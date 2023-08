Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 21 août 2023. Les différents chantiers au PSG, Lee Kang-In replacé dans l’entrejeu, une bataille entre le Qatar et l’Arabie saoudite pour Verratti et Wijnaldum a demandé une résiliation de contrat.

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant les chantiers au PSG après ce début de championnat au ralenti (deux matches nuls) pour les hommes de Luis Enrique. Adepte du 4-3-3, le technicien espagnol utilise finalement un système beaucoup plus complexe que les joueurs doivent encore assimiler. « L’organisation est en réalité asymétrique et évolutive selon les phases de jeu, avec un latéral très haut (Hakimi), un autre défenseur qui porte la balle pour franchir le premier rideau, un ailier intérieur et l’autre excentré, la projection constante d’un relayeur pour étirer le bloc adverse et fixer, un repli défensif en deux lignes de quatre à la perte. » L’ensemble manque encore de fluidité et d’automatismes, ce qui est logique après seulement six semaines de travail en commun. L’autre chantier sera d’uniformiser les états de forme. Les deux premiers matches ont montré que les champions de France ont répondu physiquement. « Les Parisiens sont globalement apparus saignants. Notamment au milieu, où le duo Ugarte – Zaïre-Emery amène de vraies garanties en la matière. » D’autres doivent encore se mettre à niveau comme Kylian Mbappé ou encore Milan Skriniar, qui est apparu en difficulté physiquement après une deuxième partie de saison 2022-2023 marquée par un problème au dos qui l’a éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

L’autre problème à résoudre sera l’utilisation de Gonçalo Ramos. Le Portugais a un profil singulier et est pour le moment pas assez exploité. « Joueur de surface et de tête, il a eu très peu de centres à négocier, alors que cela apporterait de la variété à l’animation offensive et constituerait une arme de plus sur les attaques placées. » Sa présence peut notamment permettre à Kylian Mbappé d’ouvrir des espaces dans la défense. Les deux joueurs ont souvent combiné ensemble face au TFC en seconde période. « Plus mobile que Mauro Icardi, Ramos va aussi soulager le Bondynois sur les phases de repli… », rapporte L’E. Souhaitant avoir un meilleur contrôle sur les matches, Luis Enrique devra donc faire progresser sa formation sur les attaques placées. Mais pour cela, ses joueurs devront se montrer beaucoup plus inventifs. Enfin, le club parisien devra retrouver des repères sur les coups de pied arrêtés suite aux départs de Lionel Messi et Neymar Jr. Face à Toulouse, Lee Kang-In s’est montré précis sur les corners mais cela n’a débouché sur aucune situation dangereuse. Les arrivées de Gonçalo Ramos et Milan Skiniar seront un réel atout dans ce domaine. Dans le secteur défensif, les Parisiens se sont montrés assez solides pour le moment, une bonne impression à confirmer.

Au rayon mercato, le quotidien sportif rapporte que le club qatari d’Al Arabi s’est récemment positionné pour attirer Marco Verratti, poussé vers la sortie par la direction du PSG et pas convoqué lors des deux premiers matches de Ligue 1. « Mais l’équation financière est difficile et les clubs saoudiens ont encore de l’avance », notamment Al-Hilal et Al-Ahli. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’Italien de 30 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Concernant Georginio Wijnaldum, les portes de sortie se font rares. Faisant partie des indésirables, le PSG espère vendre son milieu de terrain contre une somme de 6M€. De son côté, le Néerlandais de 32 ans a demandé à être libéré de sa dernière année de contrat, tout en faisant économiser une partie de son salaire aux Rouge & Bleu. « Un moyen pour l’ancien joueur de Liverpool de s’ouvrir plus de solutions sur le marché. Le PSG a refusé cette proposition », rapporte L’E.

À voir aussi : Les candidats ne se bousculent pas pour Wijnaldum

De son côté, Le Parisien évoque le prochain rôle de Lee Kang-In au sein de l’effectif du PSG. Avec les départs de Lionel Messi et Neymar Jr et possiblement celui de Marco Verratti, le club de la capitale est en manque d’un joueur capable d’organiser le jeu. Lors des deux rencontres de Ligue 1, la formation de Luis Enrique a clairement manqué de créativité dans l’entrejeu avec une possession de balle stérile. La recrue Manuel Ugarte est promis à s’installer en sentinelle avec comme doublure Danilo Pereira lorsqu’il n’évolue pas en défense. Warren Zaïre-Emery est utilisé comme relayeur droit. « Son volume et ses projections semblent déjà intéressants, même s’il n’a pas encore l’envergure nécessaire ni les épaules pour supporter toutes les caractéristiques du milieu de terrain. » Concernant Vitinha, il reste assez neutre sur le terrain et a déjà été baladé à plusieurs postes depuis son arrivée au PSG à l’été 2022 sans réussir à montrer une vision de jeu tranchante.

Et à ce jour, le staff du PSG compte bien faire de Lee Kang-In le dépositaire du jeu parisien, rapporte LP. « À l’avenir, le Coréen devrait naviguer de la gauche vers le centre du milieu pour déclencher des actions conclues par le trio d’attaque qui se dessine à cet instant : Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Gonçalo Ramos en pointe, en fixation. » Reste à savoir si le Sud-Coréen aura les épaules pour initier les attaques et déstabiliser les blocs adverses. À Majorque, c’est au poste de milieu offensif où il a connu un plus grand succès. « Son abattage et son sens de la castagne indiquent qu’il aime le combat, défendre, tacler, des atouts indispensables dans ce nouveau PSG qui se veut plus bondissant à la récupération. » Mais il devra encore s’adapter au niveau physique de la Ligue 1. « Le Coréen a la confiance de Luis Enrique, qui l’apprécie beaucoup. Charge à lui de le faire progresser désormais. » Surtout que les solutions de repli ne sont pas nombreuses. « Dans ce secteur, Paris a décidé ne pas recruter, après l’échec du deal avec Manchester City pour Bernardo Silva. Même en changeant d’avis, le PSG ne disposerait que de quelques jours pour trouver son ‘playmaker’, une denrée rare sur le marché », conclut le quotidien francilien.