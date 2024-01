Revue de Presse PSG : Leny Yoro, Layvin Kurzawa…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 janvier 2024. Lille ne veut pas entendre parler d’un départ cet hiver pour Leny Yoro, une porte de sortie pour Kurzawa…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le dossier Leny Yoro. Pour renforcer sa défense, le PSG aimerait s’offrir les services du prometteur joueur de Lille (18 ans). Auteur d’une très belle saison dans le Nord, il attise les convoitises des plus grands clubs européens depuis de nombreux mois. Le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, le Borussia Dortmund et le PSG sont intéressés et la plupart de ces grandes écuries ont déjà pris contact avec le président de Lille, Olivier Létang, avance le quotidien francilien. En ce qui concerne les Rouge & Bleu, aucun contact formel n’a été établi entre les dirigeants des deux clubs et aucun rendez-vous n’est pour l’heure programmé dans les prochains jours, indique Le Parisien. « Pourtant, l’intérêt du champion de France existe bel et bien. Le joueur est suivi de près par Luis Campos et son envie de tenter le coup dès cet hiver est réelle mais peu réaliste. D’abord parce que Leny Yoro n’a pas encore fait de choix concret concernant son avenir, alors que son contrat se termine en 2025 mais également parce qu’il n’est pas à vendre. »

Le quotidien francilien explique qu’Olivier Létang, le président des Dogues, répète à l’envi depuis plusieurs semaines, en public ou en privé, que sa pépite ne partira pas cet hiver. « À moins que Merlyn Partners, le fonds d’investissement, n’ouvre la porte en cas d’offre qui ne se refuse pas, un départ cet hiver paraît impossible. » Contacté par Le Parisien, l’ancien directeur sportif adjoint du PSG a confirmé son souhait de voir Leny Yoro rester à Lille. « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ! » Le quotidien francilien conclut en expliquant que le PSG fera évidemment partie des candidats qui se mêleront à la bataille pour accueillir Leny Yoro cet été, lui qui est désormais représenté par Jorge Mendes. « Un atout de taille pour négocier avec les plus grands européens dont le PSG. Avec Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou Vitinha, le puissant agent portugais a déjà un beau portefeuille dans la capitale« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque également la situation de Layvin Kurzawa. Alors qu’il arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, et qu’il peut s’engager avec le club de son choix et le rejoindre librement l’été prochain avec une prime à la signature, le latéral gauche pourrait finalement quitter le club de la capitale avant la fin du mercato hivernal. Selon les informations du Parisien, le PSG compte toujours se séparer de l’ancien monégasque et « est même persuadé qu’il va quitter le club cet hiver malgré le calme enveloppant son dossier. Aucune offre sérieuse n’a filtré, ce qui ne signifie pas qu’elle n’existe pas. » S’il devait quitter le PSG, ce ne serait pas pour l’Angleterre, assure Dominique Sévérac. Pour rappel, la saison dernière, il avait été prêté lors du mercato hivernal à Fulham. Mais ce prêt avait été non fructueux en raison notamment d’une rupture du ligament latéral interne du genou gauche qui l’avait éloigné des terrains pendant 123 jours.

