Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 11 janvier 2022. Le bricolage et les difficultés du PSG au milieu de terrain, les dernières belles prestations de Xavi Simons et Édouard Michut, Neymar confiant pour sa présence face au Real Madrid, les Rouge & Bleu plus intéressés par Ousmane Dembélé et des tags sur la fresque géante de Kylian Mbappé à Bondy.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’un des points faibles du PSG lors du match face à l’OL (1-1) : le milieu de terrain. Comme souvent, le club de la capitale est apparu en difficulté dans ce secteur de jeu. Pourtant, certaines solutions existent à l’image des entrées en jeu d’Édouard Michut et Xavi Simons ainsi que le repositionnement de Marco Verratti devant la défense. Mais, « le problème du PSG, c’est d’en être arrivé au point que l’entrée en jeu de ses jeunes pousses, un soir de janvier 2022 au Groupama Stadium, apparaisse comme la perspective la plus réjouissante de ces dernières semaines. » Les autres milieux de terrain des Rouge & Bleu (Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum) ne sont pas apparus indiscutables dans le onze de Mauricio Pochettino. Pour l’ancien Parisien Vikash Dhorasoo, il faut surtout que le PSG arrête de chercher le Thiago Motta bis. « Quand on n’a pas les joueurs, on n’a pas les joueurs. Tous les entraîneurs se sont obstinés avec ce truc-là. Pochettino aussi. Mais, en même temps, ils sont premiers du championnat. Et fort logiquement (…) Leur système à trois n’est pas le bon. Ils insistent avec quelqu’un devant la défense alors qu’en fait ils pourraient jouer à deux. »

Le quotidien francilien met également en avant les belles prestations de Xavi Simons et Édouard Michut la semaine passée. Le Néerlandais avait été auteur d’une passe décisive lors de la large victoire face à Vannes en Coupe de France (4-0) tandis que le Français a également offert l’égalisation à Thilo Kherer contre l’OL (1-1). « À peine âgées de 18 ans, les deux jeunes pousses du centre de formation marquent les esprits en ce début d’année, et justifient les demandes pressantes de certains fans parisiens qui réclament leur présence. » Les deux Titis ont notamment apporté un nouvel élan à l’équipe parisienne lors de leur entrée en jeu face aux Gones, une bonne surprise alors qu’ils disputaient leurs premières minutes en Ligue 1 avec les Rouge & Bleu cette saison.

Enfin, Le Parisien rapporte que la fresque géante de Kylian Mbappé à Bondy a été vandalisée. Deux tags visant l’international français « et l’ancienne maire socialiste Sylvine Thomassin sont apparus ce week-end. Des insultes liées à la campagne des élections municipales partielles qui se dérouleront fin janvier dans la commune. » L’inscription « Mbappé tes mor » (sic) a été taguée envers le Parisien. Par le passé, Kylian Mbappé s’était déjà affiché aux côtés de l’ancienne maire Sylvine Thomassin, qui connaît bien la famille de l’international français.

De son côté, L’Equipe fait également un focus sur le milieu de terrain du PSG. Face à l’OL, le club de la capitale « n’a toujours pas trouvé une organisation stable dans un secteur pourtant crucial pour la maîtrise et l’équilibre. » Ce manque de cohésion se ressent notamment avec les différentes positions occupées par Georginio Wijnaldum face à l’Olympique Lyonnais. Le Néerlandais a occupé le poste d’ailier droit puis a été replacé en relayeur gauche et droit. Depuis le départ de Thiago Motta (2018), « Paris n’a jamais trouvé l’héritier du métronome italo-brésilien dans ce secteur clé. » Après plusieurs mercatos, il manque toujours ce profil technique et créatif pour accompagner Marco Verratti au milieu de terrain. Et le mercato hivernal ne devrait toujours pas combler ce manque car « la situation financière du club (au moins 200M€ de pertes prévisionnelles avant ventes) et le contexte général font qu’il apparaît peu probable de dénicher une telle pépite ce mois-ci. » Pourtant, Georginio Wijnaldum aurait pu être considéré comme le chaînon manquant dans l’entrejeu des Rouge & Bleu, mais l’ancien de Liverpool semble perdu sur le terrain. De plus, en raison des absences et blessés, Mauricio Pochettino n’arrive pas à installer un onze type pour affiner les automatismes. « Depuis début octobre, le PSG a aligné douze organisations différentes au milieu en douze matches de Ligue 1. »

Le quotidien sportif donne des nouvelles de Neymar Jr, qui est de retour à Paris depuis dimanche soir. Blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier, le numéro 10 parisien se soigne toujours et son retour à l’entraînement est attendu dans environ trois semaines. « Sa convalescence est pour le moment conforme à ce plan de marche » et « il a lâché les béquilles et a commencé à travailler les appuis. » Il est notamment prévu que le Brésilien fasse le déplacement avec le reste de l’effectif pour le stage au Qatar. S’il sera trop juste pour participer à la prochaine trêve internationale avec le Brésil (27 janvier en Équateur et le 1er février face au Paraguay), Neymar Jr reste confiant pour sa présence face au Real Madrid le 15 février prochain en Ligue des champions, « mais le timing s’annonce très serré, tout du moins pour une titularisation. »

L’Equipe consacre également un papier à l’avenir d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, le champion du Monde 2018 est suivi par plusieurs clubs. Un temps intéressé, « le PSG, après réflexion, ne devrait pas se positionner. » Si une prolongation de contrat avec le club catalan est toujours envisageable, l’international français est également suivi de près par Thomas Tuchel et Chelsea.