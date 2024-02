Revue de Presse PSG : le duo Hakimi-Dembélé, Lille…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 10 février 2024. Achraf Hakimi-Ousmane Dembélé, le duo qui change tout, Lille, dernière escale avant la Real Sociedad…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le couloir droit très performant du PSG avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Le quotidien francilien explique qu’après avoir beaucoup penché à gauche avec Nuno Mendes, Neymar et Kylian Mbappé, le jeu du club de la capitale penche désormais à droite. « Si la récente émergence de Bradley Barcola a un peu rééquilibré la provenance du danger, le point de gravité du PSG se situe tout de même sur cette aile droite. » Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, c’est le duo qui s’est imposé comme l’une des nouvelles armes offensives du PSG, « grandement dépendant du rendement du Marocain et du Français depuis l’arrivée de Luis Enrique« , avance le quotidien francilien. Ce dernier indique que le coach du PSG a choisi de fortement responsabiliser les deux joueurs. « Après s’être logiquement cherchés, les deux hommes ont fini par nouer une vraie relation technique sur le terrain, similaire à celle partagée en dehors. » Sur les phases offensives du PSG en Ligue 1, Hakimi et Dembélé sont les joueurs les plus responsabilisés avec 35 ballons touchés en moyenne pour le latéral droit, et 42 pour l’attaquant. « Cette influence dans le dernier tiers du terrain se traduit aussi par le nombre de passes décisives. Cinq pour Hakimi et neuf pour Dembélé. » Ce qui fait surtout la force de cette association, c’est sa complémentarité et son côté imprévisible, lance le quotidien francilien. « Luis Enrique a fait le choix d’offrir une grande liberté à l’ancien de l’Inter capable d’évoluer comme latéral, ailier ou de s’immiscer au milieu pour participer à l’élaboration du jeu. » Dans le même temps, Ousmane Dembélé se charge d’apporter sans cesse ce déséquilibre et son sens de l’élimination toujours difficilement contrôlable pour les adversaires, conclut Le Parisien.

A voir aussi : Luis Enrique : « Nous pensons à la Ligue des Champions », avant PSG / LOSC

De son côté, l’Equipe évoque la rencontre entre le PSG et Lille ce soir, dernière escale avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Cette rencontre contre un LOSC ambitieux est « une répétition bienvenue pour une équipe qui n’a pas levé tous les doutes« , avance le quotidien sportif. Au sortir d’une double confrontation avec Brest qui n’a pas levé tous les doutes, Luis Enrique voit se profiler le quatrième du Championnat presque avec gourmandise, lance l’Equipe. « La pelouse du Parc des Princes va voir s’affronter les deux équipes qui affichent la plus haute possession de balle depuis le début de saison (65,5 % pour le PSG, 57,8 % pour le LOSC) et celles qui effectuent le plus de passes par match (680 côté PSG, 545 à Lille). » Du haut de ses huit points d’avance sur Nice en tête de la L1, Paris peut voir venir mais Luis Enrique espère se servir de cette opposition comme d’un marchepied vers mercredi, avance le quotidien sportif. « Entre les lignes, on décode qu’il devrait procéder à quelques légères modifications dans son onze de départ. » Si Warren Zaïre-Emery est assuré d’être titulaire contre la Real Sociedad, Vitinha, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz se disputent les deux autres places. Même si Kylian Mbappé est annoncé opérationnel par son entraîneur, il pourrait débuter sur le banc. « Ces dernières heures, l’idée était de ne prendre aucun risque et de le ménager au coup d’envoi, même si on n’est jamais à l’abri d’une surprise avec le coach espagnol« , conclut l’Equipe.