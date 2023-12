Revue de Presse PSG : Le Havre, Tenas, Donnarumma, Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 décembre 2023. La victoire face au Havre (0-2) en infériorité numérique, la première réussie d’Arnau Tenas, la mauvaise phase de Gianluigi Donnarumma, la blessure de Fabian Ruiz et ses conséquences pour le mercato hivernal…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse du Havre (2-0) à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Rapidement réduits à dix après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma (10′), les Parisiens ont pris leurs distances au classement. « Ses matches ne sont pas toujours des démonstrations de force et de domination, mais Paris a une telle marge sur la majorité de la concurrence qu’il peut se permettre de jouer en infériorité numérique pendant près d’une heure et demi (temps additionnel compris), perdre l’un de ses milieux (Fabian Ruiz) après six minutes de jeu et s’imposer sans trembler. » Kylian Mbappé avait encore débloqué la situation en inscrivant son 15e but en championnat. De son côté, le HAC a eu les occasions d’égaliser mais a manqué de talent dans le dernier geste, aussi en grande partie grâce à un Arnau Tenas vigilant. L’Espagnol « n’était pas chaud, mais il a été vigilant, concentré, tonique, soucieux d’être toujours bien placé et précis dans toutes ses relances », constate L’E.

Le portier espagnol a réussi ses débuts en multipliant les parades. L’ancien de la Masia a profité d’un concours de circonstance pour connaître son premier match avec le PSG. Et il a démontré qu’il était prêt mentalement dès ses premières prises de balle. Mais, c’est surtout en seconde période que le portier de 22 ans a brillé en multipliant les parades. Une première réussie, d’autant plus qu’il s’agissait de sa première apparition dans l’élite, après avoir gravi les échelons avec les équipes jeunes du FC Barcelone. Mais cet été, il a finalement décidé de rejoindre libre le PSG de Luis Enrique, avec lequel il partage le même agent, sans pour autant connaître son rôle avec certitude en raison de la présence de Keylor Navas. « Je ne sais pas si je suis venu ici comme numéro 2, 3 ou 4. J’essaie juste de donner le meilleur pour l’équipe, d’être préparé à tout. Si on me donne une minute, c’est une minute. Si c’est cinq, c’est cinq. Si je dois jouer comme aujourd’hui (dimanche) parce qu’il y a eu une expulsion, je le fais », a-t-il déclaré en marge de la victoire au Havre. Reste désormais à savoir si cette performance lui ouvre d’autres perspectives. En tout cas, Arnau Tenas a marqué des points et « pose un peu plus sa candidature auprès d’un entraîneur qui n’ignore rien de ses qualités », assure L’E.

En revanche, Gianluigi Donnarumma a encore vécu un match difficile. Après sa relance manquée face à l’AS Monaco (5-2) et sa faute de main contre Newcastle (1-1), le portier italien a vécu une semaine très compliquée avec sa sortie désastreuse face au Havre (0-2) qui lui a valu un carton rouge après dix minutes de jeu. Même si cette nouvelle erreur n’a pas de conséquence pour son équipe, « elle contribuera un peu plus à nourrir les doutes qui l’escortent à chaque fois qu’il commet une boulette », rapporte L’Equipe. Avant, cela se résumait seulement à son jeu au pied, mais désormais les doutes commencent aussi à surgir sur d’autres aspects de son jeu. « Depuis dimanche, ils concernent sa capacité à gérer les moments de sa carrière où Donnarumma sera sous une pression aussi intense qu’actuellement. » Mais après la rencontre, Luis Enrique a tenu à défendre son gardien : « Il n’y a pas de problème avec Gigio. Cette action relève davantage d’un problème de la ligne défensive que du gardien. Et c’est moi qui demande au gardien de couvrir donc s’il y a un responsable, c’est moi. La plupart du temps, cela se passe bien. Quand cela ne se passe pas bien, le problème vient de moi. Gigio a fait ce que je lui ai demandé. » Le technicien espagnol laisse ainsi entendre que le statut de son gardien ne sera pas discuté. Gianluigi Donnarumma reste le portier numéro 1 et devrait bien tenir sa place face au Borussia Dortmund, le 13 décembre prochain, dans un match décisif pour l’avenir européen du PSG.

Enfin, le quotidien sportif évoque la blessure de Fabian Ruiz, qui a rapidement quitté ses partenaires au Stade Océane ce dimanche. L’Espagnol s’est blessé à l’épaule après un duel aérien anodin. Soigné sur le bord de la pelouse, il a semblé perdre connaissance avant d’être évacué sur civière. Il souffre d’une luxation de l’épaule droite sans fracture. Des prochains examens détermineront sa durée d’indisponibilité, a précisé le PSG dans un communiqué médical. L’ancien du Napoli montait en puissance et compensait l’absence de Warren Zaïre-Emery. Et en fonction de l’indisponibilité de l’Espagnol, « une réflexion a déjà été lancée hier au sein des champions de France pour envisager un renfort dans ce secteur, où Luis Enrique veut avoir du choix », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire du PSG en infériorité numérique face au Havre (0-2). Et le club de la capitale, rapidement réduit à dix, a montré du caractère. « En Normandie, son abnégation et sa faculté à faire dos rond lui ont permis de s’imposer (0-2), cinq jours après le miracle de la Ligue des champions où l’assistance vidéo et son absence de renoncement l’ont poussé à arracher le nul (1-1) en Coupe d’Europe. » Après la rencontre, Luis Enrique a exprimé sa fierté : « Je suis très, très fier. Fier de la mentalité et de la capacité d’adaptation de l’équipe. Fier de l’esprit d’équipe. On a été obligés de plus défendre et on a très bien défendu. » Avec un onze expérimental au coup d’envoi, le PSG a fait preuve d’un dévouement collectif, en procédant en transitions rapides. Un bel état d’esprit qui permet aux champions de France d’enchaîner un septième succès de rang en Ligue 1. Danilo Pereira et Arnau Tenas ont suppléé à la perfection « un défenseur fébrile depuis plusieurs mois (Marquinhos) et un gardien en surchauffe, auteur de trois boulettes en trois apparitions », constate LP. Et avec la blessure de Fabian Ruiz, il faudra trouver un autre milieu de terrain pour les prochaines rencontres. « Luis Enrique peut continuer avec le trident qui s’est ébroué au stade Océane — Manuel Ugarte, Vitinha et Lee Kang-in — mais peut aussi insuffler du sang neuf avec Marco Asensio voire Carlos Soler. »

Enfin, le quotidien francilien met en avant la performance d’Arnau Tenas. Après la rencontre, le portier espagnol était aux anges au moment d’analyser sa performance. Lancé dans le bain après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma, le gardien de 22 ans a réalisé ses premiers pas dans le monde professionnel. « L’expulsion de Donnarumma a permis à son jeune remplaçant, de prouver qu’il était, en cas de besoin, une doublure plus que crédible dans le rôle de dernier rempart. » Arrivé libre du FC Barcelone cet été, Arnau Tenas a signé un contrat jusqu’en 2026 avec le PSG et il a prouvé à ses dirigeants qu’ils ne s’étaient pas trompés. Face au 22 tirs du Havre ce dimanche, l’Espagnol a réalisé 7 arrêts et a permis au PSG de revenir avec les trois points de Normandie. Reste désormais à savoir s’il pourra confirmer face au FC Nantes ce week-end. Si les douleurs au dos de Keylor Navas persistent, Arnau Tenas devrait enchaîner lors de la réception des Canaris. Si la presse espagnole faisait état d’un possible prêt cet hiver, l’ancien de la Masia a répondu avec sa bonne humeur : « Je pense au match de la semaine prochaine et c’est tout. Si on me donne des matchs à jouer, je jouerai. Là, je travaille et j’apprends beaucoup dans cette équipe qui est pour moi, l’une des meilleures du monde. »