus sollicité (55 ballons touchés) et a surtout manqué de justesse dans ses frappes et transmissions. Avec le retour d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani n’a pas su saisir la chance donnée par Luis Enrique. Surtout qu’une statistique ne soigne pas son statut de titulaire : sur les quatre buts qu’il a marqués en Championnat, trois le furent à la suite d’une entrée en jeu (Rennes, AS Monaco et Nantes). « Pour le moment, Kolo Muani a davantage le profil d’un supersub au PSG que celui d’un membre à part entière du onze de départ », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi les axes d’amélioration du PSG jusqu’aux prochaines échéances européennes. Jusqu’à présent, le club de la capitale semble moins dangereux en attaque que par le passé (seulement 9 buts inscrits en phase de poules), trop imprécis dans la zone de vérité et peu rassurant en défense. Mais, le PSG possède au moins un joueur fort par ligne avec Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé, constate LP. « Cela ressemble à une colonne vertébrale même s’il avait mieux valu un défenseur central qu’un arrière droit dans cette architecture. » Luis Enrique estime que sa formation sera plus forte en février prochain. « Le corps et surtout la tête vont garder en mémoire la nature de ces joutes, où le ballon brûle très vite, où les espaces se réduisent donc les décisions à prendre s’accélèrent. » Certains joueurs ont donc profité de cette phase de groupes pour emmagasiner de l’expérience à l’image de Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani, Vitinha ou encore Gonçalo Ramos.

De plus, la formation parisienne est jeune et a connu de nombreux changements lors du mercato estival. Face au Borussia Dortmund, cinq recrues étaient alignées au coup d’envoi (Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Lee Kang-In, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani), tandis que Warren Zaïre-Emery n’était pas un titulaire la saison passée. C’est une équipe jeune dans l’âge et le vécu. « Elle ne peut que s’améliorer en deux mois, dans la connaissance mutuelle et dans la digestion des principes de Luis Enrique, un technicien que l’effectif apprécie. » L’autre axe d’amélioration sera de mieux épauler Kylian Mbappé en attaque. Même s’il a peu pesé dans les matches décisifs de Ligue des champions, le meilleur buteur du club ne bénéficie pas du même talent autour de lui que par le passé. « C’est voulu : Paris a choisi d’abandonner sa politique de stars (Neymar, Leo Messi, Marco Verratti) et de semi-vedettes (Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler) pour façonner un onze plus collectif avec moins d’ego et de divas. Moins de talent, surtout, pour l’instant », constate LP.

Reste désormais à savoir quels sont les joueurs qui se révèleront pour prendre plus d’ampleur dans cette équipe parisienne. Warren Zaïre-Emery en est un mais il en faudrait d’autres et Marco Asensio a le profil pour, selon Le Parisien. Cependant, Kylian Mbappé ne doit pas s’exonérer de ses nombreux ratés et devra retrouver ses qualités. Le PSG peut aussi profiter du mercato d’hiver pour s’améliorer. D’après LP, les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un milieu de terrain expérimenté. Un CV un peu plus fourni et une vision du jeu plus clairvoyante bonifieraient ce domaine où seul Zaïre-Emery paraît indiscutable. Cependant, les bonnes affaires en hiver se réalisent souvent tardivement, lors de la deuxième quinzaine de janvier, et le joueur devra rapidement s’acclimater à son nouvel environnement.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Warren Zaïre-Emery. À 17 ans et 9 mois, le Titi ne cesse d’impressionner et est déjà indispensable à l’image de sa prestation face au Borussia Dortmund (1-1) où il aura permis au PSG de se remettre dans le bon sens, grâce à son but, pour une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pourtant, il y a encore quelques jours, sa présence au Signal Iduna Park n’était pas prévue en raison de son entorse à la cheville qui devait l’éloigner des terrains jusqu’à début 2024. Et aujourd’hui, on se demande où serait le PSG si son néo-international français n’était pas sur la pelouse du BVB mercredi. Après son but, « il y avait tout dans son geste, l’attitude, la force et la volonté d’envoyer un message à ses partenaires en allant chercher le ballon au fond des filets pour le ramener dans le rond central. » En un laps de temps, Warren Zaïre-Emery est devenu indispensable au PSG. Match après match, il montre une constance à très haut niveau. Outre sa faculté à récupérer les ballons, WZE se projette aussi vers l’avant et a une qualité de percussion que les autres milieux parisiens n’ont pas. Avec 1 but et 3 passes décisives, il est le joueur le plus décisif de son équipe en phase de groupes. « Le natif de Montreuil est à la fois performant à la passe, dans son jeu sous pression et exprime un tempérament bluffant qui traduit parfaitement la place qu’il a su prendre au sein de l’équipe », résume LP. Le PSG compte profiter encore longtemps de son Titi en lui proposant un nouveau contrat. « Pour cela, des discussions ont démarré avec son entourage depuis plusieurs mois et, même si elles n’ont pas encore accouché d’un accord total, la volonté du joueur est de rester à Paris, son club de cœur. Tout est mis en œuvre pour qu’il prolonge, au mieux en début d’année prochaine. »