Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 janvier 2021. La course au titre…

Avec un LOSC à égalité de points (42) en tête du classement après 20 journées. Lille “réussit l’un des meilleurs parcours de son histoire. Seuls les glorieux anciens de l’après-guerre (en 1947-48 et 1949-50) ont fait mieux à ce stade de la compétition. La bande à Christophe Galtier est également en avance sur celle de Rudi Garcia, championne de France en 2011, qui comptait quatre points de moins à son compteur au même temps de passage”, constate La Voix du nord. “En avançant à un tel rythme, Lille peut très bien rester dans la roue d’un PSG moins dominateur cette saison. D’autant que même s’ils ont été nettement moins bien dans le jeu lors de leurs trois derniers matchs, les Lillois ont quand même limité la casse en empochant 6 points sur 9. […] Avec aux manettes Galtier, considéré actuellement comme le meilleur entraîneur français, et des joueurs qui sont de véritables facteurs X, comme Bamba et Yazici, Lille a pour l’instant, sur le papier et dans les faits, l’étoffe d’un champion.“

Mauricio Pochettino “a aligné ses quatre attaquants vedettes pour la première fois depuis son arrivée. Une formule qui pourrait avoir de l’avenir, sous certaines conditions seulement”, explique Le Parisien. “Les choix d’un entraîneur tiennent aussi compte de la gestion du vestiaire, éminemment importante au PSG. […] A Tottenham, Pochettino ne craignait pas d’aligner quatre joueurs à vocation offensive, comme en finale de la Ligue des champions. Ce soir-là, Kane, Alli, Son et Eriksen étaient sur la pelouse. Et c’était aussi le cas en quart de finale aller face à City. Mais Poche pouvait compter sur le travail de replacement de Son et Eriksen sur les côtés. “Cela dépendra de sa capacité à convaincre les quatre de devant d’effectuer les efforts, souligne Alain Perrin. Malheureusement pour lui, il ne dispose pas de beaucoup de matchs pour faire des essais avant le Barça. Il faudra donc que ses attaquants lui démontrent dans leurs attitudes en championnat qu’ils sont capables de répondre à ses attentes.” A moins que le recrutement de Dele Alli, pisté par le PSG lors de ce mercato d’hiver, n’étende le champ de ses possibilités.”

Pas de journal L’Equipe depuis le 8 janvier en raison d’un mouvement social.